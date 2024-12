Azcón: "Presentaremos un presupuesto que discutiremos y negociaremos con todas las fuerzas políticas"

ZARAGOZA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes de control al Ejecutivo, que todavía no han comenzado las negociaciones del presupuesto de la comunidad autónoma para 2025 y que llamará a VOX, añadiendo: "Presentaremos unos presupuestos que discutiremos y negociaremos con todas las fuerzas políticas".

"Para que se rompan las negociaciones tienen que existir", ha manifestado Azcón, indicando que "Aragón, en este momento, no es Extremadura, donde las negociaciones se tienen que romper, pero en Aragón no se han iniciado ni con VOX, ni con ningún otro partido".

"No tengan duda de que vamos a presentar un presupuesto e iniciaremos las negociaciones para que haya un presupuesto", ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Jorge Azcón ha rechazado la exigencia del diputado de Podemos, Andoni Corrales, de establecer un cordón sanitario contra VOX, enfatizando: "No comparto los cordones sanitarios a nadie que haya sido elegido en una democracia y, previamente, no haya estado condenado por delitos de sangre". Ha dejado claro que "esa filosofía de los cordones sanitarios va contra el espíritu democrático, tiene que ver más con las excusas", indicando a Corrales que si le hicieran un cordón sanitario él levantaría la voz para que Corrales defendiera lo que quiera.

Jorge Azcón ha aseverado que "en Aragón no hay en riesgo ningún derecho, va a consolidar los derechos de los aragoneses y va a tratar de mejorar los servicios públicos", tras lo que se ha quejado de que Aragón recibirá 87 millones de euros del Gobierno central en 2018 aunque se repartirán 13.000 millones de euros más que este año entre las comunidades autónomas: "Es una injusticia". También ha comentado que la financiación de Cataluña ha mejorado en más de 10 puntos en los últimos años, viéndose perjudicado Aragón.

Andoni Corrales ha aseverado que "afortunadamente para todos los aragoneses", VOX se levantó de la mesa de negociaciones de los presupuestos de 2025 y ha pedido a Azcón que "no vuelva a cometer el error del verano de 2023", cuando se fraguó la coalición PP-VOX: "Busque un plan B, no vuelva a sentarse con los que alientan el racismo, los que niegan la violencia machista y el cambio climático, los que quieren dinamitar el autogobierno".

"No venda nuestra democracia, ni los derechos de las mujeres, ni los derechos de los que vienen a Aragón sean del color que sean, ni nuestras instituciones, no lo venda por aprobar los presupuestos", ha reclamado Corrales a Azcón, para exigirle que establezca "un cordón sanitario a los ultras de este Parlamento, los que fomentan el odio y no creen en la democracia"

El diputado de Podemos ha pedido a Azcón que "evite que el chantaje de la ultraderecha se lleve por delante la política que tanto ha costado conseguir" y ha apostado por "poner un pie en pared" porque "quienes han venido a reventar las instituciones para volver a los tiempos del NO-DO no deben ser quienes nos digan qué se hace y qué no", manifestando: "Nos jugamos nuestra democracia". También ha dicho: "Señorías del PP, ustedes para la ultraderecha también son los malos, son los que subirían al camión para darles el paseo".

RIFI-RAFE

Tras tramitarse la pregunta de Corrales a Azcón, ha pedido la palabra el portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, señalando que el diputado de Podemos ha hecho "la afirmación más criminal que se ha dicho nunca, que la ultraderecha les querríamos a ustedes -el PP-- en un camión", criticando al "partido amigo de etarras y sueltavioladores" y advirtiendo de que "si esto lo dice fuera, está en el juzgado", por lo que le ha exigido que retirara sus palabras.

Al respecto, Corrales ha dicho que no entraría en "el juego provocador", afirmando que "son refranes hechos" y que no ha nombrado a ningún partido, añadiendo que si VOX se ha dado por aludido, la intervención "ha ido bien encaminada", tras lo que ha retirado estas expresiones "por respeto a este Parlamento".