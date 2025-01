El Ayuntamiento de Zaragoza rechaza, con los votos de PP y VOX, la 'Ley Begoña' por "atacar al Estado de derecho"

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos a favor del PP y VOX y el rechazo del PSOE y ZeC, una moción de los 'populares' que rechaza la proposición de Ley Orgánica conocida como la "Ley Begoña", presentada por el Partido Socialista, al considerar que "limita gravemente la acción popular, socava los mecanismos de control democrático y representa un ataque directo al Estado de Derecho, e insta a los socialistas a la retirada inmediata y garantizar que cualquier reforma legislativa "preserve" la acción popular como un mecanismo esencial para la lucha contra la corrupción y la defensa de los intereses públicos".

Asimismo, el Oleno del Ayuntamiento de Zaragoza exige al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que presente su dimisión inmediata tras haber declarado como investigado por el Tribunal Supremo por su presunta implicación en un "plan de filtración de información confidencial con fines políticos", que involucraría a la Presidencia del Gobierno. También pide al Gobierno de España asumir responsabilidades políticas derivadas de este "grave suceso"; en caso de no dimitir, insta al Ejecutivo central a proceder a su cese inmediato, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha recordado que son las asociaciones de jueces las que dicen que la 'Ley Begoña' les limita investigar casos relevantes. "Ya sabemos que el PSOE tiene un papelón y defiende una ley que cubre las vergüenzas de un Gobierno. Lo sabíamos y hoy no tenemos duda porque el comportamiento del PSOE no deja duda". Lo importante es que "atañe a derechos fundamentales y se falta el respeto a la justicia". A su parecer, el Partido Socialista es "cómplice y actúa en contra de sus sentimientos porque --los concejales-- no dicen lo que piensan".

Ha tildado de "tirano" a Sánchez, quien "se siente perseguido por todo los delitos pasados, presentes y futuros y que el Estado de derecho persigue a su familia y se protege coartando las libertades a los ciudadanos y el ejercicio de la oposición cargándose los contrapesos, que es lo primero que hacen los tiranos: el que no está a mi favor esta contra mi y uso el aparato del Estado", ha sintetizado.

El problema, ha observado Lorén, es el "uso partidista" de la acusación popular "muy útil" para descubrir casos de corrupción y también para garantizar la justicia imparcial. "Sean valientes en el PSOE", les ha animado.

"SECTARISMO"

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha manifestado que no entrará en el juego y no apoya la moción porque "no es para mejorar la justicia, sino embarrar el debate". A su parecer, si importara la independencia judicial, "se hablaría de acabar con la politización de los tribunales y en reforzar el control democrático".

La concejal de VOX, Eva Torres, ha comentado que para cualquier particular no es tan fácil acudir a la justicia como para un partido político, por eso la 'Ley Begoña' persigue una "impunidad", e inadmitir denuncias sobre informaciones periodísticas. La clave, ha indicado, es que es aplicable a los procesos en curso tras la entrada en vigor y eso afecta a los "casos Begoña, Ábalos y fiscal general del Estado" entre otros; y también al president de Junts y expresidente de la Generalitat catalana fugado de la justicia, Carles Puigdemont que "podría regresar sin ir a prisión preventiva".

Eva Torres ha afeado a Sánchez que "diseña una ley a la medida de Begoña para cerrar el caso, busca la impunidad personal y acabar con la libertad de prensa, además de maniatar la labor de los jueces". Asimismo, ha considerado que es una "amnistía a su círculo familiar y político y una amnistía preventiva para Sánchez que es el origen de todas las corrupciones".

"Todo vale con tal de mantenerse en el poder y su contenido no se corresponde con las normas de un Estado democrático y de derecho", ha apostillado la concejal de VOX, quien ha alertado de que esta futura ley "impedirá al Gobierno personarse en casos de crímenes machistas como acusación popular".

DESPROTECCIÓN

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, ha arremetido contra el nombre "despectivo" de 'Ley Begoña' que lo ha atribuido a "medios afines a la extrema derecha". Se quiere aprobar porque la sociedad de la información actual "genera revelaciones no contrastadas y sin base probatoria", según recoge el preámbulo que ha leído. "La derecha usa la información de grupúsculos mediáticos creados para sembrar bulos", ha sentenciado.

Elena Tomás ha tomado la palabra nuevamente para criticar que esta moción es para que los grupos de la derecha y, en concreto, la concejal Torres, "se quede tranquila y se meta contra Pedro Sánchez", y la de VOX le ha contestado que la 'Ley Begoña' "se lleva por delante una protección a las mujeres", pero a "ZeC le da igual porque solo le importa su sectarismo".

Eva Torres ha abundado en que la 'Ley Begoña' anula una medida estrella del protocolo del Gobierno de España contra los asesinatos machistas porque es "más importante para Sánchez proteger a su entorno, que a las mujeres, que les importa un bledo porque solo son una herramienta política".