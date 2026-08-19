El Ayuntamiento se suma a la DPZ en las condolencias por los dos fallecidos en un incendio en Calatorao

Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en la extinción del incendio que costó la vida a un bombero y a un trabajador en un taller de Calatorao (Zaragoza). - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha sumado a la declaración institucional redactada por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para expresar sus condolencias por el fallecimiento, este martes, de un bombero de la institución provincial y del trabajador de un taller en un incendio en la localidad de Calatorao, en la Comarca de Valdejalón.

"Tras el fallecimiento ayer de dos personas en un incendio en Calatorao, un trabajador de un taller y un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento quiere expresar su solidaridad con las familias y con la institución supramunicipal, sumándose a la Declaración Institucional que han emitido", ha expresado el Consistorio zaragozano.

Además, el alcalde accidental, Alfonso Mendoza, asistirá este miércoles al minuto de silencio convocado a las 11.00 horas en la sede central de la DPZ. También se sumarán los Bomberos de Zaragoza en todos los parques de la ciudad.

El texto redactado por la institución provincial traslada "su más profundo pesar y consternación" por el fallecimiento del profesional durante las labores de extinción de un incendio en un taller de Calatorao, traslada "sus más sinceras condolencias" a familiares, allegados y compañeros del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (Speis) y hacen extensivo su reconocimiento y solidaridad a todo el colectivo de Bomberos de la DPZ.

"Con su fallecimiento, la provincia de Zaragoza pierde a uno de sus servidores públicos, que ha dado su vida en el ejercicio de una labor esencial al servicio de la ciudadanía, actuando con profesionalidad, compromiso, entrega y vocación de servicio público", destaca el texto.

La DPZ ha aprovechado para ensalzar "la extraordinaria labor que desarrollan diariamente los profesionales del Servicio Provincial de Extinción de Incendios, cuya dedicación y entrega constituyen una garantía fundamental para la seguridad y protección de nuestros municipios y de sus vecinos."

"En estos momentos de profundo dolor, la Diputación Provincial de Zaragoza permanece junto a la familia y a los compañeros del bombero fallecido, y expresa el reconocimiento de toda la institución a quien ha perdido la vida cumpliendo con su deber", profundiza la declaración.