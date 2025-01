Beltrán dice que la merma de 87 millones para Aragón es una "débil excusa" para no presentar las cuentas autonómicas

ZARAGOZA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha considerado que es "una excusa sumamente débil" que el presidente autonómico, Jorge Azcón, esgrima la necesidad de un fondo de compensación con 87 millones de euros para paliar la merma en las liquidaciones a cuenta para presentar el presupuesto de la Comunidad para 2025.

Así, en una rueda de prensa para hacer público el Informe de rendición de cuentas del Gobierno de España en Aragón, Beltrán ha defendido que "probablemente" haya otro tipo de condicionamiento para no aprobar un proyecto de presupuesto, como "no querer pasar por el trabajo que supone negociarlos", que es "arduo" al no tener mayoría parlamentaria.

No obstante, ha aseverado que Azcón debería acometer esa tarea porque es "imprescindible" para el cumplimiento de sus funciones y porque la Ley de Presupuestos es "la ley principal y fundamental", la más importante políticamente de todo el año y un gobierno "debe al menos intentar negociar, llevarla al Parlamento".

El delegado del Gobierno ha afirmado que ignora de dónde saca el presidente aragonés la cifra de 87 millones de euros, que ve "aventurada". En todo caso, ha explicado que la actual ley que rige el sistema de financiación autonómica, la Ley 22/2009, recoge un conjunto de indicadores y mecanismos que determinan la cantidad de dinero que se transfiere a cada Comunidad.

Ha explicado que el bloque principal lo compone el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, al que acompañan otros fondos, compuestos por variables ponderadas, cada una con un peso. Por ejemplo, la población supone un 30%, la superficie un 1,8%, la dispersión un 0,6%, la población mayor de 65 años un 8,5% o la infantil un 20,5%.

De este modo, cada año, se hacen los cálculos con la previsión de estas variables, con los que el Estado hace unas entregas a cuenta, que a final de año deben pasar por una liquidación con los datos reales de esos indicadores o la recaudación de los impuestos cedidos.

Por tanto, Beltrán ha asegurado que el hecho de que "en un momento determinado salga una merma en cuanto a un ingreso previamente recibido, en principio no debería ser crítico para una comunidad autónoma" ya que implicaría que se ha adelantado más dinero del que le corresponde realmente.

A FAVOR DE LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN

De todas formas, el delegado del Gobierno ha reconocido que la ley que rige la financiación autonómica "queda lejana en el tiempo" y ha dicho que "entendería" que las comunidades se sentaran a negociar cómo se retocan los indicadores o los pesos de las variables.

"Me parece bien la revisión del modelo, me parece bien la revisión de la ley, pero me parece peregrino sacarse una cifra de la manga de un fondo de compensación por 87 millones de euros", ha añadido. "Vamos a ser serios", ha insistido.

Beltrán ha subrayado que "se pueden reabrir los debates que haga falta con las reivindicaciones y las demandas de los territorios", dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al igual que ha apoyado que en la negociación se incluyan también cuestiones como la condonación de la deuda o cualquier otro indicador de financiación singular. "Todo es hablable", ha reiterado.

En ese sentido, ha puesto como ejemplo el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que es "una financiación singular". "Pequeñita, local, pero es una financiación singular. Sólo por el nombre ya se puede indicar que es singular. Hay que llamar a las cosas por su nombre", ha puntualizado, aunque ha remarcado que "no tiene nada que ver" con otras por su menor magnitud.

En la misma línea, ha dicho que le parece "bien" hablar de "nuevas singularidades" para luchar contra la despoblación en Soria, Guadalajara o Teruel, pero "hay que debatirlo y hay que hablarlo" y, en ese paquete, se pueden incluir también otras cuestiones como las condonaciones de la deuda.