Bancalero defiende que la cobertura sanitaria en el medio rural "está asegurada"

ZARAGOZA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha sostenido que la reorganización llevada a cabo para "optimizar" el servicio de Atención Primaria garantiza la cobertura asistencial en el medio rural, e incluso en la zona de salud de Ayerbe ha permitido incrementar esa cobertura este verano un 34% respecto a la del pasado periodo estival.

Una mejora sobre la que Bancalero, de visita este lunes en los centros de salud de Grañén y Ayerbe y el consultorio de Gurrea de Gállego, ha asegurado no comprender las movilizaciones de protesta que critican "recortes" en la atención sanitaria.

"No existe falta de atención sanitaria en el ámbito rural. Ninguna población puede decir a día de hoy que tiene déficit asistencial", ha remarcado el responsable de Sanidad, que se ha entrevistado con el equipo de profesionales de Gurrea de Gállego, así como conla alcaldesa del municipio, Ana Irigoyen.

Una afirmación que el consejero ha sostenido sobre los compromisos con la normativa sobre asistencia en el medio rural: "Nosotros vamos a cumplir fielmente lo que decía el decreto del año 1997, que una población de menos de 100 habitantes tendrá asegurado que su médico, de forma programada, acuda un día a la semana. Igual que una población de 500 habitantes tendrá asegurado que dispondrá de un profesional de referencia sanitario de lunes a viernes", ha concretado.

El titular de Sanidad ha rechazado de esta manera la supuesta desatención sanitaria y ha expresado su voluntad de visitar los centros de salud del medio rural para mostrar la realidad: "Tengo la expresa necesidad de que la población no se quede con esas informaciones porque no son reales y no cesaré de salir y de visitar el ámbito rural para que la gente, especialmente las personas mayores, vean que la asistencia sanitaria en el ámbito rural en Aragón está totalmente asegurada y que con la reorganización incluso ha mejorado", ha defendido.

Por ello, ha llamado la atención que el año pasado no hubiese ninguna movilización ciudadana, y sí este año, pese al incremento de la cobertura asistencial. "Me hace pensar que no es un tema asistencial, que no es un tema sanitario, sino que obedece a otras circunstancias e incluso viene con algún perfil político".

La reorganización de la zona de salud de Almudévar ha permitido que en el consultorio de Gurrea, con 748 tarjetas asignadas, se hayan podido cubrir las sustituciones de verano hasta en cuatro días a la semana, cuando en años anteriores eran tres. De este centro también depende el municipio de La Paúl --66 tarjetas-- donde se mantiene consulta un día de la semana.

En Almudévar se realizó una reorganización que afectó a una distribución más equitativa del número de pacientes asignado a cada uno de los profesionales. Se reconvirtió una plaza de médico y actualmente hay cinco médicos más un pediatra a media jornada y seis profesionales de Enfermería, una de ellas enfermera de pediatría, y un fisioterapeuta, para una población asignada de 4.385 distribuidos en 10 núcleos poblacionales --492 usuarios menores de 14 años, 3.893 usuarios mayores de 14 años--.

UNA MEJORA DEL 34% EN AYERBE

En cuanto al centro de salud de Ayerbe y la plaza de médico amortizada, José Luis Bancalero ha asegurado que la cobertura también se ha incrementado allí un 34%. "Si antes en esos pueblos que dependen del centro de salud de Ayerbe había un 60% de asistencia a dichos consultorios, ahora estamos por encima del 94%.

En Ayerbe también se llvó a cabo una reorganización a raíz de la jubilación el 14 de octubre de 2023 de la titular de la plaza de Loarre, que tenía 185 tarjetas sanitarias adjudicadas. Ante esta situación se optó por reconvertir esa plaza médica en dos puestos de Enfermería. Si antes había cinco profesionales de Medicina y dos de Enfermería en esa zona, ahora habrá cuatro de Medicina y otros cuatro de enfermería, más un fisioterapeuta.

Las tarjetas sanitarias de toda la zona de salud de Ayerbe asciende a 1.833 usuarios adultos y 176 menores de 14 años. En lo que va de verano se ha contratado un médico sustituto para cubrir las ausencias de los médicos titulares por vacaciones. No se ha considerado preciso contratar más, ya que las solicitudes de desplazados este verano han sido, a fecha de 15 de junio a 8 de agosto, un total de 161, lo que equivale a un 8% de incremento de población.

Por ello, el consejero de Sanidad ha insistido en que "los resultados en salud han mejorado y los profesionales de ese centro de salud están más a gusto ahora tras reorganizar los recursos". Una reforma que consistió, según ha explicado nuevamente, en contratar dos enfermeras con el dinero que supone esa plaza de médico, lo que supuso incluso un incremento presupuestario de 15.000 euros más.

"Un médico supone unos 45.000 euros, mientras que dos enfermeras son 60.000 euros, pero de esta manera los equipos de Atención Primaria están completos porque un equipo mínimo debe tener un médico y una enfermera y cuando llegamos, no había enfermeras para todos los médicos, con lo que la población, mayoritariamente envejecida, está mejor atendida".

Una mejora a la que ha incorporado el factor de los profesionales: "Un profesional que lleva tantísimos años formándose no puede estar solo y exclusivamente atendiendo a una población de 100 pacientes, porque eso empobrece su capacidad científico-técnica y estas reorganizaciones están siendo muy bien acogidas por ellos".

Bancalero ha agradecido el esfuerzo de esos profesionales sanitarios y el ejercicio de escucha de los ayuntamientos, "que están entendiendo que el déficit de profesionales que a día de hoy tenemos viene de una nula planificación del Gobierno anterior".