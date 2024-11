Aragón suscribe un acuerdo solidario y de reconstrucción empresarial en la Comunidad Valenciana

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, junto a entidades y agentes sociales de la comunidad autónoma han suscrito un acuerdo solidario y también de reconstrucción del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana que permita reactivar las empresas que han sido afectadas e incluso han desaparecido por las consecuencias de la DANA.

Se estima, que un tercio de las empresas del Levante han sido afectadas y muchas han desaparecido, según ha apuntado el presidente de la CEOE-Aragón, Miguel Marzo, quien se ha mostrado convencido de que se irán reconstruyendo, pero "los tiempos son los tiempos".

El acuerdo lo han firmado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y los representantes de diez entidades y agentes sociales.

Jorge Azcón ha calificado de "catástrofe histórica" los daños ocasionados por la DANA en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, pero "el mayor daño hace que nos centremos en la Comunidad Valenciana y el trabajo del Gobierno de Aragón se centra donde más se necesita".

Esta situación ha despertado una ola de solidaridad en todo Aragón y "es algo de lo que nos tenemos que sentir especialmente orgullosos", ha subrayado Azcón, quien lo ha comparado con lo vivido durante la COVID-19. Entonces se crea la plataforma con Ibercaja 'Vamos Zaragoza', ya que entonces era alcalde de la capital aragonesa y se recaudaron cientos de miles de euros.

'VAMOS VALENCIA'

Ahora se crea la plataforma 'Vamos Valencia' que se impulsa tras recibir llamadas de empresarios, como del Grupo Jorge, Samca y Carreras, entre otras, que le han trasladado al presidente de Aragón su interés en colaborar. "Esa ola de solidaridad social impulsada por las empresas es el motivo de este acuerdo", ha puntualizado.

La solidaridad es una "características propia e innata del ser de los aragoneses y nos podemos sentir orgullosos porque cada día aportamos más medios", ha detallado Jorge Azcón. Al respecto, ha aportado datos de aportaciones de empresas, instituciones y voluntarios. El 2 de noviembre había 101 personas trabajando y el día 5 se llega a 264 y en la actualidad hay 285 aragoneses en la Comunidad Valenciana. "Se ha triplicado la ayuda de medios humanos y también con la maquinaria que ayuda extraordinariamente tanto en Catarroja como Algemesí"

Asimismo, el primer día había 10 camiones y este jueves se contabilizan 84 máquinas y "eso tiene que ver con la colaboración de la administración y las empresas, la colaboración pública y privada, que realiza un trabajo espectacular".

"TODOS NECESARIOS"

La solidaridad es la idea central de esta firma y también que "todos somos necesarios porque este convenio tiene la mirada a largo plazo", ha continuado diciendo Azcón. Tras reconocer que la gestión de la crisis es "extraordianariamente complicada", ha comentado que desaparecerán los coches de las calles y luego vendrá la gestión de la reconstrucción.

El convenio se centra "en la gestión de la crisis y en mirar en lo que se necesitará en la gestión de la reconstrucción de la Comunidad Valenciana y esa visión nos caracteriza a Aragón".

No solo aborda las ayudas sociales, sino que, a través de Ibercaja, se trata de ayudar a la economía valenciana a que siga creando riqueza para reactivar el conjunto de la sociedad valenciana lo antes posible. "Se tiene que pensar en las Pymes, autónomos y en los que tienen que levantar la persiana de su comercio y en eso también estaremos arrimando el hombro los aragoneses", ha agregado Azcón.

Aragón Solidario dispone de la cuenta corriente de Ibercaja'ES5520850103960333179067', que supera el millón de euros y se pueden hacer aportaciones de particulares como en la iniciativa "Vamos Valencia".

Del millón de euros, Samca ha aportado 500.000 euros, Ibercaja 100.00 euros; Grupo Jorge 150.000 euros; y Carreras 100.000 euros, pero además "desde el primer día colaboran con material", ha subrayado Marzo para confiar en que la cifra "llegue muy lejos porque la solidaridad de los aragoneses ha estado cuando ha hecho falta".

