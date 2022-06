Carmen Pobo (PP) exige a Ribera que firme el convenio de transición justa que prometió a los andorranos

ZARAGOZA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular por Teruel, Carmen Pobo, ha exigido a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que firme el convenio de transición justa que prometió a los andorranos hace tres años. "¿Va a firmar, sí o no? Sea clara y valiente y comprométase con una fecha", le ha reprochado a la vicepresidenta tercera.

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde en la Cámara Alta, Carmen Pobo ha preguntado a Ribera por la fecha que tiene prevista para firmar el convenio de transición justa para Andorra y la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, en la provincia de Teruel.

Al inicio de su intervención, la senadora del Grupo Parlamentario Popular ha recordado a la vicepresidenta tercera todos sus "incumplimientos" desde que anunció el cierre de la central térmica, al tiempo que ha resaltado que "se comprometió con los andorranos a firmar un convenio de transición justa y a generar alternativas laborales para evitar el éxodo rural y activar las economías locales".

"Mientras usted deja pasar el tiempo la realidad de Andorra y la Comarca es de frustración, engaño, escepticismo, desencanto, desconfianza y tomadura de pelo", le ha dicho con contundencia a Ribera, tras lo que ha asegurado que "en Teruel seremos pocos, pero no tontos, no nos engañe más".

Además, Carmen Pobo ha advertido a Ribera de que "la gente se ha tenido que ir a buscar trabajo a otros pueblos y que no se han respetado los salarios ni categorías de los trabajadores que se quedaron para el desmantelamiento de la central térmica".

A continuación, la senadora popular por Teruel le ha recordado que el mes pasado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, junto al alcalde de Andorra, Antonio Amador, las confederaciones de empresarios, sindicatos y partidos políticos, "le pedimos una vez más que firme el Convenio que nos prometió. ¿Quién más se lo tiene que pedir? ¿Acaso Sánchez? No, porque miente más que usted", ha criticado.

"Se le pidió un plan de choque hasta que pudiese hacerse una transición justa pero no ha existido, se le pidió mantener la central e ir avanzando en la reindustrialización y transición para no llegar a esta situación y oídos sordos", ha reprobado a Ribera. "Entre no firmar el convenio y no poner en marcha las ayudas del 20% de bonificaciones de los costes laborales a las empresas, se está luciendo", ha destacado la senadora popular.

Por último, tras recordar a la vicepresidenta tercera que "todo han sido largas" a las preguntas que le ha realizado sobre la implantación de empresas en la zona, Carmen Pobo ha puesto de manifiesto que en el año 2019 Andorra ocupaba el número 1 en el ranking de renta bruta y tenía la renta per cápita más alta de la provincia de Teruel.