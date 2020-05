Beamonte (PP) cree que Aragón tendrá que "reestructurar" su modelo de funcionamiento por la COVID-19

ZARAGOZA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Luis María Beamonte, ha afirmado este viernes que "antes o después" se deberá llevar a cabo "una reestructuración del modelo de funcionamiento de la Comunidad" para adaptarlo a la lucha contra la pandemia de la COVID-19 y sus efectos socio-económicos.

Se ha entrevistado con el presidente del Gobierno regional, Javier Lambán, en el Edificio Pignatelli, tras la que no se ha sentido "decepcionado", pero tampoco "satisfecho", y "todo tiene que ver con la falta de recursos que la Comunidad Autónoma, en estos momentos, está dispuesta a comprometer".

Beamonte ha dicho que "todo no puede estar focalizado en ver qué aportan la Administración General del Estado o la UE", sino que "tenemos que tener mecanismos para poner en marcha actuaciones que faciliten la liquidez y ayudas al sector productivo", observando que tanto el Estado como la Comunidad Autónoma están endeudados.

"Es posible refinanciar la deuda", ha aseverado Beamonte, quien ha propuesto llegar a acuerdos con las Diputaciones Provinciales para "desarrollar actuaciones en el escenario económico y social en cada provincia", emplazando a propiciar "la colaboración de todas las Administraciones, de la misma manera que la actividad privada está colaborando".

En su reunión con Lambán, el presidente del PP aragonés ha abogado por "priorizar" el apoyo a la hostelería y el sector turístico, así como facilitar la reincorporación de los autónomos a la actividad normal; también dar liquidez al sector primario.

Ha avisado de que Aragón es la región donde más ha caído el número de autónomos en el último año y ha hecho notar que si el tejido productivo recupera su fortaleza las empresas seguirán generando empleo y cotizarán, mientras que si ocurre al revés la Comunidad tendrá que llegar a la subsidiación.

Beamonte y Lambán han coincidido en la necesidad de "proteger" el tejido productivo y poner en marcha "ya" medidas de impulso, ha dicho el presidente del PP, quien ha dejado claro que el ejercicio económico actual no está "cerrado o muerto" y que se pueden realizar operaciones para dar liquidez con cargo plurianual e, incluso, actuaciones de carácter extrapresupuestario, es decir, que "hay mecanismos para actuar al margen de lo que haga el Gobierno de España".

En materia fiscal, Luis María Beamonte ha expresado que si no se aprueba mecanismos de ayuda, "difícilmente" las familias y las empresas podrán salir adelante.

Otra propuesta es modificar los criterios económicos de concesión de las becas escolares el próximo curso, de manera que se tengan en cuenta las "situaciones concretas" de 2020, no solo los ingresos de 2019. Asimismo, ha pedido que se adelante el pago de la PAC y que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)) desatasque más de 1.000 expedientes de proyectos de emprendimiento.

Ha considerado necesario que el Gobierno de España entregue ya a las comunidades la recaudación de su participación del IVA y del fondo para el empleo, así como abrir líneas de financiación con las entidades financieras para facilitar el acceso a la liquidez.

MUCHA FILOSOFÍA

Para el presidente del PP Aragón estas medidas "no pueden esperar" a que las decida la Mesa por la Recuperación Social y Económica de Aragón, sino que "tienen que ser puestas en marcha ya porque mucha gente se ha quedado por el camino". Se ha quejado de que la Mesa ha tenido "hasta el momento mucha filosofía y poca concreción".

"Dejemos de perder el tiempo en tanta reflexión filosófica que no va a ninguna parte", ha planteado Beamonte, quien ha asegurado que "tenemos tiempo para repensar el futuro de Aragón de aquí a diez años, pero para salvar situaciones económicas de inmediato, no tanto".

"No queremos salir de ninguna Mesa", ha aclarado Beamonte, quien espera que haya "resultados" porque la situación requiere "certidumbres" para "salir adelante".

El PP Aragón está dialogando "a pesar de que no se ha puesto en marcha ni una sola medida del PP", ha dicho Beamonte, quien ha subrayado que "se hace con el visto bueno de la dirección nacional" de este partido y de su presidente, Pablo Casado. Ha criticado a quienes prefieren "la política partidista" a la defensa del interés general.

El líder popular ha insistido en que su partido está "desde el primer día" a disposición de Lambán y que ha formulado numerosas propuestas en la Mesa, en las Cortes y al propio presidente. Los populares están dispuestos a "seguir arrimando el hombro por responsabilidad", ha dicho el dirigente del PP, quien ha criticado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, porque "no crea las condiciones" para dialogar y alcanzar acuerdos en el ámbito nacional.

EXTRALIMITACIÓN

A su juicio "hay una extralimitación" por parte del Gobierno central en el uso del estado de alarma, ya que se ha utilizado en cuestiones de "diferente naturaleza", lo que equivale a "jugar haciendo trampas" y, aunque ha recalcado la "lealtad" del PP al Estado, ha dicho que "no se puede pedir" que el PP apoye al Ejecutivo central para "tapar la incompetencia de un presidente".

"Si el PP no hubiera manifestado sus dudas en cuanto a apoyar o no el último Decreto, Sánchez no hubiera negociado con nadie" porque si el presidente "hubiese podido evitar negociar, lo hubiese hecho, porque está cogido y atado por sus propios socios, esos que después le dejan tirado".

"En estos momentos no podemos medir la política con los mismos parámetros que hasta ahora" porque "la situación es diferente, compleja, y requiere de lo mejor que tenemos cada uno", ha continuado, manifestando que "ser leales también es decir qué hace mal" el Gobierno y "lo demás es sumisión, uniformidad".

Beamonte ha lamentado "la desprotección de las personas que están en primera línea de acción", lo que "nadie hubiera deseado", y ha opinado que confiar en un mando único "ha sido un grave error". Ha elogiado la colaboración del sector privado con el público.

Por último, Beamonte ha comentado que el Gobierno de España "no ha tomado en consideración" ni la propuesta del PP regional de realizar la desescalada en dos escenarios diferentes, la ciudad de Zaragoza y el resto de la Comunidad, ni tampoco la que planteó Lambán "en relación a una serie de comarcas y zonas".