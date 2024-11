Aprobado el reglamento de estacionamiento regulado que amplía la zona azul y naranja en Zaragoza

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con la única presencia de PP y VOX y la ausencia de los grupos del PSOE y ZeC, ha aprobado el reglamento de estacionamiento regulado que amplía las zonas azul y naranja con más de 20.000 plazas, de las que la mayoría, casi el 80 por ciento serán para residentes y el resto de rotación.

De esta forma se ha aprobado el dictamen --con la abstención de VOX-- que incluye las cuatro enmiendas de ZeC que se han aprobado, algunas por unanimidad; mientras que las del PSOE se han rechazado las tres. Asimismo, se ha ratificado la instrucción técnica con las especificaciones del servicio de estacionamiento regulado en superficie.

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, ha trasladado el pésame a los afectados por la DANA y ha explicado que de los 42 votos particulares a este reglamento, 22 se han aprobado de forma directa y otros 20 se han transaccionado por lo que "la voluntad ha sido llegar a acuerdos". Se han apoyado las alegaciones de ZeC y se han rechazado las del PSOE.

El concejal del grupo municipal de VOX, David Flores, también ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas de la DANA y ha manifestado que las alegaciones presentadas en su día buscan minimizar el impacto del aparcamiento regulado en la calle en el bolsillo de los zaragozanos.

VECINOS EN CONTRA

Antes del debate y votación de las reclamaciones presentadas al reglamento ha tomado la palabra la representante de la Asociación de Vecinos del Picarral, Salvador Allende, Ana Lasierra, quien ha dicho que iba a intervenir, pero "no tengo gana, por la tragedia de la DANA" y ha opinado que se podría haber pospuesto este debate para "ser oído por todos los grupos".

Ha explicado que Zalfonada, Balsas de Ebro Viejo y Picarral se oponen al estacionamiento regulado, con más de 8.000 firmas presentadas en contra lo que "revela la posición sólida de los vecinos".

En su intervención, Lasierra ha comentado que son zonas donde aparcan los residentes y "no son de estacionamiento rotatorio", por lo que ha asegurado no comprender el interés en implantar la zona azul y naranja en esta zona. "No sé si es para que les cuadren las cuentas y lo paguemos nosotros, pero no entendemos que se implante ante el rechazo vecinal".

Para disuadir del uso del transporte privado hay que fomentar el público y "no puede haber líneas con demoras de 20 minutos o que el autobús que lleva al hospital pase casa 15 minutos", ha puesto de ejemplo.

Ha lamentado que desde el Ayuntamiento de Zaragoza no les hayan recibido, lo que ha motivado la recogida de firmas y ha confiado en que les escuchen. "No entiendo que el pleno esté hablando de esto cuando tendríamos que estar solidarizándonos con los damnificados por la DANA" y ha pedido suspender el debate hasta que estén todos los grupos municipales, pero el breve pleno ha proseguido.

SANDBOX

Por otro lado, también se ha aprobado la nueva ordenanza reguladora de entornos controlados de pruebas, denominada SandBox, para que Zaragoza pueda ser un lugar de ensayos.

De este modo, se crea un marco regulatorio para el desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras en el que la escena urbana es el marco de desarrollo real para probar el desarrollo de nuevos productos y servicios con el fin de obtener éxito en el mercado.

Asimismo, se ha aprobado la parte de gestión del Gobierno de la ciudad que ha incluido la modificación de crédito por importe de más de 7 millones de euros