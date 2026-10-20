Azcón aboga en Teruel por el Bachillerato Internacional para garantizar la excelencia educativa a todo el alumnado

Una docena de alumnos empiezan esre curso 2006/2007 el Bachillerato Internacional. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado, durante su vista este martes al IES Vega del Turia de Teruel, centro que ha incorporado por primera vez este curso el Bachillerato Internacional, que "ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes y ofrecerles una formación de calidad es fundamental para que puedan desarrollar su talento y construir su futuro". Ha subrayado que "la excelencia educativa debe ir acompañada de la equidad, de manera que todos los jóvenes puedan acceder a oportunidades formativas que respondan a sus capacidades e intereses, con independencia de dónde vivan".

Acompañado por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín; el director del Servicio Provincial de Educación en Teruel, José Luis Castán, el presidente ha conocido el desarrollo de este programa, que ha comenzado diez alumnos y que amplía las opciones de formación avanzada para los estudiantes turolenses. "Con esta incorporación, el instituto ofrece una titulación de proyección internacional que fomenta el pensamiento crítico, la investigación, la autonomía en el aprendizaje y una formación amplia e interdisciplinar", ha dicho Jorge Azcón.

El Bachillerato Internacional es un programa educativo con reconocimiento internacional que proporciona una formación integral y promueve el aprendizaje autónomo, la capacidad de análisis y la conexión entre distintas áreas del conocimiento.

También han estado presentes en la visita la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, puesto que tanto el Ayuntamiento como la DPT colaboran mediante un convenio con el Departamento de Educación para implantar y sostener el proyecto del BI en este instituto.

El Programa del Diploma tiene una duración de dos cursos académicos y comprende seis ámbitos de conocimiento: Primera Lengua, Segunda Lengua, Individuos y Sociedades, Ciencias Experimentales, Matemáticas y Artes u optativas.A estas materias se suman tres componentes troncales: Teoría del Conocimiento, que invita al alumnado a reflexionar sobre cómo se construye y valida el conocimiento; Creatividad, Actividad y Servicio (CAS), que fomenta la participación en experiencias creativas, deportivas y de compromiso social; y una monografía de investigación de hasta 4.000 palabras sobre un tema elegido por el estudiante.

El presidente de la Diputación de Teruel (DPT), Joaquín Juste, ha indicado en su intervención en la visita al colegio la importancia de fomentar la excelencia especialmente entre los más jóvenes, para que puedan tener más oportunidades de futuro. Con esta formación, el instituto ofrece una titulación de proyección internacional que fomenta el pensamiento crítico, la investigación, la autonomía en el aprendizaje y una formación amplia e interdisciplinar.

"Desde la Diputación Provincial nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar y participar en este proyecto, porque creo de verdad que, invertir en excelencia y en calidad, es invertir en nuestros jóvenes y en nuestra provincia de Teruel", ha dicho Juste.

El Diploma del Bachillerato Internacional permite el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en España, en los términos establecidos por la normativa vigente, y facilita la continuidad de los estudios superiores en otros países, gracias a su reconocimiento internacional.

Con la incorporación del IES Vega del Turia, Teruel amplía las opciones de acceso al Bachillerato Internacional en la comunidad autónoma. El programa se imparte también en el IES Lucas Mallada de Huesca, lo que contribuye a extender las oportunidades de formación de excelencia más allá de las principales ciudades aragonesas.

IES VEGA DEL TURIA

Fundado en 1845 como Instituto Provincial de Teruel, el IES Vega del Turia cuenta con una larga trayectoria vinculada a la educación, la ciencia y la cultura. En febrero de 2022, el Ministerio de Educación le concedió la Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su contribución a estos ámbitos.

El centro cuenta este curso con 903 alumnos matriculados en enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, y una plantilla de 117 docentes. Su oferta incluye programas BRIT de Inglés y Francés, distintas modalidades de Bachillerato y ciclos de Formación Profesional de las familias de Sanidad, Imagen y Sonido e Informática y Comunicaciones.Además, desarrolla iniciativas como Erasmus+, PROA+, Xcelence y varios proyectos de innovación educativa, entre ellos ActiVega y Compañer@ Ayudante.

La incorporación del Bachillerato Internacional amplía esta oferta y refuerza la apuesta del instituto por una educación diversa, innovadora y adaptada a las capacidades e intereses de su alumnado.