Aragón regula tres niveles de alerta sanitaria y contempla confinamientos perimetrales

ZARAGOZA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo aragonés ha aprobado este lunes, 19 de octubre, en un Consejo de Gobierno extraordinario, un decreto ley que regula la alerta sanitaria para el control de la pandemia del coronavirus, en el que se establecen tres niveles de alerta o intervención sanitaria e incluye la posibilidad de hacer confinamientos perimetrales.

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se trata de un cambio normativo "urgente" ante la "necesidad imperiosa" de aportar medidas "efectivas" para frenar la curva de contagios de la COVID-19.

Ha informado que entra en vigor nada más publicarse, este mismo lunes, y se va a explicar a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y a los grupos parlamentarios de las Cortes autonómicas, en sedas reuniones esta misma mañana.

Con el objetivo de que todas las fuerzas políticas "puedan mejorar el texto inicial", además de convalidarse en el Parlamento aragonés, se tramitará como proyecto de ley de lectura única porque "le dará más legitimidad", ha dicho Pérez.

La consejera ha reconocido que se trata de una "regulación compleja" que "apura al máximo" las competencias de la comunidad autónoma puesto que la normativa vigente "no está preparada para gestionar situaciones de esta índole" y tiene en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

SEGURIDAD JURÍDICA

Ha aclarado que el documento proporciona "seguridad jurídica, proporcionalidad y provisionalidad" y desde el Ejecutivo "no estamos cuestionando las decisiones del poder judicial", que "respetamos", ha apuntado, en referencia a que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón no haya autorizado el confinamiento perimetral de La Almunia de Doña Godina.

Ha añadido que esta norma permite "depender de nosotros mismos", tanto en la ejecución de las medidas, como en la vigencia, que se establece mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria.

La consejera ha reconocido que esta norma "tiene impactos negativos" tanto a título individual, como en la actividad económica y por eso el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, "está trabajando en medidas complementarias" para paliar los "daños" que puedan ocasionar las medidas que contempla este decreto en los sectores que van a sufrir un impacto "más directo".

NIVELES

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha dicho que la norma permite "rapidez y eficacia" para atajar los contagios y ha pedido "confianza" en las instituciones, que trabajan "unidas", junto a los profesionales "para que Aragón siga siendo el ejemplo a seguir en su actitud para enfrentarse a esta pandemia".

Según ha expuesto, el nivel 1 contempla aforos al 75% en establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales que no tengan la condición de centros y parques comerciales.

El mismo porcentaje se aplica en centros y parques comerciales; zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos; hostelería y restauración, excepto en terrazas que será del cien por cien garantizando la separación mesas; en equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas; en equipamientos e instalaciones para las actividades y competiciones deportivas; y en establecimientos y locales de juego.

Además, las reuniones sociales no pueden superar las 35 personas en espacios cerrados, ni las 75% cuando se produzcan al aire libre, y no se permitirá el baile.

NIVEL 2

El nivel 2 contempla que los agrupamientos no podrán ser de más de seis personas, los establecimientos de hostelería, restauración y de juegos y apuestas deberá cerrar a las 23.00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio y el aforo será del 50% y siempre en mesa.

Las reuniones sociales no pueden superar las seis personas, salvo convivientes; en las celebraciones en establecimientos de hostelería y restauración no serán de más de 20 personas en interior y 35 en exterior, con mesas de no más de seis. No se permiten pistas de baile o espacio habilitado para su uso.

Queda prohibido el consumo colectivo de bebidas en la calle o en espacios públicos ajenos a los establecimientos de hostelería, así como la actividad en peñas o locales similares. Se restringe la concentración de personas en entierros y velatorios a 25 en espacios abiertos y 15 en cerrados y la asistencia a lugares de culto no superará el 50% del aforo.

También será de no más del 50% en establecimientos minoristas y actividades y servicios profesionales abiertos al público; hipermercados, medias y grandes superficies, centros, parques comerciales, donde no se permitirá que los clientes disfruten de las áreas comunes o recreativas; puestos de los mercados en vía pública; academias, autoescuelas y centros de enseñanza; bibliotecas; piscinas y zonas de baño; centros deportivos; museos, cines y teatros; centros juveniles; y zonas comunes de hoteles y otros alojamientos.

Los acontecimientos deportivos se realizarán sin público y las actividades deportivas en espacios cerrados tendrán una participación máxima de seis personas. Queda prohibida la venta de alcohol entre las 22.00 y 8.00 horas, excepto en establecimientos de hostelería para consumo en el local. En el transporte público regular en el que todos los ocupantes deben ir sentados, ocuparse la mitad de los asientos disponibles y en el ámbito urbano esta ocupación será del 75%.

NIVEL 3

La consejera ha detallado que el nivel más restrictivo es el 3, en el que los aforos se reducen al 25%, excepto en los establecimientos de venta de alimentos, que se mantienen igual.

Los establecimientos de hostelería y restauración deberán cerrar a las 22.00 horas, a excepción de los servicios de entrega de comida a domicilio y solo se podrá consumir en terraza y en mesa, con un aforo máximo del 50%.

En cuanto a los entierros y velatorios, se permitirán 15 personas en espacios abiertos y 10 en cerrados. El mismo límite tendrán las bodas y demás celebraciones, con la limitación de seis personas por mesa. Quedan suspendidos eventos deportivos no profesionales, se cierran centros de ocio juvenil y los congresos deben hacerse de forma no presencial.

CONFINAMIENTO PERIMETRAL

El decreto establece tres grupos de municipios para determinar la aplicación de un confinamiento perimetral: los de más de 100.000 habitantes --que solo cumple la ciudad de Zaragoza--, aquellos que tienen entre 10.000 y 100.000 y el resto, en los que también se puede actuar según áreas de salud o comarcas. Estos confinamientos se pueden determinar independiente de la situación de alerta vigente.

Será parámetro común a todos ellos tener una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a 500 por cada 100.000 habitantes. En el caso de Zaragoza se establecen, además, una tasa de positividad mayor del 10% y una ocupación de camas de UCI mayor al 35%, según los indicadores del Ministerio de Sanidad para ciudades de este tamaño.

En el resto de los casos se deberán tener en cuenta las características de tendencia, rapidez en el crecimiento, densidad de población y movilidad, así como las características epidemiológicas de agrupación de casos, ha detallado Repollés.

La norma recoge una temporalidad de 30 días para los confinamientos, mientras que los niveles se valorarán los lunes de cada semana y se tomarán medidas los martes y miércoles.

Ha aclarado que las distintas intervenciones serán moduladas siempre por la autoridad sanitaria teniendo en cuenta indicadores cuantitativos, como son la situación epidemiológica, la capacidad asistencial y la capacidad de salud pública, y cualitativos, como las características y vulnerabilidad de la población susceptible, la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control o las dinámicas de transmisión.