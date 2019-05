Beamonte (PP) apuesta por un pacto sanitario, un plan de infraestructuras y otro de coordinación sociosanitaria

Publicado 16/05/2019 14:49:38 CET

El candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia de Aragón, Luis María Beamonte, ha pedido "voluntad política, disposición y la mayor unanimidad posible" para alcanzar un pacto sanitario en la Comunidad autónoma, que debería ir acompañado de un plan de infraestructuras y de otro de coordinación sociosanitaria.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación, con motivo de la presentación del programa electoral del PP en materia de sanidad para las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. Beamonte ha dicho que en este pacto los protagonistas han de ser "los pacientes y los profesionales" porque la sanidad, igual que la educación, "deben estar fuera del conflicto político".

El objetivo final, ha añadido, ha de ser que la sanidad "llegue a todos los aragoneses, independiente del rincón de la Comunidad donde vivan" y para eso ha apelado al "esfuerzo" de los partidos políticos, como ya se ha hecho esta legislatura con la educación.

Beamonte ha considerado que en Aragón "tenemos una buena sanidad", pero "debe existir un mayor orden", para apuntar que desde que se hicieron las transferencias ha habido un gran cambio en la atención sanitario puesto que "las nuevas tecnologías permiten tratar las patologías de manera diferente" y el aumento de la esperanza de vida ha propiciado un mayor envejecimiento de la población.

Todo esto hace que la sanidad sea una de las "principales prioridades" de la sociedad, que precisa de más recursos y de un adecuada gestión.

Ha reconocido que el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica dificultan el acceso a los servicios, pero esto "no es insalvable" y "hay que hacer un gran esfuerzo para que los aragoneses, independiente de donde vivan, tengan un acceso de calidad a la sanidad", ha insistido.

EVALUAR

El candidato del PP ha sostenido que hay que realizar un proceso de evaluación que sirva para planificar las diferentes áreas e incidir en cuestiones como la mejora de las listas de espera y la falta de especialistas.

Asimismo, se han de tener en cuenta las características del territorio aragonés, la situación de la atención primaria y hospitalaria y su mejor coordinación, tener como prioridad el trastorno mental, con la creación de un área de salud mental, que integrará un "novedoso" programa de cuidados específicos, al mismo nivel que la primaria y la especializada.

Además, el programa sanitario incluye otorgar prioridad asistencial al trastorno mental grave y a la mejora de la coordinación de los procesos de salud mental con los médicos de familia y especializada.

En materia de inversiones, junto a la construcción de los hospitales de Teruel y Alcañiz, Beamonte ha mencionado la remodelación de los bloques quirúrgicos del Hospital 'Ernest Lluch' de Calatayud, la ampliación del servicios de Urgencias del Hospital San Jorge de Huesca y "dar una solución" a los hospitales de Jaca y Barbastro.

También ha considerado necesario remodelar la UCI de neonatos del Hospital Infantil de Zaragoza y modernizar las Urgencias del Hospital Royo Villanova. Se trataría de contar con un plan de infraestructuras sanitaria para los próximos cuatro años, ha apostillado.

Además, Beamonte ha planteado un plan de renovación de los centros de salud para que en plazo de diez años todas las zonas básicas dispongan de instalaciones modernas y con capacidad suficiente para atender la demanda asistencial correspondiente.

COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón ha estimado preciso disponer de un plan de coordinación sociosanitaria, "con los medios que existen" para que la atención "sea efectiva, resuelva problemas", logre "mejores tratamientos y una solución más rápida de los problemas" de los pacientes.

Beamonte ha comentado que hacen falta recursos, pero ha rechazado que esto justifique una subida de impuestos ya que en esta legislatura el Gobierno de Aragón ha dispuesto de 1.900 millones de euros más que en la anterior en su presupuesto.

Ha añadido que se han dejado de ejecutar 220 millones de euros, cuando la aportación de la subida de impuestos que ha aplicado el Ejecutivo ha supuesto recaudar cien millones de euros más al año por lo que ese incremento tributario "no ha servido para nada, salvo para que exista una inejecución presupuestaria".

GRAN FRACASO

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón ha opinado que la gestión de la sanidad es el "gran fracaso" del Gobierno de izquierdas de la Comunidad esta legislatura, ya que no ha sabido hacer frente a la falta de profesionales, a la mejora de las infraestructuras, ni a las listas de espera, "a pesar de haber contado con 1.900 millones de euros más".

En relación con las plantillas, Beamonte ha comentado que, en primer lugar, "hay que resolver todo lo que viene derivado de las incompatibilidades", además de atender la mejora de las condiciones retributivas y laborales.

Asimismo, ha propuesto que la asignación de plazas no tenga un periodo de adjudicación "tan largo" como el actual "para que quienes quieran ir a las zonas más alejadas no tengan que estar tantos años" allí, algo que les hace desistir de optar por ellas.

La mejora de la promoción interna, el estudio de las jornadas laborales, la productividad variable y la regulación de la normativa de guardias son otras cuestiones que se han de abordar, según el programa del PP, igual que la protección de los profesionales ante el incremento de las agresiones.

Beamonte ha añadido que "hay dialogar mucho con el sector", mejorar sus condiciones laborales y también tener en cuenta lo que ocurre en otras Comunidades porque las mejores condiciones que ofrecen hacen que "muchos especialistas se vayan de Aragón".

LISTAS DE ESPERA

Beamonte ha criticado el sistema de "reevaluación de pacientes" que ha utilizado el actual Ejecutivo "para sacarlos de la lista de espera", consiguiendo reducirlas hasta un 30 por ciento, para "luego volverlos a incluir".

Ha añadido que si con los recursos públicos no se consiguen reducir, "no hay inconveniente" en buscar "alternativas de colaboración con la iniciativa privada" para que se aminoren" puesto que no puede ocurrir que haya patologías que requieren de una rápida atención y "tengan demoras tan importantes como ha ocurrido estos años".

En atención primaria, el PP aboga por aumentar el tiempo de consulta para los pacientes, favorecer la comunicación entre enfermos, facultativos y enfermería, y extender la aplicación de las nuevas herramientas que oferta la telemedicina a las áreas de consulta, diagnóstico y control continuado de los usuarios.

Para los 'populares' mejorar la calidad de la medicina familiar también significa que los usuarios puedan acceder a su historia clínica, a los resultados de sus pruebas diagnósticas y de laboratorio, a la medicina preventiva y a los autocuidados a través de sus dispositivos móviles y fijos.

Las propuestas del PP se complementan con iniciativas para ampliar la atención pública a los pacientes con enfermedades raras y a sus familias, el aumento de los mecanismos de detección temprana y de tratamiento para los enfermos de cáncer y un mayor esfuerzo en el área de los cuidados paliativos con la mejora de la asistencia psicológica.