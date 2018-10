El artista Seun Kuti reivindica el afrobeat y el legado de su padre en su actuación en Pirineos Sur

Publicado 15/07/2018 12:41:09 CET

El artista nigeriano Seun Kuti ha vuelto al Festival Pirineos Sur este sábado, 14 de julio, donde ha apostado por mantener el legado de su padre, Fela Kuti, marcado por el afrobeat. Un polirrítmico concierto en el Auditorio de Lanuza ha dado a conocer su nuevo trabajo 'Last Revolutionary'.

En la primera jornada del ciclo central del festival, 'Global Groove', Kuti ha realizado su segunda visita a esta cita cultural, acompañado de la banda Egypt 80, fundada por su padre, han informado en una nota de prensa desde el festival, organizado por la Diputación Provincial de Huesca (DPH).

Con la constancia y el 'groove' que caracteriza al género, Kuti y su banda se han creado un concierto en constante 'in crescendo', que solo se ha visto interrumpido por una puntual lluvia a mitad de repertorio. 'Black times' y 'Theory of goat and yam' han servido para dejar la figura de Seun en lo más alto del afrobeat. El músico nigeriano ha cantado, bailado, al tiempo que ha tocado el saxofón, el teclado y otros instrumentos.

El 'Global Groove' ha comenzado con la actuación de Batuk. Los sudafricanos han regresado al festival después de dos años, cuando protagonizaron una de las noches más memorables de esa edición. Con la complicada tarea de abrir la velada, el dúo, acompañado de un percusionista, ha aprovechado sus 70 minutos de actuación.

Encadenando un tema y otro, han hecho gala de su dominio en la mezcla de electrónica, hip hop, kuduro y los más diversos ritmos africanos. Batuk no se entendería sin el carisma de su cantante Manteiga, tan arrebatadora en su faceta de maestra de ceremonias, como en su papel de activista por los derechos de la mujer.

La jornada del sábado se ha completado con la inauguración del Escenario Mercados del Mundo, con la actuación de los multitudinarios miembros del proyecto Ethno, procedentes de todos los rincones del mundo y con edades comprendidas entre 16 y 35 años.

CICLO 'COLOR CAFÉ'

Por otro lado, esta tarde regresa 'Color Café', un ciclo de Pirineos Sur que ofrece conciertos a disfrutar de una manera íntima y relajada. El trío multicultural NES será el encargado de inaugurar el escenario del museo de dibujo en Castillo de Larrés, muy cercano a Sabiñánigo, a las 17.30 horas.

La cantante y violonchelista francoargelina, Nesrine Belmokh; el violonchelista francés Matthieu Saglio, y el percusionista español David Gadea han dado forma a un proyecto que explora las raíces y experiencias creativas de sus integrantes, a través de canciones en inglés, árabe y francés, que van desde el jazz al clásico, y de la música árabe a la canción francesa.

Asimismo, el ciclo 'Global Groove' continuará esta noche en el Escenario Mercados del Mundo, a las 22.30 horas, con el concierto de Baloji, un artista congolés afincado en Bélgica, que ejerce de poeta, guionista, creador de vídeos y estilista. Llegará a Sallent con su versión de rapero y compositor, con discos que fusionan la cultura hip hop, la tradición francesa y los sonidos de la diáspora africana de soukous a ragga.

OTROS ACTOS

La jornada de este domingo comenzará con la continuación de la muestra 'Grafiti contra el Hambre', en la Carpa Mercados del Mundo, a las 12.00 horas. También en los Mercados del Mundo, pero a las 19.00 horas, se celebrará el Taller de Dibujo en Cuaderno, de Josu Maroto y Aurora Villaviejas, que forma parte de los actos de 'Vuelta con el Cuaderno'.

El Patio de las Escuelas reunirá a niños y familias, a las 20.00 horas, con el circo de Amer i África y su espectáculo 'Envà' que forma parte del proyecto 'De Mar a Mar-Purénées de Cirque'. La agrupación está formada por dos artistas que han creado un lenguaje propio a través de la investigación con objetos y el movimiento de sus cuerpos.