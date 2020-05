Beamonte (PP) apuesta por diferenciar la desescalada en la ciudad de Zaragoza y el resto de la Comunidad

ZARAGOZA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Luis María Beamonte, ha apostado este lunes por diferenciar la desescalada en la ciudad de Zaragoza y el resto de la Comunidad Autónoma.

En declaraciones a Europa Press, Beamonte ha dicho que los límites que se han establecido a la apertura de locales de restauración o de las zonas comunes de hoteles y otros alojamientos turísticos es "un despropósito" porque "tendría que estar todo en función de la zona sanitaria".

A juicio de Beamonte, el escenario actual es "de mucha incertidumbre por la falta de previsión de todas las medidas que está tomando el Gobierno" de España. Ha confiado en que el diálogo con las comunidades autónomas permita "actuar de una manera sensata" sin que sea "uniforme".

El presidente del PP Aragón ha emplazado a "perjudicar lo menos posible" al tejido productivo para que "adquiera velocidad y un ritmo diferente".

SIN PLAN B

Por otra parte, ha aludido a la prórroga del estado de alarma, que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, no apoya, sin precisar el sentido del voto de este partido cuando se debata en el Congreso. Beamonte ha indicado al respecto que "el tema no es apoyar o no a Sánchez, que merece muy poco", sino "qué es lo mejor para el conjunto de la sociedad", abogando por guardar un equilibrio entre la seguridad sanitaria y la libertad, "primando la seguridad de las personas".

"Sánchez ha preferido pactar con los de siempre, con aquellos que le han dejado tirado, no ha querido ver el problema y ahora quiere mutualizarlo", de manera que "lejos de adoptar una postura de seriedad, humildad y diálogo han vuelto a aflorar la soberbia y el desprecio", ha concluido.