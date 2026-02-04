Azcón (PP) defiende las infraestructuras hidráulicas y asegura "no habrá trasvase" mientras él sea presidente

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, en un evento con regantes. - PP.

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido este miércoles las infraestructuras hidráulicas y ha garantizado que "no habrá trasvase del Ebro" mientras él sea presidente.

Antes de reunirse con representantes de diez comunidades de regantes, el jefe del Ejecutivo autonómico y candidato del PP a la reelección ha aseverado que "venir a Aragón y defender un trasvase del Ebro es no conocer lo que ocurre en nuestra Comunidad Autónoma" porque "es incompatible con defender la agricultura" en Aragón.

Azcón ha reiterado su defensa de los embalses recogidos en el Pacto del Agua, en especial las obras que llevan paralizadas varios años, mencionando Mularroya, Almudévar, Yesa y la regulación del río Gállego con Biscarrués.

También reclamará "las dotaciones justas de agua que el Ministerio para la Transición Ecológica está intentando paralizar" por "ideología".

Ha apuntado que en los dos años y medio de la legislatura el Gobierno ha invertido 44 millones de euros en modernización de regadíos, elevándose a cien con los regantes.

"Donde no hay modernización de regadíos, donde no hay agua, los problemas de despoblación se disparan", ha enfatizado Azcón, quien ha hecho hincapié en que "la modernización de regadíos no es gastar más agua, es invertir mejor el agua que tenemos".

Además, Azcón se ha comprometido a defender "la PAC justa que necesitan nuestros agricultores" y ha dejado claro que no votará a favor de Mercosur "en ningún caso si no hay cláusulas de salvaguarda que defiendan al campo".