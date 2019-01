Barba (Podemos) defiende una confluencia "amplia" y reúne "experiencia y ganas" en su candidatura 'ZGZ es +'

Publicado 25/01/2019 19:05:20 CET

Rivarés subraya que Barba aporta capacidad de diálogo tras "normalizar las relaciones en las Cortes" y abrir "al pueblo" el parlamento

ZARAGOZA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, ha presentado esta tarde su candidatura a las primarias de Podemos Zaragoza para la Alcaldía de la ciudad, que lidera junto al actual consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés. Barba ha defendido que, de este proceso, debe surgir una confluencia "amplia" y ha destacado que reúnen "experiencia y ganas" en su candidatura, que ha denominado 'Zaragoza es +'.

Barba ha sostenido que 'Zaragoza es +' "aporta experiencia en lo institucional, en la gestión de lo común y conocimiento de las instituciones" y ha alegado que "ante los discursos de negacionismo de las políticas feministas, el aumento de la transfobia y con muchas familias que lo pasan mal es importante tener una experiencia previa, porque será necesario aumentar el diálogo y los acuerdos".

También aportan "ganas y experiencias desde los movimientos sociales", al contar en esta candidatura con personas que llegan desde distintos colectivos vinculados al feminismo, la ecología o los barrios rurales "que conocen otra realidad de Zaragoza". "Con esta gente tan diversa aportamos experiencia y ganas para acudir a espacios de confluencia y apostar por Zaragoza en Común".

En este sentido, Barba ha dicho que "apostar por ZeC implica apostar por un proceso de confluencia más amplio que cualquier organización o persona individual" y ha recordado que, en 2015, Podemos no entró a formar parte de ZeC, sino que lo hicieron algunos de sus miembros a título individual, pero "ha llegado el momento de que nos involucremos y entre todos decidamos cómo queremos construir la Zaragoza del mañana".

Así, ha agregado, que "no se trata de apuestas individuales", pero si el actual alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, "quiere repetir, me encantaría participar en una lista con Pedro", ha asegurado.

Del consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, quien ocupa el segundo lugar de su candidatura, Violeta Barba ha resaltado que aporta "experiencia, solvencia e ilusión. Ha demostrado con creces que se pueden hacer políticas diferentes, ha gestionado con gran solvencia, logró sacar a la ciudad del plan de ajuste cinco años antes de lo previsto, ha reducido la deuda municipal mientras congelaba el IBI para el 99 por ciento de los zaragozanos y es un activo con el que contar", por lo que ha asegurado sentirse "honrada" de que Rivarés forme parte de su equipo.

Respecto a la situación en la capital aragonesa, ha opinado que Zaragoza "es ahora mismo una ciudad mejor que en 2015", aunque ha abogado por realizar autocrítica y ha observado que "está claro que el momento político actual no es el mismo que en 2015 y habrá que contar con alianzas con otras fuerzas políticas, aunque espero que seamos la fuerza más votada, revalidar la confianza de los zaragozanos".

SUMAR

Por su parte, el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha destacado que la candidatura 'Zaragoza es +' pretende "sumar mucho más tanto al proyecto de ZeC, renovado y ampliado como corresponde a 2019", como "apoyar la candidatura como cabeza de lista de Pedro Santisteve y hacer realidad una implicación aún pendiente de Podemos", afirmando que es "un avance muy importante para Podemos y para ZeC" que la formación morada respalde oficialmente este proyecto con la presencia de Violeta Barba.

Ha coincidido en señalar que "cuatro años después hemos demostrado que se podían hacer muchas cosas que no querían o no se sabían hacer o no se pretendían hacer porque sus valores eran otros", pero Zaragoza es ahora "otra, más solidaria, más vecinal, más popular que hace cuatro años y con la mitad de la sangrante deuda, casi la mitad de la que nos dejaron".

De la candidatura ha asegurado que es "una mezcla de gente capacitadísima, como Violeta que lo ha demostrado en las Cortes de Aragón, con una grandísima capacidad de diálogo y de mano izquierda que está faltando en la ciudad". También ha mencionado su propia capacidad al frente de la consejería municipal y de la portavocía del gobierno municipal al lograr "acabar con la deuda que ha evitado recortes, generando un nuevo modelo cultural".

Ha mencionado también la incorporación a esta candidatura de personas como Iván Andrés, hasta ahora jefe de gabinete del alcalde, o de la diputada de Podemos, Amparo Bella, sindicalista y experta en políticas de igualdad.

Rivarés ha remarcado que Violeta Barba "ha gestionado las Cortes de Aragón de un modo estupendo, ha normalizado las relaciones en unas Cortes complicadas, ha abierto de verdad el edificio al pueblo y está ultimando los detalles para sacar, por fin, junto a la concejal de Movilidad, Teresa Artigas, los coches de la Aljafería", lo que demuestra también su capacidad "para defender el patrimonio. También ha mencionado su aportación "como abogada laboralista sensible a los asuntos de la juventud, pero también a los derechos de los trabajadores".

MÁS SABIOS

Tras cuatro años de gestión municipal, "si alguien esperaba que ZeC se fuera a achantar con la bronca, la mala educación y las zancadillas de PP, PSOE y Cs, eso no ha ocurrido", ha defendido Rivarés, al estimar que esta legislatura "nos ha hecho más sabios", conservando su activismo en las calles y gestionando "para la mayoría".

Ha deseado "dejarnos de estrategias políticas, de chorradas y de sandeces para pensar qué podemos hacer juntas para cambiar de arriba a abajo y seguir cambiando esta ciudad, pensando en la mayoría", ha reiterado.

De los próximos cuatro años, ha deseado que "tengamos al lado un grupo del PSOE con el que podamos hablar" y, como ejemplo, ha mencionado que el 3 de diciembre presentó a PSOE y CHA un borrador de presupuestos y "con CHA nos costó una semana ponernos de acuerdo y tenemos un proyecto común", pero "no hay ninguna aportación del PSOE".

"Se les han acabado las excusas, han priorizado su estrategia electoral de mayo por encima de la ciudad y siguen aliados con el PP para hacer bajadas de impuestos de los ricos", ha lamentado, para confiar en que "el nuevo PSOE --que liderará Pilar Alegría--, y no me cabe ninguna duda, sea distinto y podamos colaborar en la posición en que nos coloque la población zaragozanos".