Azcón afirma que "no hay un ejemplo de inestabilidad como el que ofrece el PSOE"

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que "no hay un ejemplo de inestabilidad como el que está ofreciendo el PSOE en su Gobierno y en su partido". Ha comparecido a petición del grupo parlamentario socialista para dialogar sobre "la inestabilidad" del Ejecutivo regional, que ha negado.

Jorge Azcón ha mencionado los problemas orgánicos del PSOE en la Comunidad de Madrid y el caso del "señor Aldama", señalando que Aldama "ha dicho que Sánchez lo sabía todo" y que tiene pruebas "de todo", tras lo que ha recalcado que el presidente del Gobierno de España, Pedro España, no ha presentado aún el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha aludido al 41º Congreso Federal del PSOE, que se celebrará este fin de semana en Sevilla, señalando que "la voz propia de Aragón va a ser la de los señores de Huesca" y que en el Congreso se va a "purgar" a "todos los que discrepan de Sánchez".

"Ustedes no tienen límites, se han olvidado de los valores y los principios", ha continuado Azcón, quien ha preguntado a la portavoz socialista sobre el recién aprobado impuesto sobre la banca, que aumentará los ingresos de las comunidades autónomas más ricas: "El nuevo socialismo, el nuevo progresismo, la nueva izquierda". Ha tildado de "despropósito" la última reforma fiscal del Gobierno de España.

Azcón ha atribuido la financiación extraordinaria de 2023 a la inflación, que elevó el coste de los impuestos, y ha manifestado su preocupación por "la inestabilidad de la democracia en la que el PSOE está metiendo a nuestro país" que deriva de que "ya no importa nada con tal de que Pedro Sánchez siga siendo presidente, ni los valores del PSOE".

EL INTERÉS DE ARAGÓN

Azcón ha ironizado al opinar que el PSOE va "fenomenal", contraponiéndolo a "los miles de millones de inversión" empresarial que ha propiciado el Gobierno regional, a lo que ha añadido que llega a acuerdos con "todos los que quieren beneficiar a Aragón y los aragoneses", también con Pedro Sánchez "para mejorar la financiación de Teruel".

"Está por delante el interés de los aragoneses que el interés de mi partido y ustedes no pueden decir lo mismo", ha proseguido Azcón, insistiendo en que él llegar a acuerdo con quienes quieren beneficiar a Aragón mientras que "el PSOE llega a acuerdos con quien haga falta para seguir manteniéndose en el poder", por ejemplo con Junts y ERC en el Congreso y con Orban y Meloni para situar a Teresa Ribera en la Comisión Europea. "¿Dónde está el cordón sanitario?", ha cuestionado.

"Usted necesita hablar de VOX porque necesita hablar de la inestabilidad y le parece mal que VOX esté en el Gobierno y fuera del Gobierno", ha echado en cara a la portavoz socialista, Mayte Pérez, y ha pronosticado que "Aragón va a seguir siendo una comunidad estable" y él seguirá llegando a acuerdos políticos con "todas las fuerzas a las que de verdad se puedan llamar democráticas, dentro de la Constitución, para beneficiar a Aragón y los aragoneses".

Jorge Azcón ha considerado que el PSOE "no está a la altura" para criticar a su Gobierno y ha lamentado la "prepotencia" para decir de qué se puede hablar en las Cortes, haciendo notar que a los socialistas "no les interesa" hablar del caso Koldo, pero sí interesa a los aragoneses. "Es una cuestión de sus intereses, de su querencia al poder", ha espetado a los socialistas.

"ACTITUD IRRESPONSABLE"

Mayte Pérez ha criticado la "actitud irresponsable" de Azcón por no presentar el Presupuesto de 2025, tras "la suerte" de aprobar un Presupuesto "expansivo" en 2024, resultado de "un préstamo de los Gobiernos de Lambán", añadiendo que "hace menos con más".

"Es un clamor que usted no ha mostrado ninguna voluntad de querer hacer un Presupuesto, ni han llamado a VOX para empezar a hablar", rechazando "la excusa" de las mermas de 87 millones de euros de las entregas a cuenta del Estado, lo que denota "una falta de proyecto político coherente y con ambición".

