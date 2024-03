Azcón, convencido de que PP y VOX se van a centrar en las cuestiones que los unen

ZARAGOZA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido que los gobiernos de PP y VOX salidos de las urnas "pueden tener dificultades", pero se ha mostrado convencido de que van a centrarse más en aquellas cuestionen que les unen que en las que los separan, que "las hay, las ha habido y las habrá en el futuro".

"No voy a estar hablando toda la vida de VOX. No es el único problema que hay en esta comunidad autónoma y eso no es lo único de lo que vamos a estar hablando todos los días", ha afirmado Azcón durante la inauguración del Centro de Investigación de Nuevos Materiales Avanzados de Nurel, preguntado por las posibles afecciones de la ruptura del pacto en Huesca a la gobernabilidad en Aragón o en otras ciudades, como Zaragoza.

En este sentido, ha recordado que "ha habido elecciones hace muy poco en Aragón", en la que los ciudadanos "han confiado en el PP en primer lugar" y en las que han otorgado diputados y concejales a VOX.

"El resultado de las elecciones ha hecho que haya gobiernos", ha señalado, a la vez que ha reiterado que VOX y el PP son "partidos distintos en el Gobierno de Aragón, en España y en cada uno de los ayuntamientos" en los que están gobernando".