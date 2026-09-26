Azcón destaca la trayectoria de Fundación Santa María de Albarracín: "Nuestra responsabilidad es proteger el patrimonio"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el XXX aniversario de la Fundación Santa María de Albarracín. - FABIÁN SIMÓN

ALBARRACÍN (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha subrayado que "proteger el patrimonio que hemos heredado es nuestra responsabilidad", pero "también conseguir que ese patrimonio siga vivo, que siga siendo accesible, que genere actividad y que pueda llegar en las mejores condiciones a las próximas generaciones".

Así lo ha afirmado el presidente autonómico este sábado, durante su intervención en la clausura del acto de celebración del XXX aniversario de la Fundación Santa María de Albarracín, en el que ha estado acompañado por la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, el alcalde de Albarracín, Daniel Úbeda, el presidente de la Fundación, José Ángel Biel, y su director gerente, Antonio Jiménez.

La Fundación Santa María de Albarracín ha celebrado sus tres décadas de actividad con un recorrido por algunos de los monumentos más emblemáticos que ha restaurado en Albarracín a lo largo de su trayectoria.

El itinerario ha contado con actuaciones de música, danza y teatro y ha llevado a los asistentes a conocer las intervenciones en la Iglesia de Santiago, el Palacio Episcopal, la Catedral, la Torre Blanca, la Ermita de San Juan, el Castillo y el Museo de Albarracín, para finalizar en la Iglesia-Auditorio de Santa María, donde se ha llevado a cabo el acto institucional y se ha presentado el documental '30 años dando vida al patrimonio'.

TRES DÉCADAS DE TRABAJO Y CONSTANCIA

En este acto, Jorge Azcón ha felicitado a la Fundación Santa María de Albarracín por tres décadas "de trabajo, de constancia y de una forma de entender el patrimonio que ha demostrado que conservar nuestro pasado es también una manera de construir nuestro futuro".

El patrimonio, ha recordado Azcón, es una de las señas de identidad de Aragón, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía, que establece el deber de los poderes públicos de conservarlo, recuperarlo, enriquecerlo y difundirlo.

En este punto, ha observado que la Fundación Santa María de Albarracín ha logrado convertir el patrimonio en cultura, pero también en formación, conocimiento y en actividad económica, en turismo y en oportunidades para el territorio.

La Fundación nació en 1996 para impulsar un proyecto que partía de una idea clara: Albarracín tenía un patrimonio excepcional, pero había que hacer algo más que conservarlo. "Había que recuperarlo, devolverle el uso y conseguir que esa riqueza pudiera convertirse en una oportunidad para el municipio y su comarca" y 30 años después se ha demostrado que aquella fue "una apuesta acertada", ha considerado Azcón.

COMPROMISO CON LA FUNDACIÓN

En tres décadas, esta entidad ha realizado unas 40 intervenciones en Albarracín, ha acogido a más de 2.100 restauradores y ha recuperado 1.738 bienes; ha organizado cursos, conciertos, exposiciones, congresos, encuentros y estancias creativas, con una media de 130 actividades y unos 4.000 participantes cada año, convirtiendo la localidad en un lugar donde "crear, aprender, compartir conocimiento y disfrutar de la cultura".

Todo ello explica el compromiso del Gobierno de Aragón con la Fundación, duplicando la aportación del Ejecutivo este año para las actividades que desarrollan, hasta alcanzar los 300.000 euros, "pero queremos ir más allá y en los próximos años dedicaremos dos millones de euros anuales de inversión para que la experiencia y la capacidad de su centro de restauración puedan llegar a toda la comunidad".

"Celebrar 30 años tiene sentido si nos permite pensar también en los próximos 30, y el Gobierno de Aragón quiere estar ahí", ha afirmado el líder autonómico, para remarcar que conservar el patrimonio, como ha demostrado Albarracín, es "cuidar el territorio, generar actividad, atraer visitantes, crear oportunidades, mantener vivo un municipio y construir futuro y oportunidades para la comunidad", ha concluido.