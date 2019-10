La "aventura" de pintar de Julia Dorado se puede contemplar en 73 lienzos que exhibe en La Lonja

Publicado 02/10/2019 16:12:26 CET

ZARAGOZA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Lonja de Zaragoza acoge, desde este miércoles y hasta el 6 de enero de 2020, un conjunto de 73 cuadros de la pintora contemporánea Julia Dorado en la que el espectador descubrirá la "aventura" del trabajo de pintar de esta artista, que reconoce "reciclar" parte de su obra después de una exposición.

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández; el comisario de la muestra, Ignacio Fortún; la jefa del servicio de Cultura, Romana Erice; y la propia artista han presentado esta muestra en La Lonja.

"La aventura de pintar es clara y busco caminos que me llevan de uno a otro". De esta forma ha sintetizado Julia Dorado su actitud a la hora de crear cuadros en los que utiliza el lienzo, el cartón o el papel de periódico.

"Es una inmersión cultural y emocional. Es una fuerza que sale de dentro y no tiene que ver con paisajes o retratos. Me sumerjo en mis luchas, creencias y también frustraciones. No soy una asalariada, soy una aventurera, una buceadora también podría ser".

Esta pintora de 78 años ha reconocido que necesita "la propia acción de comenzar un trabajo, el reto y también cierta insatisfacción, además de saber que puedes llegar más lejos". "La meta es una utopía porque si supiese donde iba a llegar igual me quedaba quieta".

RECICLAR

Julia Dorado ha contado que ha necesitado dos años y medio para producir esta exposición de 73 cuadros y que surge tras la última muestra en el Museo Pablo Serrano, en 2015, a raíz de recibir el Premio Aragón Goya y después de una convalecencia de cerca de seis meses por una operación de cataratas en los dos ojos.

Cuando se reincorporó al trabajo y revisó la obra de esa exposición ha revelado: "tuve el placer de cargarme cuadros". Ha apuntado que en esta muestra hay dos o tres que se exhibieron entonces, pero "solo se conserva algún trozo de tela".

Julia Dorado ha precisado que la forma de "cargarse" los cuadros es reciclando, algo que aprendió de su estancia de 20 años en Bruselas. "No se tira nada. Sería incapaz de destruir una tela o un papel". Ha confesado que para entender su pintura hay que detenerse. "Son cuadros espesos, no se pueden ver en una sola vez, tienen muchas claves".

DIÁLOGO

Por su parte, el comisario y también pintor Ignacio Fortún ha contado que en Julia Dorado "es la acción de la pintura donde puede surgir todo, sin trucos, y en ese proceso de duda nace, muere y renace su pintura y genera esa fuerza sustancial. La pintura es alimento del alma".

Fortún ha explicado que la obra de la pintora refleja una "búsqueda constante de dónde está el camino por el que navegar para llegar a espacios mágicos, llenos de misterio con fuerza y color".

Tras señalar que exposición hace que la obra dialogue entre la pintora y el espectador, ha asegurado que los cuadros evocan el espacio de trabajo de Julia Dorado.

La vicealcaldesa, Sara Fernández, ha manifestado que esta muestra es "grande" en calidad y cantidad, para elogiar que está "magníficamente orquestada" por Ignacio Fortún desde otra perspectiva, que es la de abrir el taller de Julia al visitante para poder interpretar sus obras.

DISTRIBUCIÓN

Un espacio de la exposición, que puede verse como una hemeroteca utilizada como cuaderno de notas, recoge una composición mural, nunca expuesta, de hace treinta años en la que iniciaba una reflexión sobre el origen exterior, el hallazgo de la idea y su anotación en el propio periódico, a modo de cuaderno de viaje, con tantos desarrollos

posibles como contenidos se acumulan en el collage que es cada hoja de prensa.

Este montaje, denominado "Variaciones sobre imágenes y textos de prensa 1989-1991", lo componen setenta y tres obras con pintura acrílica sobre papel de periódico impreso.

La muestra incluye también un doble audiovisual, en el que queda reflejado su taller, su modo de trabajar, su manera de pintar, con el que sumerge al visitante en la atmósfera creativa de esta artista zaragozana, a través de varios retratos fotográficos realizados por Pedro Avellaned, autor también del cortometraje "Julia no habla", que se proyecta.

TRAYECTORIA

Tras su formación en la Escuela de Artes de Zaragoza, Julia Dorado se titula en Bellas Artes en Barcelona, donde trabaja en los talleres de grabado del Conservatorio de Artes Suntuarias, con el que colabora en varias ediciones especiales.

Es también titulada en técnicas de la imagen por la Escuela de Artes de Ixelles, de Bélgica. Aunque su actividad ha sido siempre la pintura, como grabadora ha participado con portadas e ilustraciones en libros y revistas especializadas. Por su relación con la obra impresa, la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro le concedió el Premio Búho.

Su vida ha estado marcada por frecuentes residencias en países distintos, las primeras en París y Detroit. Vive en Italia y en Bélgica desde 1982 hasta 2012, año en que se traslada a Zaragoza, donde recibe el premio Aragón Goya y donde actualmente vive y trabaja.

VISITAS

La exposición de Julia Dorado se complementa con la actividad 'Encuentros con la artista', unas visitas comentadas que cuentan con la dirección de Eva Puyó y Carlota Santabárbara, y el acompañamiento e intervención de la artista en todo el recorrido.

Serán dos encuentros , uno de ellos, 'Espacio para el misterio', el 14 de noviembre, a las 19.00 horas, y el otro 'Rebeldía y verdad', se realizará el 12 de diciembre, también a las 19.00 horas. Por otra parte, los domingos se llevarán a cabo visitas comentadas, durante todo el periodo de la exposición, y se ampliarán a los sábados durante el periodo navideño.