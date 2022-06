Azcón (PP) pide explicaciones de por qué Sánchez ha sido "incapaz" de presentar un proyecto en igualdad

ZARAGOZA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que alguien debería explicar la "responsabilidad" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, porque ha sido "incapaz" de presentar un proyecto de Juegos Olímpicos de Invierno para 2030 en igualdad entre Aragón y Cataluña, cuando además, fue un compromiso que adquirió en una visita a la comunidad autónoma.

Después de que el COE haya desestimado presentar la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña a los JJOO de Invierno de 2030, Azcón ha opinado que hay que hacer un proceso de reflexión de los errores cometidos. "Me quedan dudas de por qué Sánchez no ha recibido a Lambán cuando tenía el apoyo mayoritario en Aragón; qué pasa en el PSOE para que no se pongan de acuerdo entre ellos y con los socios del PSOE que gobiernan en la Generalitat para llegar a un acuerdo que hubiera beneficiado al conjunto de España", se ha preguntado.

No obstante, ha deducido que los socialistas "no harán esta reflexión, sino que optarán por huir hacia adelante y hablar de otras cosas".

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del PP-Aragón ha indicado que "hoy toca hablar de que ha habido un fracaso importantísimo para la comunidad autónoma cuando había posibilidad de albergar un proyecto olímpico".

PLAN DE LA NIEVE EN ARAGÓN

Tras calificar la decisión del COE de "mala noticia para Zaragoza y fundamentalmente para el Pirineo porque unos Juegos son motor de desarrollo y hubiera significado inversiones importantísimas", Azcón ha añadido que también hay que hablar "de un Plan de la nieve".

A su parecer, si se quiere que Aragón pueda albergar unos Juegos de Invierno "hay que hablar del Plan de la nieve porque llevamos años sin las inversiones necesarias".

Su impresión es que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, "nunca ha creído en la nieve y ha tenido la oportunidad antes del proceso de los Juegos de Invierno de 2030, haciendo realidad el Plan aprobado en 2015, pero las inversiones del sector de la nieve del Gobierno de Lambán han sido cero, con ninguna importante en las estaciones de esquí que dependen del Gobierno de Aragón, que tienen que ver con la ampliación para tener un mayor dominio esquiable".

Azcón ha concluido al incidir en que antes de hablar de unos Juegos de Invierno, el Gobierno de Aragón ha de apostar por el Plan de nieve "que demuestra que no se ha hecho estos años que ha gobernado Lambán".

El también alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha realizado estas declaraciones durante su visita el Centro Infantil Cantinela, de la Fundación La Caridad, donde ha dado a conocer el cheque-familia.