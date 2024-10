Azcón reclama a Sánchez que tenga en cuenta las peculiaridades recogidas en el Estatuto para las inversiones de los PGE

MADRID/ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado este jueves al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que tenga en cuenta las peculiaridades de la Comunidad Autónoma, recogidas en la disposición adicional sexta del Estatuto de Autonomía, a la hora de aprobar las inversiones del Estado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Ambos se han reunido en el Palacio de La Moncloa.

Jorge Azcón ha señalado que Aragón tiene el 10% del territorio español y menos del 3% de la población: "Eso nos hace tener unas características especiales, que no tiene ninguna otra Comunidad, y por eso el Estatuto establece estas características que tiene que tener en cuenta el Gobierno de España" en las inversiones presupuestarias.

En rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que Aragón está creciendo por encima de la media pero va a recibir menos dinero del Gobierno de España para 2025, un total de 81 millones de euros menos, por lo que ha solicitado una reunión de representantes del Ejecutivo regional con el Ministerio de Hacienda "para saber por qué Aragón pierde dinero".

También ha dicho que, en las Cortes de Aragón, la posición sobre la aplicación del artículo 108 del Estatuto, que permite una financiación bilateral de la Comunidad, dentro del régimen común, "es abrumadoramente mayoritaria" y ha considerado que "es posible llegar a ese acuerdo". Por otra parte, ha realzado la política autonómica de vivienda y ha pedido al Gobierno de España que no ponga palos en las ruedas sino que respalde a la Comunidad.

Durante la reunión, Azcón ha espetado a Sánchez que "las comparaciones entre Teruel y Cataluña son un insulto para la Comunidad", en alusión a las declaraciones que realizó -semanas atrás-- la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, en este sentido, en alusión a las ayudas al funcionamiento empresarial y el acuerdo de financiación del Ejecutivo central con la Generalitat de Cataluña.

"Le he explicado en qué consiste" el mecanismo de las ayudas al funcionamiento, emplazándole a subirlas del "exiguo" uno por ciento actual al 20 por ciento. Comparar esta propuesta con la financiación "privilegiada" de Cataluña "es desconocer la realidad de Aragón", ha zanjado Azcón.

DESARROLLO ECONÓMICO

Además, Azcón ha expuesto que Aragón "está experimentando el mayor desarrollo económico que tiene ninguna otra comunidad y Aragón en su historia", manifestando que 2024 es "el año de la prosperidad en Aragón", recordando que ha anunciado inversiones por 25.000 millones de euros y que antes de que acabe este año podrían aumentar hasta los 35.000 millones.

Ha apuntado que el total de la inversión extranjera en España, en 2023, fue de 228.000 millones de euros, en Aragón cien millones, mientras que este año podrían elevarse a 35.000 millones de euros en la Comunidad Autónoma, de forma que 2024 "va a ser un año histórico, el año de la revolución económica, sin parangón en la Historia".

"El único nudo que nos queda por deshacer para que esto se convierta en realidad tiene que ver con la energía", ha continuado Azcón, quien ha expresado su preocupación por los concursos del sector energético "y el cuello de botella de las inversiones de Red Eléctrica", señalando que no solo ha pedido a Sánchez "intensificar" los contactos con el Ministerio para la Transición Ecológica y mejorar la seguridad jurídica para llegar a "tiempos claros con criterios claros y saber que esas inversiones históricas van a poder ver la luz sin que haya problemas, y eso significa la colaboración del Gobierno de España".

Respecto al PERTE III y el proyecto de la gigafactoría de baterías de Stellantis en Zaragoza, Jorge Azcón ha aseverado que "quedan flecos por resolver y se podrán conseguir en las próximas semanas". Además, Azcón ha pedido a Sánchez que apoye las inversiones del Plan Pirineos.

AGUA

Asimismo, Azcón ha dialogado con Pedro Sánchez sobre infraestructuras, indicándole que las obras hidráulicas "tienen un ritmo desesperante" y que "no puede ser que Yesa, Almudévar, Mularroya y la regulación del Gállego tengan los tiempos que están teniendo y se encuentren con problemas, no solo de inversión, sino de mala gestión".

Azcón ha pedido que "el MITECO venga a Aragón, a la Comisión del Pacto del Agua, a explicar los errores que se están cometiendo, los retrasos insufribles de estas obras hidráulicas".

Otro asunto ha sido la política sanitaria y social, solicitando Azcón aumentar el número de plazas MIR y de facultades de medicina: "El problema de Aragón no es que no tengamos presupuestos, es que no tenemos médicos que llevar al territorio y el Ministerio tiene un papel fundamental".

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS

En otro orden de cosas, Jorge Azcón ha comentado que VOX ha anunciado que tomará una decisión "que afecte a todas las comunidades" en relación a los Presupuestos autonómicos y que "va a estar muy relacionada con su posición en materia de inmigración".

Al respecto, Azcón ha aseverado: "Nosotros no somos competentes para expulsar inmigrantes" porque esto solo es competencia de la autoridad judicial o de la Administración General del Estado. "No es una opinión, es leer la ley", ha sentenciado.