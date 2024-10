Azcón afirma que la previsión de aumento del caudal de los ríos en Aragón "no generará una alarma especial"

Representantes institucionales han guardado un minuto de silencio por las víctimas de la DANA frente a la Delegación del Gobierno en Aragón

El presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha pedido "las máximas precauciones posibles" a la población y ha aclarado que, pese al aumento previsto en los caudales de los ríos en la comunidad autónoma por la DANA, como en el caso del río Matarraña, "no van a generar una alarma especial".

"Lo recomendable es no acercarse a los cauces de los ríos y evitar el mayor número de desplazamientos posibles", ha aconsejado el presidente del Gobierno de Aragón, que ha recordado que hay "cientos" de camiones embolsados en la provincia de Teruel que no podrán llegar a Valencia, por lo tanto, "se recomienda no viajar a Castellón y Valencia".

Así lo ha indicado Azcón este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, tras el minuto de silencio por las víctimas mortales de los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que ha tenido lugar frente a la Delegación del Gobierno en Aragón.

Además del jefe del Ejecutivo autonómico y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, han asistido al minuto de silencio la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el delegado de Defensa en la comunidad autónoma, la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, el coronel Conrado Cebollero, así como diputados autonómicos y consejeros municipales y concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Quiero trasmitir el pésame de toda la sociedad aragonesa a los familiares de los fallecidos en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía", ha manifestado Azcón, que ha añadido: "Los sentimos como si fueran nuestros, porque "son comunidades autónomas hermanas y con algunas de ellas tenemos especial relación por la cercanía".

Ha lamentado que, "muy posiblemente", en las próximas horas se eleve el número de víctimas mortales confirmadas. En este punto, ha agradecido la labor que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el personal de Emergencias.

"EXCELENTE" COLABORACIÓN

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha destacado la "excelente" colaboración entre las distintas administraciones en la comunidad autónoma en materia de prevención, ya que lo prioritario ante acontecimientos de esta naturaleza es "salvar vidas humanas", para después afrontar los daños materiales.

Asimismo, Beltrán ha comentado que, por el momento, no se ha emitido en Aragón ninguna alerta que suponga desalojo o protección específica para algún municipio, no obstante, la situación meteorológica "varía en muy corto espacio de tiempo".

Acerca de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (ZAGEPC) a algún punto de la Comunidad Autónoma de Aragón, Fernando Beltrán ha comentado que, en primer lugar, se debe llevar a cabo la evaluación de daños.

"Los alcaldes y alcaldesas están haciendo esa primera evaluación para saber si los daños afectan a las viviendas, comercios, dependencias municipales, infraestructuras viarias y ferroviarias. Hasta que no esté hecha toda la catalogación es difícil determinar si los municipios --de Aragón-- pueden recibir ayuda. Lo sabremos en los próximos días", ha precisado.

AYUDA A LAS CCAA AFECTADAS POR LA DANA

Azcón ha asegurado que Aragón "está en disposición" de ayudar a las comunidades autónomas afectadas por la DANA y ya ha comunicado al Centro Nacional de Emergencias cuáles son los medios disponibles, aunque "todavía no hemos recibido ninguna llamada sobre cuáles son sus necesidades".

En este sentido, ha aclarado que los medios disponibles está centrados en ayudar a quienes más lo necesitan, "hoy la Comunidad Valenciana", de modo que conviene "evitar, en la medida de lo posible, riesgos y desgracias de todo tipo".

Además, Azcón ha garantizado el correcto funcionamiento de los servicios de emergencia y sus profesionales: "Tenemos alertas móviles y para la población en general. Se han hecho pruebas para ello".

"Nunca estamos libres de que una catástrofe climatológica o por cualquier otra causa pueda afectar a Aragón, pero nos da tranquilidad saber que contamos con profesionales formados y con experiencia tanto del 112 como de bomberos, Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la UME".

GUARDIA CIVIL NATURAL DE TERUEL

Por otro lado, Jorge Azcón ha trasladado el pésame a la familia del guardia civil destinado en el acuartelamiento de Paiporta (Valencia), Adolfo Torres, de 51 años, natural de la localidad turolense de Ojos Negros. Por desgracia, ha expresado, "hoy tenemos que lamentar su fallecimiento".

En esta línea, el delegado del Gobierno en Aragón ha expresado sus condolencias a la familia y amigos del agente, así como al Cuerpo de la Guardia Civil, "por la pérdida de un compañero en acto de servicio, lo que será especialmente doloroso también para ellos".