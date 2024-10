La atención a las personas con parálisis cerebral explora los avances en el camino hacia la vida independiente

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral --Aspace-- celebra este sábado en Zaragoza su Congreso Nacional en el que analiza los avances y nuevos retos en el objetivo de que las personas afectadas sigan ganando cotas de independencia para alcanzar el ideal de una vida plena.

El Palacio de Congresos acoge esta cita congresual de título 'Caminos para la vida independiente' de las personas con parálisis cerebral que este sábado reúne a 370 inscritos y que en la sesión matinal ha contado con la participación de la consejera de Bienestar Social y Familias del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, y la consejera municipal de Políticas Sociales y concejala delegada de lgualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, María Ángeles Orós, que han acomapañado a la presidenta de la Confederación Española Aspace, Manuela Muro y a la presidenta de Aspace Zaragoza, Consuelo Ciria, junto a otros representantes y personalidades.

Aspace ha programado diferentes mesas redondas y talleres en los que diferentes expertos debaten sobre cuestiones que giran alrededor de ese objetivo de aproximarse lo más posible al objetivo de que las personas con parálisis cerebral disfruten de una vida independiente, teniendo en cuenta sus múltiples necesidades de apoyo, garantizando su participación, adaptando el modelo de atención a tener de su proceso acelerado de envejecimiento y explorando también las vías del autocuidado y del apoyo fundamental que suponen las nuevas tecnologías.

"En esta ocasión es un congreso muy dinámico porque aborda cuestiones como la vida independiente, el envejecimiento, la musicoterapia, los autocuidados. Vamos a tocar muchos palos", ha explicado la directora gerente de la Fundación Aspace Zaragoza, Mónica Iglesias, muy orgullosa por la elección de la capital aragonesa como sede organizadora.

Una decisión que ha razonado la presidenta de la Confederación Aspace, Manuela Muro: "Cada año se celebra en una ciudad y, de verdad, tenemos gran ilusión de celebrarlo en Zaragoza porque es una asociación muy cercana y, sobre todo, que este año también está cumpliendo los 50 años".

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha destacado la "magnífica" labor realizada por la Fundación Aspace con las personas con parálisis cerebral "para avanzar en los procesos de vida independiente y en la atención centrada en la persona".

Una tarea que Susín ha recordado, Aspace viene haciendo hace muchos años, "mucho antes, incluso, de que se empezara a hablar de esa atención centrada en la persona".

La vida independiente resulta ahora un objetivo a la vista, cuando hace unos años, ha reconocido Muro, "pensábamos que era inalcanzable para ciertas personas porque el recurso que había siempre era el residencial, pero hay personas con parálisis cerebral que teóricamente están muy afectadas, pero cognitivamente no y quieren algo diferente, quieren esa vida independiente que a ellos les permite vivir en pisos, siempre con el acompañamiento de algún profesional, pero que hacen su vida independiente, entran, salen", ha explicado.

Un proyecto que ha calificado de "muy interesante" sobre el que trabajan para extenderlo a más territorios de los actuales con el fin de plasmar la lucha de la Confederación y el resto de las entidades: "Velar para que todas las personas con parálisis cerebral tengan cubiertas sus necesidades a lo largo de su vida", ha establecido.

Esa ganancia de derechos y capacidades, no obstante, "no está ganada para siempre", ha advertido Mónica Iglesias: "Con la Ley de Dependencia, los apoyos de las administraciones y las facilidades que ofrece la tecnología hemos ido superando aquellos tiempos de reivindicaciones en los que los primeros padres de hijas e hijos con parálisis cerebral se reunían y creaban asociaciones porque no había nada, pero no tenemos que olvidar que los derechos no se quedan y se consolidan para siempre, hay que seguir luchándolos".

Y la mejor manera para ello, ha observado, es con la "autodeterminación propia" de las personas con parálisis cerebral, "que ellas mismas sean capaces de reclamar cuáles son sus derechos y cuál es su posición en la sociedad", ha reivindicado.

Entre esas batallas todavía por dar, la presidenta de la Confederación Aspace ha mencionado las mejoras necesarias en la atención temprana, el recurso residencial y la vida independiente y el empleo, además de seguir avanzando en materia de accesibilidad.

"Queremos que sea una accesibilidad de la que se beneficien todos los colectivos, porque antes todo se reducía a las barreras arquitectónicas y poco más", ha apuntado Muro.

La jornada dedica atención especial al envejecimiento de las personas con parálisis cerebral: "Con los cuidados que se están dando ahora, la vida se ha alargado mucho más en las personas con parálisis cerebral, pero tenemos que hacer un especial apoyo en el envejecimiento, tenemos que facilitarles lo que ellos necesitan, más descansos, otros ritmos de vida, lo mismo que una persona cuando envejece", ha sostenido Iglesias.

Una tarea en la que los avances tecnológicos resultan un apoyo fundamental. "Increíble", ha establecido la directora gerente de Aspace Zaragoza, quien ha destacado las mejoras que han traído los sitemas alternativos de comunicación: "Muchas de las personas que hoy están aquí no pueden hablar, entonces se tienen que comunicar con estos nuevos sistemas alternativos y, lo que antiguamente era un libro de pictogramas, ahora se ha convertido en una tablet que les da sonido, les crea su propia voz, eligen su propia voz, si no es a través de ratones que ellos manejan con la vista, es decir, la tecnología ha sido un avance increíble", ha destacado.

El acto de clausura tendrá lugar esta tarde a partir de las 19.00 horas en el Pabellón Puente y desde las 21.00 horas las diferentes asociaciones de Aspace celebrarán una cena en el Hotel Iberus de Zaragoza.