Azcón insiste en que "no hay otra Comunidad Autónoma con más razones para ver a Sánchez que Aragón"

ZARAGOZA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha insistido en que está "deseando" que su homólogo nacional, Pedro Sánchez, le llame para reunirse porque "objetivamente no hay otra comunidad autónoma con más razones" para ello que Aragón, que es "la más perjudicada" por la financiación "privilegiada" a Cataluña y, además, va a recibir un 1,7% menos de fondos para 2025 frente al 2,5 más que el Gobierno de España va a entregar al resto de autonomías, por lo que interpondrá una reclamación administrativa "de forma inmediata" como paso previo para un contencioso-administrativo.

En un desayuno informativo de Heraldo de Aragón, Azcón se ha alineado de esta forma con otros presidentes 'populares', como el andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, o el valenciano, Carlos Mazón, que se han mostrado dispuestos a reunirse con Sánchez, si bien el aragonés ha dejado claro que la reforma de la financiación autonómica se debe abordar de forma multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes.

"Los problemas de una empresa se discuten en el consejo de administración y los problemas de los vecinos, en una comunidad de vecinos", ha puesto como ejemplo, y no hacerlo así, ha asegurado, "no es buena idea". Ha rechazado también la condonación de la deuda y lo ha comparado con recetar "unas gotas para la otitis" cuando "nos hemos hecho un esguince de grado tres".

En ese sentido, se ha reafirmado en que "en ninguno de los casos" está dispuesto a renunciar a las "armas" recogidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón, como la bilateralidad, pero ha apostado por hacerlo "de una manera inteligente" como ha reconocido que se ha hecho hasta ahora.

"Me va a oír", ha asegurado Azcón, en referencia a Sánchez, y ha calificado de "impresentable" que no se hayan reunido hasta el momento desde que es presidente autonómico. Es más, ha señalado que, desde su llegada al cargo, ni le "ha estrechado la mano".

ARAGÓN, LA MÁS PERJUDICADA

Además de la reducción de fondos que va a recibir Aragón para 2025, el presidente autonómico ha destacado que Aragón, al igual que Madrid, Cataluña, Baleares, La Rioja, Navarra y País Vasco está fuera del Fondo de Compensación Interterritorial, que es el que el líder del Ejecutivo central ha anunciado que se va a duplicar --de 400 a 800 millones de euros--, por su nivel de renta.

"A los aragoneses y a los riojanos nos excluyen del único fondo que se va a duplicar", ha protestado, a la vez que ha abogado por eliminar el criterio de la renta per cápita por ser un elemento "que distorsiona el sistema".

Asimismo, ha añadido que al presidente del Gobierno de España, además de reclamar una financiación justa para Aragón, le tiene que explicar también "lo que está ocurriendo en Teruel", porque las comparaciones entre las ayudas al funcionamiento para las provincias despobladas con el "cupo" catalán son "un absoluto insulto".

Ha recordado que la densidad de población en la provincia de Teruel es de 9 habitantes por kilómetro cuadrado y la de Aragón, de 26, frente a los 250 de Cataluña, por lo que "es imposible que el coste de los servicios sea el mismo".

DEFENSA DEL CRITERIO DE POBLACIÓN AJUSTADA

Del mismo modo, ha aseverado que no sólo le importa el "frente común" del PP, sino también la posición que debe mantener Aragón, que es la defensa del criterio de población ajustada. Esto es, tener en cuenta el coste real de los servicios en función de la extensión, la orografía o el sobreenvejecimiento, una postura que le une a Castilla y León o Castilla-La Mancha, frente a la de sus "compañeros" presidentes de Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana.

Azcón ha apostado para ello por un "gran acuerdo político" entre las fuerzas políticas aragonesas en torno a la financiación, como defendieron en el pasado sus predecesores Javier Lambán, Luisa Fernanda Rudi y Marcelino Iglesias.

En este sentido, ha recordado los "grandes consensos" que ha habido en este ámbito en la Comunidad, sobre todo con presidentes del PSOE, por lo que ha pedido "la misma responsabilidad" cuando el Ejecutivo autonómico está en manos del PP para que pueda acudir a Madrid representando el sentir de "todos los aragoneses".

"Si los hechos siguen a las palabras, en Aragón podemos dar un gran ejemplo", ha reiterado, tras destacado que en ninguna de las intervenciones de los portavoces parlamentarios en el pleno de las Cortes de este jueves se dijo "no al acuerdo".

El presidente autonómico ha subrayado que quiere llegar a un acuerdo con "todos", pero ha apuntado que si VOX decide quedarse fuera, en un momento en el que esta formación ha redoblado su beligerancia con los 'populares' tras la ruptura del Gobierno, son ellos quienes tendrán que explicar a sus votantes por qué se oponen a un sistema justo para Aragón y a rechazar "la financiación privilegiada para los independentistas".

Asimismo, Azcón ha insistido en la importancia de una financiación autonómica justa porque de ello dependen la sanidad, la educación, los servicios sociales, el medio ambiente, las carreteras o la construcción de viviendas. "Un sistema justo es el que permite que podamos prestar servicios de calidad a la población", ha recalcado.

De igual forma, ha esgrimido los datos ofrecidos por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que hablan de que la financiación "privilegiada" para Cataluña supondría un coste para el sistema de 60.000 millones de euros, con lo que sólo sería posible compensarlo con un "hachazo fiscal". "Es imposible. Los números no salen", ha remachado.

RECHAZO A LA LEY DE AMNISTÍA

El presidente aragonés se ha referido también a la ley de amnistía, contra la que el Gobierno y el Parlamento autonómico presentaron un recurso de inconstitucionalidad esta semana, y ha afirmado que "no hay un cuerpo jurídico de este país que tenga un cierto prestigio" que no opine que es una ataque a la independencia del Poder Judicial. También "lo dice" y "lo piensa mucha gente en el PSOE", ha asegurado, "aunque no lo digan en voz alta".

Así, ha sostenido que esta ley "rompe con lo que mucha gente de izquierdas pensaba que representaba la izquierda, que es la igualdad y la solidaridad" y no entregar "privilegios a los que más tienen" para mantener el poder.

Azcón ha considerado que esta norma es "indudablemente inconstitucional" y ha confiado en que el Tribunal Constitucional la tumbe y, si no, de que lo hagan los tribunales a nivel europeo, porque rompe la igualdad, la separación de poderes y el Estado de derecho "para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno". Se trata, en definitiva, de "privilegios a cambio de poder", ha dicho.