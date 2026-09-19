El Boletín de Coyuntura de Economistas de Aragón destaca la incertidumbre geopolítica en el primer cuatrimestre del año

Archivo - Imagen de la fábrica de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín de Coyuntura del Colegio de Economistas de Aragón correspondiente al primer cuatrimestre de 2026 destaca la "incertidumbre geopolítica derivada de los conflictos internacionales".

El Colegio de Economistas de Aragón ha publicado el número 13 de su Boletín de Coyuntura, en el que señala que, "en conjunto, las previsiones sugieren un crecimiento moderado condicionado por la estabilidad de los mercados y las políticas públicas de apoyo al tejido empresarial".

"A pesar de una ligera desaceleración global, la región aragonesa muestra una evolución positiva en el empleo y una producción industrial que supera el promedio nacional, impulsada especialmente por el sector automotriz".

No obstante, el informe advierte sobre el repunte de la inflación y el incremento de los costes energéticos y logísticos que afectan directamente al consumo.

El dinamismo del comercio exterior en la Comunidad Autónoma contrasta con la tendencia nacional, aunque persiste la dificultad para cubrir vacantes laborales.

SÍNTESIS

"El año 2026 se inicia en un entorno de elevada incertidumbre geopolítica tras el estallido del conflicto en el Golfo Pérsico, con efectos directos sobre los costes energéticos y logísticos, y por extensión, sobre las cadenas de suministro y el comercio mundial", han indicado.

La economía española y la aragonesa "mantienen un crecimiento positivo con signos de desaceleración", han continuado, añadiendo que "la transmisión del aumento de costes y la volatilidad al consumo y la inversión, vía precios y mercados financieros, llevan a los principales organismos económicos a revisar unas décimas a la baja la previsión de crecimiento y al alza la de inflación".

"La magnitud de estas revisiones dependerá de la duración del conflicto y de su impacto sobre las infraestructuras energéticas y la capacidad de abastecimiento. También dependerá del mantenimiento de políticas públicas que mitiguen los efectos sobre el tejido empresarial y la sociedad".

En cuanto a la producción, "la economía mantiene un buen ritmo de crecimiento en el primer trimestre, apoyada en la demanda interna frente al menor empuje del sector exterior".

El Colegio de Economistas de Aragón ha apuntado que el PIB de España tuvo un crecimiento interanual del 2,7%, según el INE y, a falta de disponer de los datos oficiales del IAEST, la AIReF estima un 2,2% para Aragón.

"No obstante, el impulso de las inversiones ya en curso y el mejor comportamiento industrial hacen prever que la economía aragonesa registre tasas de incremento por encima de las nacionales a lo largo del año".

MERCADO LABORAL

Respecto al mercado laboral, "el empleo, medido en términos de ocupación, acelera su crecimiento interanual en el primer trimestre en Aragón por encima del promedio nacional".

"La tasa de paro se sitúa en el 8,37% en Aragón y en el 10,83% la de España. Los datos de afiliación a la Seguridad Social y del paro registrado de abril confirman la tendencia positiva de creación de empleo en la Comunidad Autónoma, en un contexto en el que las empresas siguen encontrando dificultades para cubrir sus vacantes".

El Boletín Cuatrimestral de Coyuntura también pone de relieve que la inflación general repuntó en marzo, situándose en el 3,4% en España y en el 3,5% en Aragón.

"El aumento de los costes energéticos, logísticos y de materias primas vinculado al conflicto bélico en Irán tiene un claro reflejo en el crecimiento del IPC, cuya tasa interanual previsiblemente se situará por encima del 3% durante el año". La inflación subyacente, que elimina el componente energético, se mantiene por debajo de la general, con tasas del 2,9% en España.

En relación al sector exterior, "las exportaciones de bienes acumuladas en Aragón hasta febrero de 2026 aumentan, en contraste con los registros negativos de 2025 y con el descenso observado en las del conjunto de España".

"El buen comportamiento de las ventas al exterior de la Comunidad Autónoma se debe, principalmente, al sector del automóvil, mientras que las semimanufacturas y los alimentos presentan una peor evolución".

Sin embargo, "las tensiones geopolíticas y de las políticas arancelarias tendrán impacto en el comercio exterior, con incremento de costes logísticos y de materiales".

Por último, el Boletín de Coyuntura aborda la situación en la industria regional durante el primer cuatrimestre del año, observando que "la producción industrial aragonesa muestra un buen comportamiento en la primera parte del año, con crecimientos interanuales en los tres primeros meses".

"En términos generales, la evolución en Aragón ha sido más favorable que la del conjunto del país. Los sectores que impulsan la actividad industrial son metalurgia, material y equipo eléctrico, material de transporte y alimentos. El aumento de costes energéticos, insumos y logísticos repercute en el alza de los precios industriales", han concluido.