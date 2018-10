Desbloqueados, por unanimidad, los 12 millones de las sociedades municipales de Zaragoza

Publicado 01/10/2018 12:55:55 CET

ZARAGOZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, por unanimidad, la reposición de créditos por importe total de 12 millones de euros en las distintas sociedades municipales.

Este pleno extraordinario se ha producido después de los plenos de las juntas generales de las distintas sociedades en las que se ha aprobado, con la abstención de Zaragoza en Común (ZeC), los nombramientos de los representantes de los grupos en los consejos de administración de las sociedades municipales, mientras que los cargos que ocuparán se decidirán en otra sesión plenaria.

Este trámite se produce como paso necesario tras la decisión del alcalde, Pedro Santisteve, de volver a la composición original de las sociedades municipales del inicio de la legislatura en la que se mantiene la proporcionalidad del pleno y que ZeC había variado por una interpretación del artículo 14 de la citada Ley de Capitalidad, recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC) y pendiente de fallo.

El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha dicho que los 12 millones paralizados se localizan en 67 partidas "congeladas por la oposición" en nueve expedientes, uno por cada organismo autónomo.

Rivarés ha aseverado que el bloqueo de la oposición ha supuesto cinco meses de retraso de pago a los proveedores de la sociedad zgz@ y en algunos casos con las nóminas.

PROYECTOS

Entre esos 12 millones figuran las subvenciones del Plan local de comercio, las ayudas a la innovación y el desarrollo empresarial, la promoción turística de la ciudad, las ayudas a comedores y escuelas infantiles, los festivales de cine de Zaragoza, la promoción de la vivienda social de alquiler y la rehabilitación del parque público de vivienda.

Otras iniciativas son el proyecto de memoria histórica, la subvenciones a colectivos en materia cultural o inversiones deportivas como vestuarios en centros municipales, conservación y mantenimiento de centros y el Plan de lucha contra la pobreza infantil a través del deporte.

DECRETAZO

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha agradecido la anterior intervención del alcalde porque se vislumbra quien manda en ZeC. Ha dicho que para modificar la composición de las sociedades se podría haber planteado en Junta de Portavoces y "no a golpe de decretazo".

Ha recordado que en los últimos 30 años las sociedades municipales han funcionado respetando la representación democrática para dudar de que ZeC haya cumplido este principio.

Le ha indicado a ZeC que en estos ocho meses que restan de mandado les toca dialogar. "Desde la izquierda no vamos a aceptar actitudes totalitarias porque el entendimiento de la izquierda va a ser la única opción de que las políticas sociales se impulsen en la ciudad".

"POR INTERÉS"

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Sara Fernández, ha dicho que el problema es que "ZeC no escucha los argumentos de los demás a no ser que, por interés, necesiten el voto y no entienden la representación democrática y si no lo logran, lo llaman bloqueo".

Sara Fernández ha asegurado que mantiene su palabra y aprobará todos los puntos del orden del día de los 12 millones de créditos pendientes.

MATRIX

El concejal del grupo municipal del PSOE, Javier Trívez, ha dicho estar preocupado por la intervención del alcalde que "parece vive en Matrix, con su realidad paralela y eso dificultad hacer política en la ciudad".

Le ha pedido a Santisteve que no de lecciones de legalidad, porque desde que es alcalde "triplica" el sueldo que tenía antes de llegar al cargo institucional.

Ha rebatido las críticas del PP al subrayar que los "principios del PSOE que son superiores" y ha augurado que los socialistas darán estabilidad a lo que resta de mandato como el desbloqueo a estos 12 millones.

"Usted ha creado este conflicto", le ha dicho Trívez al alcalde para recordarle que "no es posible gobernar sin acuerdos y llegar a puntos de equilibrio, de dar para que te den. En esa composición de fuerzas se sustenta la lealtad y la falta de lealtad es no cumplir los acuerdos de los presupuestos".

DEBATE JURÍDICO

La concejal del grupo municipal del PP, María Navarro, ha dicho que se tenían que haber modificado los estatutos de las sociedades por una decisión plenaria y no por el Gobierno de la ciudad, al argumentar que la Ley de Administración Local mantiene "intactas" las capacidades del pleno. "Esto no es un debate político, sino jurídico", ha puntualizado.

Navarro ha abundado en el concepto de "los líos de la izquierda" porque es una "actitud constante" de los tres partidos (ZeC, PSOE y CHA) como ejemplo ha dictado la Ley de capitalidad, de la que el Ayuntamiento "no ha recibido ni un euro, ni tampoco de la deuda del tranvía".