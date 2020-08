Azcón critica la "falta de liderazgo" de Sánchez al dejar que las CCAA pidan el estado de alarma

ZARAGOZA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha criticado la "falta de liderazgo" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al dejar que sean las Comunidades Autónomas las que pidan la declaración del estado de alarma por contagios el coronavirus.

"El presidente del Gobierno no puede lavarse las manos porque la situación es extremadamente critica y los datos de contagios en Aragón y España llevan a pensar a todo el que tenga mínimo sentido común que debería haber una máxima coordinación con el presidente del Gobierno".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha recordado que el ofrecimiento de Sánchez para que sean las Comunidades autónomas las que declaren el estado de alarma es un "error" y ha aclarado que esta posibilidad ya se recoge en la ley que establece que las CCAA puedan solicitar al Gobierno de España decretar el estado de alarma.

"No ofrece nada nuevo. No hay novedad. Lo que hay es falta de responsabilidad, falta de liderazgo y de compromiso; además de lavarse las manos y dejar el problema a las Comunidades autónomas para que tomen las decisiones que el presidente del Gobierno y los ministros no están dispuestos a tomar".