El Levante, después de Cataluña, es la segunda región en relaciones comerciales de Aragón, que vende por importe de unos 2.200 millones de euros y Aragón compra por valor de unos 1.500 millones. Las empresas actúan con celeridad, pero algunas han desaparecido y se pondrán los medios para que los plazos sean lo más cortos posibles. "Hacen lo imposible para que la actividad vuelva a desarrollarse lo antes posible", ha incidido el presidente de CEOE-Aragón, Miguel Marzo.

En la COVID-19 las empresas sabían que iban a salir y estaban ahí, ahora han desaparecido y tendrán dificultades. Por eso se hace este acuerdo, para la reconstrucción, ha zanjado

3500.000 TRABAJADORES AFECTADOS

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha explicado que la recaudación para la reconstrucción se gestionará a través del Instituto Valenciano de Fomento y se participará en líneas de ayudas para comercios y autónomos que les permitan poner en marcha las empresas y el mantenimiento del empleo.

Vaquero ha informado que hasta la fecha se han tramitado más de 100 ERES y se estima que hay 350.000 trabajadores afectados.

La presidenta de Cepyme-Aragón, Maria Jesús Lorente, ha incidido en la necesidad de que la ayuda económica llegue porque "hoy empieza el futuro, la recuperación de Valencia y con ella el resto del país".

Lorente ha comentado que hay pequeñas empresas que han puesto maquinaria al servicio de los damnificados y ha cifrado en más de 54.000 autónomos y microempresas que no han podido evaluar sus daños y no saben el alcance de los ocurrido. "Queremos que con ese dinero reanuden su actividad y no se pierdan puestos de trabajo y tener un tejido empresarial fuerte".

A su parecer, es una "oportunidad" que a través de la solidaridad esas 54.000 pequeñas empresas puedan poner su negocio en marcha porque esta ayuda será ayuda para levantar el tejido empresarial.

Por su parte, el secretario general de CCOO-Aragón, Manuel Pina, ha dicho que lo novedoso es que además del aspecto humanitario está la fase en la que una parte del dinero será para reactivar la economía y mantener los puestos de trabajo. En colaboración con este sindicato en la Comunidad Valenciana se estudiarán las líneas en las que actuar para volver a la normalidad lo antes posible.

Desde UGT-Aragón, el secretario general, Juan José Arceiz, ha manifestado que cualquier familia puede aportar y el objetivo es que "todos los aragoneses se sientan implicados" para añadir que es una "muy buena oportunidad" de ser solidario.

INSERCIÓN Y EMPLEO

El director general de Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha dicho que también se han recaudado 800.000 euros de particulares aragoneses y de ayuntamientos de las capitales de provincia que será para "contribuir a la reconstrucción de los hermanos valencianos".

Por parte del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, María López, ha destacado que existe una relación constante con Valencia y tras la DANA "teníamos que estar", además de que hay empresas multinacionales asentadas en Aragón que colaboran desde el primer día y han desplazado camiones de limpieza.

Desde Cruz Roja Aragón, su coordinador autonómico, Fernando Pérez Valle, ha recalcado que Aragón es solidario y el operativo se trabaja primero en la ayuda humanitaria y luego en la inserción y empleo. Tras una primera respuesta se hace un análisis de los damnificados y luego salen proyectos que serán de inserción y empleo a autónomos y pymes. En las grandes emergencias es "importantísimo" el apoyo ciudadano y de las empresas para trabajar a largo plazo y evitar que dentro de unos meses no se olvide.

El presidente de la FACMP, Carmelo Pérez, ha informado de que desde los municipios se ha apoyado la recogida de materiales y productos, que aún sigue, y ha asegurado que será "fundamental" para el futuro inmediato, además de que serán ayudas efectivas.