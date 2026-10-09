Aragón Existe apuesta por "una confluencia de partidos aragonesistas" para "influir" en el próximo Gobierno

El coordinador de Aragón Existe, Valero Aguayos, y el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Aragón Existe y alcalde de Estada (Huesca), Valero Aguayos, acompañado por el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha apostado este viernes, a las puertas del Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, por implementar "una confluencia de partidos aragonesistas" para concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre, llegar al Congreso de los Diputados y el Senado e "influir" en el próximo Gobierno de España.

En declaraciones a los medios de comunicación, Aguayos ha sido tajante: "Nosotros somos los que no tenemos amo en Madrid ni en Barcelona y podríamos crear una candidatura capaz de representarnos en el Parlamento e influir en el próximo Gobierno de España, no en beneficio de los partidos, sino por la deuda histórica que el resto del Estado tiene con Aragón".

Aragón Existe invitará a Chunta Aragonesista, a "todos los huérfanos que ha dejado del PAR", a la formación Aragoneses, a Tú Aragón y a "un montón de movimientos municipalistas que hay en el territorio" con los que han contactado y trabajado, para que se sumen a este proyecto, aunque "también es viable" reeditar la Coalición Existe, formada únicamente por Aragón Existe y Teruel Existe. El plazo para inscribir candidaturas de coaliciones concluye el 16 de octubre.

"A todos los que desean que Aragón tenga una voz propia en Madrid les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y que lleguemos a un acuerdo sensato para formar esta candidatura", ha anunciado Valero Aguayos, advirtiendo de que Aragón Existe no va a "participar en inventos que, antes de defender lo que es bueno para Aragón, prioricen la ideología".

La propuesta de esta formación es "crear una lista en la que estén agrupados todos los partidos que sean capaces de anteponer Aragón a esa ideología, que dejen de mirar a un lado y al otro lado y se pongan a mirar el suelo, la tierra que pisamos, para poder avanzar todos juntos".

Entre los asuntos que podrían incluirse en el programa electoral, Aguayos ha mencionado el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la política de vivienda y la despoblación, "una de las mayores amenazas del territorio aragonés".

También ha planteado "una compensación territorial a Aragón a través de los impuestos" y la paralización de "las mega explotaciones energéticas que inundan nuestros campos y las montañas para llevar la electricidad a zonas que se desarrollan, que no son las nuestras".

NO A LOS "EXPERIMENTOS"

Sobre los partidos "que dicen ser defensores de la tierra y están ahora mismo en el Gobierno de Madrid a través de coaliciones", ha dicho en referencia a CHA-Sumar, cuyo presidente, Jorge Pueyo, fue diputado de Sumar al Congreso, Aguayos ha dicho que "no han sido capaces de conseguir estos objetivos programáticos" que Aragón Existe propugna.

"No queremos engañarnos con experimentos que ya hemos vivido y por eso ofrecemos esta alternativa", ha dicho Aguayos, descartando la opción del denominado Frente Amplio.

"Nosotros nacemos y morimos en Aragón, somos los que tenemos raíces en el territorio, los que no dependemos de nadie y así queremos que esta candidatura sea".

"El llamamiento también es para todas esas personas huérfanas de unos partidos que los han dejado abandonados, que son unos traidores a la tierra y que no tienen ya o han perdido los intereses territoriales, que han antepuesto su persona o las personas de su Ejecutiva a los alcaldes y alcaldesas que tienen por el territorio y que han dejado abandonados en proyectos de ámbito estatal o nacional".