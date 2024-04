Aragón no se adhiere al plan antitabaco del Ministerio de Sanidad

ZARAGOZA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón no se adhiere finalmente al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) del Ministerio de Sanidad con la intención de que se mejore y se llegue a "un punto de madurez" en el que pueda haber "un consenso amplio para poderlo ejecutar".

Así lo ha manifestado la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, quien ha insistido en que "necesitamos tener un plan integral frente al tabaquismo que sea todavía mejor que el que nos proponen ahora y especialmente que tenga recursos económicos".

Del mismo modo, Gayán ha justificado la no adhesión de la comunidad aragonesa al plan porque "no tiene recursos económicos" ni "calendario de actuaciones", por lo que creen que "no es el momento todavía de darlo por terminado". "Hay que seguir trabajando y lo que pedimos es más tiempo para trabajar con rigor", ha añadido.

En cualquier caso, ha coincidido en la necesidad de aprobar un plan integral frente al tabaquismo, pero uno que sea "todavía mejor que el que nos proponen ahora" y, sobre todo, "que tenga recursos económicos".

"Luchar contra el tabaco es fundamental", ha remarcado la directora general, ya que es la primera causa de muerte prevenible en España --63.000 fallecimientos al año en todo el país y casi 2.000 en Aragón-- y causa más de 16 tipos de cáncer y otras enfermedades. Además, ha recordado que todavía hay un 33% de fumadores, por lo que esta lucha es "una necesidad para la sociedad".