La portavoz socialista ha recordado que la prórroga de los Presupuestos no exime de los gastos y le ha preguntado qué pasará con las subvenciones nominativas y cómo va a hacer frente al pago de 52 millones de euros para los Ayuntamientos, a lo que se suman las inejecuciones del año actual, mencionando las ayudas pendientes de convocar para la despoblación.

También ha mencionado "el catálogo de anuncios", como la ampliación de los conciertos de las plazas de residencias de mayores, o dotar con 13 millones de euros la atención a la discapacidad, el proyecto de cocinas 'in situ' en 13 colegios, o el proyecto del nuevo IES en Monzón (Huesca) y la mejora de la ribera del Huerva entre Zaragoza y Cuarte de Huerva.

SIN MAYORÍA

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha recordado que el PSOE forma parte del Gobierno de España, donde "no tiene mayoría y mucho menos proyecto político" porque a Sánchez solo le preocupa estar en el Gobierno y "todo lo demás le da igual".

Ledesma ha subrayado que solo Pedro Sánchez ha renunciado a presentar los PGE, lo que produce "inestabilidad", solicitándole que se lo diga en el Congreso de Sevilla. Ha recordado que en 2017 se aprobó el Presupuesto autonómico en mayo, de forma que a los populares les queda "mucho tiempo" para presentar los de 2025.

Ha dicho que los socialistas "son rehenes de Bildu, Junts y ERC, que quieren destruir España", de ahí "la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez", que "estamos pagando todos los aragoneses", por ejemplo porque el Gobierno de España paga a la Generalitat de Cataluña la atención a la dependencia, no a Aragón.

En representación de VOX, Alejandro Nolasco ha aclarado que el grupo Patriots del Parlamento Euroupeo no ha votado a favor del nombramiento de Teresa Ribera como comisaria europea. "Qué difícil me lo está poniendo para aprobar los Presupuestos", ha advertido, enfatizando que este Gobierno es peor que el primero de la legislatura, del que formaba parte VOX: "Están en plena consonancia con el PSOE".

Nolasco ha criticado que los populares "están de acuerdo" con las leyes de género y las de la Agenda 2030, tras lo que ha rechazado el anuncio de derribo de la presa de Los Toranes (Teruel). "Dejen de mentir", le ha requerido.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha ironizado al señalar que Azcón ha dado "un mítin" en lugar de una intervención en sede parlamentaria, afirmando que "hoy ha caído muy bajo" porque "lo que ha hecho es muy malo para la democracia, desprestigia al Parlamento", en referencia a "ese desprecio a lo aragonés" y "el 'y tú más".

"No hay Presupuestos porque usted no ha querido, por si era rehén y al final no conseguía aprobarlos", ha opinado Soro, quien ha dado por seguro que sí se aprobarán los PGE y que su diputado, Jorge Pueyo, está trabajando "muy duro" en el Congreso.

El portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha asegurado que "no hay inestabilidad en Aragón porque hay una coalición PP-PSOE", como el caso del impulso a las renovables: "Lo real es que ustedes están de acuerdo en casi todo".

"No nos hagamos los tontos, aquí hay un consenso total, hay unas políticas de apoyo a intereses privados especulativos y los dos están de acuerdo", ha continuado Guitarte, rechazando "el teatrillo" del enfrentamiento entre PP y PSOE. Se ha quejado de que "no hay respeto al Parlamento".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha señalado que gobernar incluye la búsqueda de acuerdos y ha recordado a Azcón que "está en minoría", añadiendo que "no busca acuerdos, sino coartadas, y está haciendo un daño tremendo a la calidad democrática".

El diputado del PAR Alberto Izquierdo ha mencionado que casi todos los acuerdos de la Mesa y Junta de Portavoces tienen el apoyo de VOX y el PSOE, "que son amigos", considerando que ahora Azcón "tiene menos lastre" que antes porque VOX "no es de fiar".