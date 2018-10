Aprobados, con la abstención de ZeC, los nombramientos de los consejeros de las sociedades municipales

Publicado 01/10/2018 11:16:09 CET

ZARAGOZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos y la abstención de Zaragoza en Común (ZeC), los nombramientos de los representantes de los grupos en los consejos de administración de las sociedades municipales, mientras que los cargos que ocuparán se decidirán en otra sesión plenaria.

Este paso se produce como paso necesario tras la decisión del alcalde, Pedro Santisteve, de volver a la composición original de las sociedades municipales del inicio de la legislatura en la que se mantiene la proporcionalidad del Pleno y que ZeC había variado por una interpretación del artículo 14 de la citada Ley de Capitalidad, recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC) y pendiente de fallo.

El portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC), Pablo Muñoz, ha explicado que este paso es "volver" a la situación del 30 de noviembre de 2017, previa a la aprobación de la Ley de capitalidad por las Cortes de Aragón y no al 9 de febrero, fecha en la que el Gobierno municipal cambia la composición de las sociedades municipales.

"Nos asisten 12 millones de razones para tomar esta decisión" en referencia a la cuantía pendiente de aprobación en las sociedades municipales ante el "bloqueo de los grupos de la oposición para evitar la acción del Gobierno en las sociedades y más allá". Entre esos bloqueos ha citado el Plan de comercio, las ayudas a la innovación, a las escuelas infantiles, o el apoyo al Festival de cine y la ayuda de viviendas de alquiler.

Ha añadido que tras esta decisión "se dan otras condiciones para plantear una necesaria lealtad de acuerdos políticos de la izquierda y dejar los bloqueos".

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha dicho que "vuelve la normalidad" después de una crisis que empezó el 9 de febrero con una decisión "antidemocrática" de ZeC y no el 30 de noviembre, le ha corregido a Muñoz para pedirle que no "disfrace la realidad".

"CRISIS SIN PRECEDENTES"

"La democracia no se negocia, no se compra, sino que se respeta y es lo que les hemos trasladado siempre para que reconocieran el grave error político, que creo no ha servido de mucho".

Asensio ha confiado en que haya un marco político normalizado tras esta decisión de revocar una situación que ha generado una "crisis sin precedentes en la vida política del Ayuntamiento".

También les ha pedido humildad en reconocer los errores y ha confiado en que sea un punto de inflexión para volver a la normalidad en las relaciones políticas.

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Sara Fernández, ha cifrado en casi 9 meses el tiempo que han precisado para variar ese "asalto a la institución" y ha lamentado que "sigan pensando que tenían derecho a hacer lo que hicieron".

"Han intentado suplantar al Pleno y al abstenerse en la votación de los nombramientos de las sociedades intentan decir quién tiene que estar en los consejos de administración en representación de los grupos municipales".

Ha recordado que esta reversión se produce porque el Gobierno de ZeC "se han visto acorralado y sin salida jurídica" tras la admisión a trámite de la Ley de Capitalidad por el TC.

"Se ha demostrado que no tenían razón y no había bloqueo, sino gente que pensamos y votamos diferente y seguiremos haciéndolo. Esta batalla la hemos ganado la oposición por ser coherentes con lo que pensamos".

"CONFIANZA ROTA"

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha avanzado que en los próximos ocho meses el PSOE se situará "en la misma posición para hablar de todo" y respaldar las políticas que crean beneficiosas para la ciudadanía, pero ha dejado claro que "nada de lo ocurrido estos meses puede dejarse de lado".

"La confianza para un diálogo fructífero está rota cuando sus concejales se jactan de no cumplir las enmiendas o mociones. Si siguen así, es que no han entendido nada de lo que supone la institución y no pueden esperar más un cheque en blanco de este grupo".

En su intervención ha expuesto que es tiempo de hacer balance y de por qué el alcalde "rectifica, a rastras y forzado, un golpe a la democracia tras un burdo ejercicio de postverdad".

La realidad, según Pérez Anadón, es que "nunca existió el bloqueo de la oposición" y le ha dicho al alcalde que en este sentido solo puede esgrimir el fallido proyecto de viviendas en el antiguo cuartel de Pontoneros y el cese del gerente de Ecociudad. "Se han comportado como aquello que criticaban de la vieja política, no han aceptado el resultado de la democracia y su autoritarismo se ha convertido en un derecho a mandar sin réplica".

"Es la historia de un alcalde soberbio e incapaz de admitir su error. Desde el primer instante le han dicho que reculase, que se estaba equivocando, pero no rectificó hasta que no ha tenido más remedio, por imperativo legal" tras admitir el TC el recurso contra la Ley de capitalidad.

"DERROTA DEL ALCALDE"

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha dicho que este Pleno es la "derrota" del alcalde y le ha instado a hablar porque sino "dará por certificada su defunción política ante la ciudadanía".

Ha reclamado conocer el por qué de la rectificación, ya que el alcalde había dicho unos días antes que solo revertiría la situación por un acuerdo de la izquierda, y Azcón ha pedido conocer el contenido de ese acuerdo.

"Venían a mejorar la democracia y como buenos populistas han dado un golpe a la democracia y el problema de origen es que no entienden la democracia y rectifican, pero no están arrepentidos. Eso se refleja en la abstención en los nombramientos".

A su parecer, esta rectificación viene por que "no tienen salida y para evitar darse de bruces con un callejón sin salida", especialmente ante el Pleno del 16 de octubre cuando se decidirá quien ostenta las vicepresidencias en las sociedades, ya que en la sesión de este lunes solo se ha acordado los nombres de los integrantes.

Al PSOE le ha dicho que no puede sorber y soplar a un mismo tiempo. "O son dictadores o aceptan dictadores como socios porque los socialistas prestarán sus votos para aprobar las ordenanzas fiscales y más adelante el presupuesto de 2019".