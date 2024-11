El Ayuntamiento de Zaragoza llama a la implicación de toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho un llamamiento a la implicación de toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista en el acto institucional con motivo del 25-N, Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que se ha rendido homenaje a las 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y a los 10 menores víctimas de la violencia vicaria en España desde el 25 de noviembre del año pasado, con un decorado de flores violeta.

Minutos antes, la alcaldesa, Natalia Chueca, junto con los portavoces de todos los grupos municipales excepto VOX y la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha colocado una pancarta alusiva al 25-N en el balcón de la Casa Consistorial. Además, ha participado en el acto institucional celebrado en la Delegación del Gobierno de Aragón y las principales fuentes de la ciudad se iluminarán esta noche de color violeta.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha expresado la conmoción porque la conmemoración del 25-N llega en un momento en el que se han registrado dos nuevos asesinatos --el de una mujer en Sevilla y el de una menor en Orihuela (Alicante)--, por lo que ha transmitido las condolencias a las familias y ha insistido en la necesidad de seguir trabajando "para erradicar esta lacra de nuestra sociedad" y que las mujeres "se sientan acompañadas".

Del mismo modo, ha considerado que es "muy importante" que las instituciones hagan el esfuerzo para ayudar a estas mujeres en todos los ámbitos y que puedan denunciar a sus agresores.

REFUERZO EN LA ATENCIÓN A MUJERES

En este sentido, Chueca ha señalado que la Casa de la Mujer ha atendido este año casi 900 casos de mujeres "que sufren maltratos, que sentían miedo y que sentían que necesitaban acompañamiento".

Así, se han reforzado el servicio de psicología para atender estos casos y las casas de acogida temporal para aquellas mujeres que sufren malos tratos, que muchas veces llegan acompañadas de menores.

Sin embargo, la alcaldesa ha incidido en las ayudas económicas para que estas mujeres puedan tener independencia económica, "que muchas veces es el problema por el que las mujeres no pueden dar ese paso de romper con el maltratador".

De igual forma, el Consistorio ha desarrollado una campaña de concienciación para "que no haya miedo a la denuncia" ya que este es el paso previo para erradicar la violencia de género. "Que siempre haya alguien cercano que pueda escuchar, coger el testigo y animar a venir al Ayuntamiento y, sobre todo, a denunciar", ha expresado".

"Lo más importante es esa denuncia, que muchas veces es lo que provoca el miedo, pero que es lo que me permite poder actuar y que todos los procedimientos se puedan activar para realmente dar una protección efectiva a cualquier mujer, que sufra esta lacra", ha recalcado.

AUSENCIA DE VOX

Con respecto a que, un año más, el Ayuntamiento de Zaragoza no haya aprobado una declaración institucional contra la violencia de género por el veto de VOX, Natalia Chueca ha subrayado que esto no afecta en "los hechos" ya que se ha incrementado el presupuesto en protección a las mujeres, así como las medidas efectivas para ello.

Ha sostenido que es una cuestión "de estética", por la no presencia en la colocación de la pancarta, y no "de fondo" porque VOX no se opuso a ello en la negociación de los presupuestos y han podido incrementar la atención psicológica, las ayudas económicas y las casas de acogida, con independencia del apoyo de esta formación.

Con lo cual, ha recalcado que van a seguir trabajando en esta línea porque "el compromiso del PP en esto es inquebrantable" y que la posición de la formación liderada por Santiago Abascal "no nos afecta más allá de que no ha salido a poner la pancarta con el resto de grupos".

DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL

En el acto celebrado en el Consistorio, al que han asistido autoridades civiles y militares, así como representantes de la Universidad de Zaragoza, del ámbito judicial y social, ha intervenido la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, quien ha recordado a las 47 mujeres asesinadas desde el pasado 25 de noviembre y a los menores que se han quedado "huérfanos por la sinrazón", dejando "una herida abierta que no deja de sangrar".

"Trabajar por la erradicación de la violencia nos compele a todos, a las Administraciones, entidades, a la sociedad al completo, a hombres y a mujeres", ha expresado.

Este año, además, se cumplen 20 años de la aprobación por unanimidad de la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, un momento para hacer una "profunda reflexión sobre el deseo compartido que supuso su aprobación y la realidad, veinte años después, de la efectividad de las medidas y la necesidad de buscar nuevas acciones, porque lo hecho hasta ahora no es suficiente".

Tras las palabras de la consejera, el público asistente, entre los que se encontraban concejales del Ayuntamiento, el jefe Superior de Policía Nacional en Aragón, Florentino Marín, el teniente coronel de la Guardia Civil, Raúl Ángel Castillo, y la delegada de Políticas de Igualdad de la Universidad de Zaragoza, Carmen Pelet, así como los integrantes del Consejo sectorial de Igualdad, han colocado 57 macetas de flores, una por cada mujer y menor asesinado, en un gran lazo violeta que ha presidido el salón. Este símbolo se mostrará a las puertas del Ayuntamiento durante todo el día como homenaje a las víctimas.

Al mismo tiempo, en la pantalla se ha proyectado el nombre y la edad de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, mientras los profesores de violín y piano del Conservatorio municipal han interpretado la pieza "Meditación" de la ópera Thais, de Jules Massente.

"UNA LACRA QUE NO ENTIENDE DE EDADES, CLASES SOCIALES NI FRONTERAS"

El acto lo ha cerrado la alcaldesa, quien ha remarcado que la violencia de género es "una lacra que no entiende de edades, clases sociales ni fronteras" y que el 25-N es un día "marcado en el calendario, en el que todos debemos estar unidos contra la violencia machista".

"Es una violencia que se ceba en la vida de las mujeres, que roba sus sueños, sus proyectos, su libertad. Como sociedad no podemos ni debemos permitir que esto siga ocurriendo", ha manifestado.

Ha destacado también que el Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido, en lo que va de año, a 867 mujeres víctimas de la violencia machista y que 568 de ellas son nuevos casos.

"Me niego como alcaldesa a ver estos datos como una estadística, son vidas y merecen que estemos junto a ellas. Son madres, hijas, hermanas, amigas, compañeras de trabajo, vecinas. Son mujeres que merecen ser escuchadas, comprendidas y apoyadas, porque, como ciudad tenemos la obligación de darles una respuesta", ha agregado.

Por ello, ha apuntado que el Consistorio zaragozano, a través de la Casa de la Mujer, ofrece a las víctimas y a sus hijos una atención social, psicológica y educativa "porque sabemos que la violencia machista no sólo deja huellas físicas, sino también emocionales". "Por eso brindamos el acompañamiento necesario para que puedan reconstruir sus vidas con autonomía, dignidad y esperanza", ha afirmado.

Por último, Chueca ha animado a dejar el silencio y a "levantar la voz" para contribuir a crear un mundo "más justo, más libre y más igualitario".