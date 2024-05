Azcón anuncia que Amazon invertirá 15.700 millones hasta 2033 en sus tres centros de datos en Aragón

Se trata de la inversión tecnológica en Europa más importante en los próximos años



ZARAGOZA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes que Amazon Web Services invertirá 15.700 millones de euros en los tres centros de datos que tiene en la Comunidad --en Huesca, El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego (Zaragoza)--, con los que se prevé la creación de 17.500 nuevos puestos de trabajo, 6.800 de ellos en la comunidad aragonesa.

Azcón ha hecho pública esta inversión en un desayuno informativo celebrado en la Torre del Agua de Zaragoza, símbolo de la Expo 2008 en la capital aragonesa, y ha asegurado que Amazon Web Services, a través de su Región Cloud, va a convertir a Aragón en "la principal potencia tecnológica de España".

Para ello, ha señalado que el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la declaración de interés autonómico para este proyecto, con el objetivo de que la tramitación administrativa se lleve a cabo "en el menor tiempo posible" y que esta inversión "empiece a ser una realidad desde el minuto uno".

"Amazon Web Services multiplica la apuesta que hace por Aragón y lo hace a lo grande", ha remarcado el presidente regional, quien ha asegurado que no sólo se trata de la inversión más importante en la historia de la comunidad autónoma, sino la más destacada que "desde el punto de vista de la tecnología se va a hacer en Europa en los próximos años".

Un anuncio, ha afirmado, que "abrirá las portadas de los periódicos en España y estará en las páginas de los medios económicos de todo el mundo", ha subrayado.

Azcón ha destacado también el impacto económico que tendrá esta inversión en el PIB aragonés, que cerró 2022, según la última cifra disponible, en 41.763 millones de euros, y que las estimaciones iniciales indican que el proyecto de la multinacional tecnológica sumará otros 12.900 --un 30%--.

Para poner en contexto este proyecto, ha comparado también esta inversión con otras anunciadas, como el PERTE de los microchips, que queda por debajo con 12.250 millones de euros, o la primera llegada de Amazon Web Services a la Comunidad Autónoma, que ascendía a 2.500 millones de euros.

"Los datos son, sin ningún género de dudas, abrumadores, espectaculares, pero sobre todo son absolutamente ilusionantes", ha expresado el presidente.

400 HECTÁREAS DEDICADAS A LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA

La inversión de Amazon Web Services supondrá que el suelo dedicado a la industria tecnológica sume 354 nuevas hectáreas hasta un total de 400. Así, en Huesca se desarrollarán 62 nuevas hectáreas en el entorno de Walqa, a 700 metros del actual centro de datos, y en Villanueva de Gállego se prevén otras 85 más más a ambos lados del centro actual.

Para la ampliación del centro de datos de El Burgo de Ebro se han proyectado 44 nuevas hectáreas, que se unirán a otra nueva infraestructura, la mayor de todas, de 147 hectáreas, ubicada junto al Polígono Empresarium, en el término municipal de Zaragoza.

Con respecto a la creación de empleo, Azcón ha señalado que, según Tecnara, unas 8.000 personas trabajan actualmente en el sector tecnológico, a las que habría que sumar otras 8.000 que hacen labores tecnológicas en otros sectores económicos. "Estos nos hace pensar que en los próximos años casi vamos a duplicar los empleos relacionados con el mundo de la tecnología", ha asegurado.

UNA INVERSIÓN QUE NO COGE "CON LOS BRAZOS CRUZADOS"

Asimismo, el presidente aragonés ha explicado que el anuncio de la multinacional no coge al Ejecutivo autonómico "ni con los brazos cruzados ni sin los deberes hechos".

De este modo, ha repasado las medidas y las decisiones tomadas en los últimos meses en este ámbito, como el incremento de los perfiles tecnológicos en la Universidad de Zaragoza, con la ampliación de 200 nuevas plazas de ingenieros informáticos o de 100 matemáticos.

En la misma línea, ha recordado que la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, adelantó hace pocos días que, de los nuevos 25 grados de Formación Profesional que se van a poner en funcionamiento, 17 de ellos van a estar relacionados con el sector tecnológico, que van a formar a unos 14.000 alumnos.

El plan de recualificación tecnológica del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), dotado con más de 7 millones de euros, que Zaragoza acogiera la celebración del congreso tecnológico 'The Wave' o el anuncio de que la capital aragonesa acogerá un nuevo gran parque tecnológico de 40 hectáreas son otras de las decisiones que han contribuido a que ahora se pueda escribir "la página más brillante de la historia económica de la Comunidad Autónoma", en palabras de Azcón.

LA TECNOLOGÍA, EL SECTOR DEL FUTURO

El presidente del Gobierno de Aragón ha insistido también en la importancia de que esta inversión se produzca en un sector, como el tecnológico, que va a marcar el futuro. "Las empresas en el futuro serán tecnológicas o no serán; las administraciones serán tecnológicas o no serán; nuestra sociedad será tecnológica o no será", ha recalcado.

En este sentido, ha relatado cómo Aragón ha pasado de ser una comunidad eminentemente agrícola a ser una "potencia" en la agroindustria, en la automoción, en la logística o en los sectores farmacéuticos porque empresas nacionales e internacionales se han dado cuenta de que es "una tierra de oportunidades". "Hoy, a estos motores tradicionales, vamos a unir no sólamente un motor más, sino que vamos a unir un motor más fuerte y que marcará el desarrollo del futuro", ha remachado.

MOTIVOS PARA LA ELECCIÓN DE ARAGÓN

Jorge Azcón ha considerado que hay varios motivos por el que Amazon Web Services se haya fijado en Aragón para acometer esta inversión. En primer lugar, que es "un socio de fiar". "Se puede confiar en el Gobierno, se puede confiar en las empresas, se puede confiar en nuestra sociedad", ha remarcado.

En segundo lugar, ha resaltado que Aragón tiene "el talento para hacerlo" y que ha demostrado que son capaces de emprender proyectos, a lo que ha sumado la "paz social" que ha predominado en la Comunidad en las últimas décadas.

La comunidad aragonesa es, por tanto, una tierra "en la que los proyectos pueden crecer", una región "abierta" que quiere atraer inversión, prosperidad y calidad de vida.

Además, el presidente autonómico ha advertido de que "sin centros de datos, no habrá Big Data, no habrá computación, no habrá inteligencia artificial y no habrá tecnologías disruptivas".

"UNA FECHA TRASCENDENTE"

Previamente, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, ha manifestado, aprovechando la presencia en la Torre del Agua que, "si 2008 marcó un antes y un después, también el 22 de mayo de 2024 va a ser una fecha trascendente que vamos a hacer que recuerden todos los aragoneses y más allá de Aragón".

Un hito que ha sido posible gracias a la "unidad" y al "trabajo conjunto" llevado a cabo "sin ningún tipo de diferencia ni ideología" en favor de "un Aragón que trascendiera". "Nunca habrá nada más importante para nosotros que mejorar la vida de los aragoneses" y "nada más loable que multiplicar las oportunidades de los hombres y las mujeres", ha expresado.

En este sentido, Vaquero ha sostenido que "no hay decisión más inteligente que privilegiar el porvenir tecnológico" en un momento "especialmente convulso" porque son muchos los territorios que rivalizan en una "sana competencia" para ser "los mejores".

"Ha llegado el momento de que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos, de que nos los creamos y que queramos ser un foco para que cualquier persona que quiera prosperar se fije en nosotros", ha concluido la vicepresidenta segunda.