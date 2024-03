Azcón: En el Ministerio el "verdadero debate" no es el Corredor Cantábrico-Mediterráneo sino el "traspaso de rodalies"

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado que en el Ministerio de Transportes el "verdadero debate" no es el impulso del Corredor Cantábrico-Mediterráneo sino el "traspaso de rodalies" a la Generalitat de Catalunya.

Azcón ha intervenido en el 'Foro Impulso al Corredor Cantábrico-Mediterráneo', que se desarrolla en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, Riojafórum. Participan responsables empresariales de Cantabria, Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana, además de la comunidad riojana, como anfitriona. También hay representación institucional, en el caso de La Rioja, liderada por su presidente, Gonzalo Capellán, de Aragón, por el propio Azcón, y del resto de comunidades autónomas por diferentes consejeros.

Ha indicado que "el foco" de lo que "estamos debatiendo no lo tienen los gobiernos que ahora representamos, sino que los que se preocupan son las organizaciones empresariles de nuestros territorios". No obstante, ha asegurado que "estamos en el Foro mucha gente importante, pero no hacemos nada sino traemos al Ministerio", ya que "el objetivo que tenemos que tener es que se nos escuchen nuestras reivindicaciones porque sino no avanzaremos nada".

Ha insistido, el presidente aragonés en que "aquí tenemos, en medio de la sala, un tremendo elefante, porque el verdadero debate es el del traspaso de las rodalies a Cataluña, y no con impulsar el Corredor". Por ello, ha reclamado que "tenemos que ser capaces de que se den cuenta en el Ministerio" de la importancia de esta infraestructura.

De hecho, Azcón ha asegurado que para Aragón este Corredor "es la columna vertebral de la Península Ibérica", para a continuación, señalar que "a pesar de los números y de las plataformas logísticas que tenemos, en el caso del ferrocarril no se ha invertido al ritmo que se debía".

A ello, ha unido que "las líneas diseñadas evidentemente no son líneas de altas prestaciones, si bien antes de que sean líneas de altas prestaciones, necesitamos que las inversiones que están planificadas y que deberían haber acabado en el año 2022, a día de hoy nos las están prometiendo para el año 2030", algo que "no puede ser".

Para Aragón "es especialmente importante la travesía central pirenáica y no estamos dispuestos a renunciar a ella", ha apostillado, algo que ha vuelto a reclamar en la comparecencia de prensa posterior.

IMPORTANTE PARA LAS EMPRESAS

En la misma, ha intervenido también el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, que ha subrayado la importancia de este corredor para las empresas aragonesas ya que "contamos con puertos muy cercanos en kilómetros en Levante y el Cantábrico, pero lejanos por tiempos y costes con la situación actual de las infraestructuras, lo que limita la competitividad y capacidad de exportación".

El Corredor Cantábrico-Mediterráneo "optimizará este potencial y articulará el transporte de mercancías entre las comunidades autónomas, sus plataformas logísticas como PLAZA, la mayor del sur de Europa, y los puertos, ganando intermodalidad, eficiencia y sostenibilidad". Ha incidido, además, en su "capacidad de vertebración territorial, de la que es ejemplo Teruel", y en la urgencia de que se complete cuanto antes, sin postergar más tramos y modernizaciones que llevan tiempo sin alcanzar el ritmo necesario".