Aragón incrementará en un 20% el presupuesto de Educación para 2027

TERUEL 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón incrementará en un 20% el presupuesto del Departamento de Educación en las cuentas autonómicas de 2027, con las que seguirá consolidando el cambio estructural en las políticas educativas de la comunidad. El presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha explicado este martes en Teruel que la apuesta del Ejecutivo por la Educación quedará reflejada en el próximo proyecto presupuestario autonómico "con datos, con cifras, con presupuestos".

"El reto de la educación es extraordinario, y las decisiones que hoy se toman son decisiones que se verán en el futuro", ha afirmado durante su visita al alumnado del Bachillerato Internacional en el IES Vega del Turia, en Teruel. "Queremos que nuestros alumnos mejoren tanto en su conocimiento como en las competencias que adquieren en el sistema educativo aragonés", ha afirmado, "y para eso hay algo que es especialmente importante, y es dedicarles los recursos necesarios".

Así, ha confirmado que el Gobierno de Aragón va a hacer un "esfuerzo histórico", por lo que "el incremento presupuestario que tendrá el Departamento de Educación en el año 2027 va a ser en torno al 20%". El presupuesto incluirá actuaciones en infraestructuras clave y asentará la mejora de las retribuciones de los docentes.

"Es imposible que los profesores se sientan considerados, que nuestros docentes sientan prestigio si no tienen las retribuciones adecuadas", ha comentado el presidente. "Habrá más profesores que nunca, aunque haya menos alumnos", ha recordado, "y además tendrán menos carga docente para poder dedicarse a una educación mejor".

El jefe del Ejecutivo aragonés ha subrayado que las decisiones que se toman en el presente determinan de forma decisiva el futuro de la comunidad, por lo que resulta imprescindible dotar al sistema público de los recursos necesarios para elevar el nivel de conocimientos y competencias del alumnado.

El objetivo central, según Azcón, es garantizar "que los chicos y las chicas aragoneses puedan llegar hasta donde quieran y que la educación no sea un impedimento, sino que les dé alas para no tener límite".

El presidente ha avanzado, además, que se encuentra en la fase final el acuerdo del modelo global de financiación con la Universidad de Zaragoza, con horizonte hasta 2030, para dotar a la institución académica de estabilidad financiera a largo plazo.