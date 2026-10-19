El Ayuntamiento de Teruel aprueba el proyecto para acondicionar el local de la asociación de vecinos del Carrel

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado el proyecto de adecuación del espacio situado en el número 20 de la calle Carrel para su uso por parte de la asociación de vecinos del barrio. De este modo, se avanza hacia la siguiente fase, la contratación de las obras para crear un espacio propio en el que desarrollar actividades sociales y vecinales.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado la importancia de esta actuación para la vida del barrio. "Puede que no sea un proyecto excesivamente grande en presupuesto, pero para nosotros, como Ayuntamiento y como Gobierno de la ciudad, es muy importante por lo que significa. Que las asociaciones de vecinos tengan lugares donde poder hacer actividades que dinamicen los barrios es fundamental, y todavía más en barrios pequeños en tamaño y grandes en familiaridad, como el Carrel", ha expresado.

El Ayuntamiento adquirió previamente el local por 120.000 euros y ahora ha aprobado un proyecto con un presupuesto base de licitación de 219.264,90 euros. Según ha explicado la alcaldesa, la financiación ya está disponible, por lo que el siguiente paso será tramitar el expediente de contratación, que deberá aprobarse en una próxima Junta de Gobierno Local.

Buj ha recordado que el proyecto se ha elaborado en colaboración con la asociación de vecinos. Los representantes vecinales visitaron el inmueble junto con el Ayuntamiento y trasladaron sus necesidades, que se han incorporado a la propuesta. El espacio contará, fundamentalmente, con una sala amplia para actividades, una zona de almacenaje y aseos.

"Las distintas directivas de la asociación han sido muy activas y tienen muchas ganas de hacer cosas, pero tenían esa carencia de un local" ha señalado la alcaldesa. "Con este proyecto, el barrio tendrá un espacio donde dinamizar sus actividades y ofrecer propuestas tanto para los más pequeños como para los mayores y para todas las personas del Carrel", ha añadido Buj.

UNA REFORMA INTEGRAL DE 191,71 METROS CUADRADOS

El local dispone de una superficie construida de 191,71 metros cuadrados y una superficie útil de 167,03 metros cuadrados. La intervención no modificará la superficie, el volumen, las alineaciones ni ningún otro parámetro urbanístico del inmueble.

Las obras incluirán la demolición de las particiones interiores, los paneles de las antiguas cámaras frigoríficas del supermercado que ocupaba el local y el falso techo existente, así como la retirada de las instalaciones actuales de electricidad, fontanería y climatización.

El proyecto contempla también trabajos de albañilería en el interior y en los huecos de fachada, la apertura de una ventana para mejorar la iluminación y ventilación del despacho, la colocación de pavimento vinílico sobre el gres existente y la instalación de un nuevo falso techo registrable.

Asimismo, se renovarán las carpinterías interiores y exteriores y las instalaciones de fontanería, electricidad, iluminación, informática, climatización, protección contra incendios y ventilación. El espacio dispondrá de aseos accesibles.

Esta actuación se suma a otras que contribuyen a la mejora del barrio del Carrel, como la construcción del parque de Los Olmos-Javier Sierra, recientemente finalizado, y la venta de una parcela municipal en la calle Margarita Salas, que permitirá construir hasta 20 viviendas.

OTROS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha aprobado otros asuntos municipales, como la ampliación del gasto para la programación MUEVE-T otoño 2026, que se desarrollará de octubre a diciembre, por un importe de 8.632 euros.

También ha designado las dos fiestas laborales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles para Teruel en 2027: el 30 de marzo, fecha del Sermón de las Tortillas, y el 12 de julio, lunes de la Vaquilla. Esta última fecha permite confirmar oficialmente que las fiestas de la Vaquilla de 2027 se celebrarán los días 10, 11 y 12 de julio.

Además, se ha aprobado el expediente de contratación del servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas (ERP) del Ayuntamiento, por un importe de 104.617 euros para dos años. La Junta también ha declarado extinguidos dos contratos anteriores que ya habían vencido.