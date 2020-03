El Ayuntamiento de Zaragoza cifra en 15 millones de euros el gasto durante el estado de alarma por el COVID-19

ZARAGOZA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha cifrado en, al menos, 15 millones de euros el gasto que ha realizado el Consistorio durante las dos semanas desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo.

No obstante, el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, ha advertido que el coste para el Consistorio por esta cuestión podría ser más elevado ya que "no sólo se van a incrementar los gastos en los próximos días", algunos de los cuales no se han podido calcular aún, sino que también se producirá una disminución de ingresos.

Por ello, ha señalado que "será necesario" modificar el presupuesto del Gobierno de la ciudad. "Y así lo haremos", ha aseverado.

Además, se han impuesto en la ciudad más de 200 denuncias en las últimas 24 horas por incumplir el confinamiento decretado por el estado de alarma, lo que hace que el total de estas sanciones desde que comenzaron las medidas de aislamiento sea de 1.800 en Zaragoza.

El Consistorio ha anunciado también que, a partir de las 12.30 horas de este sábado 28 de marzo, la bandera de la ciudad ondeará a media asta en las dependencias del Ayuntamiento en señal de "duelo y respeto" por los fallecidos por coronavirus.

