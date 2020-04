El Ayuntamiento de Zaragoza reabrirá los parques a partir de este domingo

ZARAGOZA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los parques públicos de Zaragoza reabrirán sus puertas este domingo, 26 de abril, con el objetivo de facilitar las condiciones impuestas para las salidas autorizadas de menores de 14 años por parte del Gobierno de España.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital aragonesa, en la Orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se recoge que "se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, siempre que se respete el límite máximo de un kilómetro con respecto al domicilio del menor".

El documento recalca también que "no estará permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre, así como a instalaciones deportivas". En este sentido, tanto la contrata de mantenimiento de los parques y jardines como la Policía Local han comprobado durante esta jornada que los espacios infantiles estén cerrados y correctamente señalizados para que no quepa ninguna duda de que no pueden ser usados.

Los parques se abrirán con el fin de ofrecer más espacio público, y garantizar así la suficiente distancia de seguridad entre las personas, de manera que los menores y sus acompañantes puedan salir de sus domicilios en las condiciones más adecuadas.

No obstante, desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad a toda la ciudadanía, para que en todo momento se sigan respetando las instrucciones derivadas del estado de alarma decretado por el Gobierno de España.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha informado de la reapertura de los parques y jardines a la Delegación del Gobierno en Aragón. Asimismo, ha solicitado refuerzo de la vigilancia para que no se produzca un mal uso de estos espacios. Como consecuencia del estado de alarma, todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluida la Policía Local, están bajo mando único del Ministerio del Interior.

REQUISITOS DE LAS SALIDAS

Tal y como recoge la Orden del Gobierno de España, a partir de este domingo podrán salir los menores de 14 años, no así los que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario por diagnóstico de COVID-19, ni los que se encuentren en cuarentena.

Los niños podrán salir a su paseo acompañados siempre por una persona adulta responsable y se permite la salida de un adulto con hasta tres niños. Este acompañante será responsable de que se cumplan las condiciones y limitaciones propuestas.

Además, la medida establece que se puede salir durante un tiempo máximo de una hora, una vez al día, hasta una distancia máxima de un kilómetro del domicilio del menor --incluyendo espacios naturales y zonas verdes autorizadas--.

No estará permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre así como a instalaciones deportivas. La salida se puede realizar entre las 9.00 y las 21.00 horas y debe mantenerse una distancia interpersonal con terceros de aproximadamente 2 metros.

Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza ya se han trasladado instrucciones a las respectivas contratas de mantenimiento de Parques y Jardines para vigilar todo lo relativo a la limpieza y seguridad de estos espacios, incrementando la desinfección del mobiliario susceptible de ser usado o tocado, como bancos, papeleras o vallas. Además, se ha puesto en marcha un protocolo específico de limpieza y desinfección en el que se contará con la colaboración de los Bomberos de Zaragoza.

Por último, desde el Consistorio se ha recordado que la apertura de los parques y jardines hará posible su uso, con la debida responsabilidad y respeto a la normativa vigente dentro del estado de alarma, por parte de propietarios de mascotas y también por las personas que los utilicen como zona de paso hacia sus lugares de trabajo o residencia.

El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de volver a cerrar temporalmente los parques y jardines en el caso de que se observe una concentración excesiva de personas que pueda poner en riesgo la protección de la salud de la ciudadanía.