Aragón Teruel Existe pide elevar hasta un 40% el impuesto a las renovables

ZARAGOZA, 7 May. (EUROPA PRESS)

La diputada Pilar Buj ha presentado este martes las principales enmiendas de las 29 presentadas por el grupo Aragón Teruel Existe al proyecto de ley por el que se crean los impuestos medioambientales a las renovables en Aragón, en las que piden elevar hasta un 40% el tributo y que todo lo recaudado vaya al territorio a través de un fondo de compensación paisajística y ambiental.

En rueda de prensa, Buj ha dejado claro que la participación de la formación política en la tramitación parlamentaria de esta ley no cambia "en absoluto" su postura, que sigue siendo la de 'Renovables sí, pero no así".

De este modo, ha explicado que ello significa "seguir exigiendo en primer lugar una ordenación territorial en la instalación de molinos y placas solares y un plan de transición energética", por lo que una de sus enmiendas es que la norma incluya una disposición adicional para que se haga una ordenación del territorio "urgentemente", en un plazo máximo de seis meses.

Igualmente, se ha reafirmado en su "absoluto rechazo" a que se instalen parques en zonas protegidas o de especial valor ambiental o paisajístico, como el Matarraña, el Maestrazgo, la Sierra de Albarracín o la Ribagorza, a las que ha definido como "auténticas joyas de Aragón".

Buj ha añadido que "tampoco se deben instalar a escasa distancia de los núcleos de población, de los centros turísticos de calidad ni de los bienes de interés cultural".

En todo caso, para la diputada de Aragón-Teruel Existe, la ley es "solo una norma de fiscalidad ambiental", que "no va arreglar estas situaciones". "Eso lo tiene que hacer el Gobierno de Azcón" y ha recordado que "el Partido Popular hizo una campaña electoral prometiendo a los aragoneses que iba a tomar medidas: aplicar una moratoria a las renovables, realizar una organización del territorio, e investigar concienzudamente todos los proyectos de parques que se presentasen", ha subrayado.

SE ESTÁN APROBANDO PARQUES "COMO CHURROS"

Sin embargo, Buj ha resaltado que "a día de hoy esos parques están siendo aprobados como churros", por lo que las enmiendas del grupo parlamentario pretenden "ir más allá" que el Gobierno autonómico, cuyo proyecto de ley "se queda muy corto en lo que deben pagar a estos territorios por la afección ambiental que producen, que es muy grave".

Es por ello que ha justificado elevar los porcentajes a tributar en torno a un 40%, en una subida que no se hace "de manera general, sino para evitar los daños más severos".

"Los aerogeneradores no provocan el mismo impacto si están a 100 metros de un núcleo de población que si están a 5 kilómetros de este; o si ocupan una zona de alta calidad paisajística que si están en un espacio que ya está transformado" ha explicado la diputada turolense.

"Repetimos que no estamos de acuerdo con su instalación, pero el hecho es que hay muchos ya instalados, por lo que lo justo es que, al menos, paguen más por contaminar más", ha insistido.

Además, Buj ha criticado la rebaja introducida por el PP al proyecto de ley para que la placas solares paguen menos. "Nos llama la atención que el PP se haya autoenmendado su propia ley rebajando prácticamente a la mitad la cuota a las instalaciones fotovoltaicas", ha manifestado, señalando que confía en que "entren en razón y esta enmienda no salga adelante, ya que sería un grave error".

"EL IMPUESTO DEBE IR A LOS TERRITORIOS"

La parlamentaria ha destacado también como un elemento fundamental en las enmiendas presentadas por Aragón Teruel Existe que "este impuesto debe beneficiar a los territorios". "Exigimos que el cien por cien de los recaudado vaya íntegramente al territorio", ha recalcado, a la vez que ha tildado de "irrisorio" el porcentaje del 15% que recoge el texto para 'medidas contra despoblación'.

A su juicio, este impuesto "debe servir directamente al medio rural", para lo que propone la creación de un fondo de compensación paisajística y ambiental que debe ser la entidad que gestione los recursos obtenidos con los impuestos ambientales y que asegure que finalmente van de forma íntegra al mundo rural.

Por último, Buj ha lamentado que la norma "grave el autoconsumo", cuando "lo que hay que hacer es lo contrario: promover y facilitar los modelos de autoconsumo". "No habrá una verdadera descarbonización si no se fomenta y facilita el autoconsumo y las comunidades energéticas". Es decir, "si no llegamos a una democratización de la energía y justicias para el territorio que soporta la transición energética", ha concluido.