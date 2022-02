El Ayuntamiento de Zaragoza pide 20,8 millones de los fondos UE para construir 569 viviendas de alquiler para jóvenes

Azcón confía en que el Gobierno de Aragón conceda la ayuda porque son proyectos "maduros, asequibles y sostenibles"

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene proyectos para construir 569 viviendas de alquiler asequible para jóvenes en los barrios consolidados bajo la fórmula de la cesión del derecho de superficie a operadores privados. Estos proyectos se han presentado ya a la convocatoria de fondos europeos Next Generation, solicitando al Gobierno de Aragón una ayuda de 20,8 millones de euros de una inversión total superior a los 52 millones de euros.

La convocatoria, cuyo reparto de fondos depende del Gobierno de Aragón, se enmarca en la línea "Ayuda a la construcción de viviendas de alquiler asequible en edificios energéticamente sostenibles".

Las 569 viviendas de alquiler asequible para jóvenes de la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda se ubican en el Arrabal, Las Fuentes, Casetas, Casco Histórico y Valdefierro. Se concentran en solares municipales con el objetivo de aumentar la población joven en distritos que en la actualidad cuentan con solares vacíos.

De las 569 viviendas, 219 son de un dormitorio y cuentan con una superficie mínima 45 metros cuadrados útiles, 274 son de dos dormitorios y 76 de tres. El proyecto beneficiará a 1.564 personas.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha dicho que es el plan más importante del Ayuntamiento dedicado a la vivienda de alquiler, junto con el de rehabilitación y, entre ambos, suman 4.100 viviendas que podrían beneficiar a unas 9.000 personas, especialmente a los jóvenes.

Azcón ha subrayado que el Consistorio "aspira al máximo de los fondos europeos solicitados" y ha confiado en que el Gobierno de Aragón los reparta con "justicia" y, además, "decida pronto" esa distribución.

COORDINACIÓN

Tras señalar que son proyectos de vivienda que llevan años parados, ha pedido agilidad. "Todos debemos ser ágiles y diligentes, como ha sido el Ayuntamiento en la elaboración de proyectos maduros". Por ello, ha confiado en que el Ejecutivo autonómico no demore el tiempo de la distribución porque en caso de no poder terminar las viviendas antes e 2026 se tendrían que devolver los fondos Next Generation.

"Si el Gobierno de Aragón nos dice que mañana tenemos los fondos europeos en muy poco tiempo se pueden comenzar a construir estas viviendas, pero la pregunta es cuánto tiempo necesita la DGA para hacer el reparto".

"Estamos esperando" ha sido la repuesta de Azcón sobre la reunión que había solicitado al presidente Javier Lambán, a raíz de la propuesta autonómica de hacer viviendas en los "cacahuetes" de la Expo. Azcón ha comentado que su posición no ha variado y ha incidido en que "tiene que haber coordinación y diálogo en la política de vivienda".

Ha agregado: "no es bueno que nos enteremos de los proyectos del Gobierno de Aragón en el Debate del estado de la comunidad o por los medios de comunicación". "Es mejor avanzar en soluciones que en generar polémicas", ha zanjado.

CINCO ZONAS

La construcción de estas viviendas, que se realizaría a través de la colaboración público-privada mediante la fórmula del Derecho de Superficie entre 50 y 75 años, permitirá promover la emancipación de jóvenes a través del alquiler asequible en cinco zonas.

En el Arrabal se podrían ubicar 39 viviendas, en los solares ubicados en las calles Camino Torrecillas 18, Horno 19-21/Manuel Lacruz 10-12 y

Horno 14-16. La inversión total ascendería a 4 millones de euros, de los que 1,5 podrían proceder de fondos europeos.

En Las Fuentes está el segundo lote de mayor tamaño con 206 viviendas distribuidas en las calles Vicente Cazcarra, Miguel Servet 202 y Miguel Servet 216. En total, 18,1 millones de inversión con una posible ayuda de fondos que ascendería a 7,6 millones.

En el Casco Histórico los solares ubicados en las calles Los Viejos 7-13 y Las Armas 79-83 podrían ubicar 30 viviendas de alquiler asequible para jóvenes, alcanzar una inversión de 3,9 millones de euros y unas ayudas de 1,2.

En el distrito de Valdefierro se ubica el lote con más viviendas, 262. La inversión con la construcción de viviendas en las calles Mercurio 24-26, Andrómeda 8, Piscis 2, Júpiter 1, osa Menor 36, Argos 8 y Venus 2-4 alcanzaría los 22 millones de euros de los que 8,9 podrían llegar de los fondos europeos.

En el barrio rural de Casetas habría 32 viviendas situadas en la Avenida Logroño y calle Vizcaya que terminarían de desarrollar urbanísticamente un área de Casetas. Tiene 3,9 millones de inversión total y 1,5 de ayudas europeas.

REGENERAR

Con estas cinco zonas de actuación, el Ayuntamiento pretende alcanzar una mejor gestión en las actuaciones por barrios, cerrar vacíos urbanos en la ciudad consolidada tradicional así como regenerar económica, social y urbanísticamente los barrios.

Los nuevos edificios se construirían para generar un consumo casi nulo, mediante fuentes de energías renovables, alineados con la Agenda Urbana de la ciudad de Zaragoza.

Las 569 viviendas se podrían incorporar al parque de vivienda municipal de Zaragoza. En la actualidad, la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda gestiona el alquiler de 2.364 viviendas.

OTROS 92,8 MILLONES DE FONDOS PARA REHABILITAR VIVIENDA

Coincidiendo con la presentación de proyectos a la convocatoria de "Ayuda a la construcción de viviendas de alquiler asequible en edificios energéticamente sostenibles", Zaragoza Vivienda ha solicitado al Gobierno de Aragón otros 92,8 millones de euros provenientes de la Unión Europea para financiar la rehabilitación de 3.542 viviendas de la ciudad en las que viven 7.297 vecinos.

Los proyectos que centran la solicitud de ayuda a la rehabilitación de los Next Generation, se plantean en tres fases en un "Entorno Residenciales de Rehabilitación Programada discontinuo" formado por cuatro zonas: Vizconde Escoriaza y Andrea Casamayor, en Las Fuentes; Balsas de Ebro Viejo, en El Arrabal; Alférez Rojas, en Delicias; y Aloy Sala, en Casco Histórico.

En 2022, Aragón cuenta con 33 millones para actuaciones de eficiencia energética y Zaragoza, basándose en criterios de población y número de viviendas, presenta propuestas para optar a más de 12 millones en una primera fase. El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una propuesta sólida, viable y ejecutable en plazo con un presupuesto repartido en tres fases: 12.186.990 euros en una primera fase; 47.453.737 euros en una segunda y 33.174.822 en una tercera fase.

Estos proyectos permitirían movilizar hasta 144 millones de euros de inversión y crear unos 2.600 puestos de trabajo. Además, evitarían la emisión de 203 toneladas de CO2 al año, el equivalente a plantar 5.083 nuevos árboles, y generarían un ahorro energético superior al 60 por ciento.

Además, la sociedad municipal de Zaragoza Vivienda ha solicitado la financiación para el programa de apoyo a las Oficinas de Rehabilitación, cuyo objeto es la financiación de la prestación del servicio de oficinas de rehabilitación tipo "ventanilla única" para gestionar el resto de los programas propuestos en los fondos europeos Next Generation.

Su experiencia y trayectoria en la gestión de la rehabilitación, promoción de vivienda joven e interacción social con los barrios avalan su idoneidad para gestionar los fondos en sus distintos programas.