Bendodo (PP) dice en Teruel que "el cambio que pretende el PP de Feijóo es poner a funcionar a España de nuevo"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, en un acto con comerciantes en Teruel. - PP

TERUEL 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha afirmado este miércoles, en un evento con comerciantes en la ciudad de Teruel, que "el cambio que pretende el PP de Feijóo es poner a funcionar a España de nuevo".

Ha pedido al Gobierno de Sánchez "que tome nota de las políticas del PP", como las que impulsa la alcaldesa Emma Buj con el comercio, incentivando el de proximidad con bonos para su reactivación, ayudas a la digitalización para dar el salto al negocio digital.

A esto le ha sumado la congelación por cuarto año consecutivo de las tasas y los impuestos municipales o importantes bonificaciones para la creación de empresas.

Bendodo ha subrayado que "el programa de gobierno de Feijóo es el programa de gobierno que están llevando a cabo los alcaldes y los presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el PP. Es lo que hace Emma en Teruel. Y es lo que hace Natalia Chueca en Zaragoza. Y lo que hace Jorge Azcón en Aragón".

El dirigente del PP ha destacado que "es muy importante que llegue la hora de la gestión, frente a ocho años en los que el 'sanchismo' solo ha vivido de la ideología" y ha contrapuesto las políticas de Feijóo con las medidas recaudatorias de Pedro Sánchez: "Ha subido los impuestos 100 veces en los últimos 8 años. A pesar de que los alimentos han subido más del 40 por ciento; a pesar de que el diésel y la gasolina siguen en dos euros el litro".

BAJAR EL IRPF

Asimismo, ha advertido de que mientras el PP lleva meses reclamando al Ejecutivo que baje el IRPF y que reduzca a cero el IVA de los productos básicos como la leche, el pan o la carne, el Gobierno ha recaudado 180.000 millones de euros más y la deuda del Estado aumenta 200 millones al día". Ha tachado esta deuda como "la peor herencia más envenenada que van a pagar nuestros hijos".

"Prometieron 200.000 viviendas, no las hicieron, y hoy es el problema número 1", ha lamentado, al tiempo que ha advertido de que "el precio de la vivienda ha subido en 8 años un 74%, mientras que los alquileres "han subido un 44% en estos ocho años. Esa es la política de vivienda nefasta de este Gobierno".

Bendodo ha afirmado que el objetivo que Sánchez busca "es enfrentar a los españoles con el muro que él mismo dijo que iba a hacer, y que el Partido Popular va a derribar ese muro de enfrentamiento entre españoles y otros que ha abonado el sanchismo con la intención de sacar un puñado de votos que no ha conseguido ni va a conseguir".

Por otra parte, ha hecho referencia al caos ferroviario y ha avisado de que el AVE, que "era una marca de calidad de España, hoy es un riesgo: No sabes a qué hora sale, si va a salir, y no sabes a qué hora llega".

CEUTA Y MELILLA

Sobre la visita de los Reyes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ha explicado que son el reflejo de "esa España tranquila y de convivencia que tanto se ha esforzado Sánchez en destruir en estos ocho años".

Bendodo ha constatado que "Sánchez estuvo cien minutos en Ceuta y se fue a tumbarse en la hamaca en La Mareta y los Reyes llevan dos jornadas completas en Ceuta y Melilla".

Al contrario que los Reyes, que "han compensado el abandono de Sánchez" con Ceuta, el presidente "no puede salir a la calle ni en Madrid ni en Ceuta, ya que fue abucheado por los españoles residentes en Ceuta y aplaudido por los inmigrantes irregulares que violentaron nuestra frontera".