Aprobada la licencia de obras para la construcción del helipuerto en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud

Archivo - Acceso al Hospital Ernest Lluch de Calatayud. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

CALATAYUD (ZARAGOZA), 14 (EUROPA PRESS)

La comisión municipal de Urbanismo de Calatayud ha dado vía libre a la licencia de obras solicitada por la Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón para construir el demandando helipuerto hospitalario en el Ernest Lluch de la ciudad bilbilitana.

Según el proyecto técnico, la ejecución de los trabajos que se acaban de autorizar, tienen un presupuesto de 284.019 euros. A esta cantidad hay que sumar otros adicionales y derivados del traslado de una línea eléctrica, e instalación de otra subterránea de media tensión, para los que ya se tramitó la correspondiente licencia y valorados en 110.557 euros, han apuntado desde el Consistorio.

El plazo de ejecución del helipuerto es de seis meses. Una vez terminados los trabajos, el hospital bilbilitano que da servicios a varias comarcas de la provincia de Zaragoza y a localidades de las de Guadalajara y Soria, tendrá una plataforma para desplazamientos aéreos de urgencias las 24 horas del día.

MÁS DE ONCE MILLONES DE INVERSIÓN EN EL HOSPITAL

El Ayuntamiento de Calatayud adquirió tres parcelas anexas al aparcamiento del recinto sanitario, en el paraje conocido como Jesús del Monte, para facilitar este proyecto que se viene demandando desde hace años, sin que esta necesidad fuese atendida por el Ejecutivo autonómico.

El helipuerto estará comunicado con el nuevo edificio de Urgencias con el que se amplía y moderniza este bloque, y cuya construcción avanza según el plan previsto con un presupuesto de más de 9 millones de euros.

Además, el Gobierno de Aragón está realizando mejoras en la zona de laboratorios, y se va a realizar una importante inversión en el área de hemodiálisis. En total en estos años se van a destinar más de once millones de euros al Hospital Ernest LLuch, el de referencia para una población de más de 56.500 habitantes.