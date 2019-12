Azcón anuncia que se hará un pliego "acorde a la legalidad" del contrato de parques y jardines

Publicado 05/12/2019 13:42:36 CET

ZARAGOZA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha anunciado que el pliego del concurso para la prestación del servicio de parques y jardines se hará lo antes posible y "acorde a la legalidad" para reprochar al gobierno anterior de Zaragoza en Común (ZeC) que "es algo que no tuvo en cuenta".

Azcón ha realizado este anuncio después de que la mesa de contratación decidiera dejar desierto el concurso tras excluir la oferta de Perica Obras y Servicios, que era la única propuesta "viva" tras los recursos que esta empresa presentó contra las otras concursantes, como a la adjudicataria Acciona, y que prosperaron ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA).

"Haremos el trabajo que no hizo el anterior Gobierno y negociaremos con la empresa porque pagar 350.000 euros más por cada certificación no es una buena idea". De esta forma ha expuesto Azcón la situación después de dos años sin contrato al finalizar el último en diciembre de 2017 y que ha obligado al Ayuntamiento a pagar los reconocimientos de obligación que son las facturas que mensualmente pasa la empresa y que ha supuesto un desembolso de más de 7 millones de euros en este periodo porque "el anterior Gobierno no hizo su trabajo".

Azcón ha dicho que el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos va a trabajar para intentar resolver este nuevo concurso y hacer unos "buenos pliegos y conseguir ahorrar dinero al Ayuntamiento de Zaragoza para revertir en mejores zonas verdes".

En primer lugar ha señalado que el pliego tiene que cumplir con la legalidad al recordar que una resolución del TACPA que "tumba la adjudicación" para agregar que el pliego "tiene que preocuparse de que los parques y jardines estén muy bien cuidados y, sobre todo, cumplir la legalidad" para que no se tenga que pagar más con los impuestos de los ciudadanos.

ASISTENCIA TÉCNICA

"Haremos lo necesario para que las condiciones sean las mejores para la empresa y los trabajadores, por supuestísimo, pero pensando, sobre todo, en los ciudadanos. La preocupación del Ayuntamiento es defender los intereses de la ciudad y que los parques estén lo mejor posible respetando los derechos de todos".

Sobre la posibilidad de recurrir a una asistencia técnica la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha señalado que "no se descarta" ya que es una situación "sobrevenida" por declararse desierto al tiempo que supone una "oportunidad de hacer unos pliegos que sean mejores para la ciudad".

Al igual que el alcalde ha abundado en que se trabajará en "tiempo récord" para arreglar esta situación no buscada y darle la vuelta" y ha dicho que no se descarta acudir a una asistencia técnica, para tener el contrato en el menor tiempo posible y que sea el mejor técnicamente para que los parques estén en el mejor estado y los ciudadanos orgullosos de la masa verde.

"La idea es que estén lo antes posible y más urgencia que nosotros no tiene nadie porque llevamos dos años en reconocimiento de obligaciones, que supone cada mes 350.000 euros más y tenemos un equipo técnico además de que el servicio está muy preparado y se ha reforzado. Están preparados para trabajar las horas que haga falta con la idea de agilizar el contrato lo antes posible".

TRIPLICAR

Azcón ha recalcado, además, que el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos también apuesta por "mejorar" los parques y jardines para que tengan el cuidado que "merecen" no solo con el plan extraordinario de poda, sino triplicando los árboles que se plantarán en 2020.

Como ejemplo de esta medida, el alcalde ha plantado un ejemplar de magnolio en la plaza del Pilar dentro de la iniciativa impulsada por el Parlamento europeo "Un árbol por Europa" con la que se promueve que los alcaldes lleven a cabo esta práctica las ciudades en aras de la protección al medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha contado que frente a los 900 anuales que se han plantado otros ejercicios este año se alcanzará los 1.500. Además, pretende reducir los 7.000 alcorques vacíos en 4.000 con la plantación de 3.000 nuevos árboles.

"Tener árboles es importante por la sostenibilidad y porque supone preocuparse de la calidad del aire, la polución y reducir isla de calor en verano, además de tener una ciudad más saludable y tener unas calles mucho más bonitas". El alcalde ha abogado por hacer un esfuerzo "especial" en la mejora de la masa arbórea de la ciudad.

Ha reconocido que la situación económica del Ayuntamiento "no es la mejor" pero en el presupuesto de 2020 se "hará un esfuerzo para plantar los 3.000 árboles previsto y revertir la situación con más alcorques llenos porque una Zaragoza más verde ese una Zaragoza mejor".