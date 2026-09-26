Los Bomberos de Zaragoza participan en un foro europeo sobre gestión de crisis y servicios sociales en Helsinki

Los Bomberos de Zaragoza participan en un foro europeo sobre gestión de crisis y servicios sociales celebrado en Helsinki. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza han participado esta semana en el Seminario Anual de la Red Social Europea (European Social Network, ESN), celebrado en Helsinki, un encuentro internacional que ha reunido a responsables y profesionales de los servicios sociales de distintos países europeos para analizar cómo mejorar la preparación y la respuesta ante situaciones de crisis.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido invitado por la ESN, una de las principales redes europeas de responsables y proveedores de servicios sociales, para abordar el modelo que se podría desarrollar en la ciudad para incorporar las necesidades de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad a la planificación y gestión de emergencias.

Durante el seminario, el jefe de Mando y Operaciones del Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, Enrique Mur, ha presentado los planteamientos del Servicio de Bomberos de Zaragoza para mejorar la atención, protección y seguridad de las personas con discapacidad ante situaciones de emergencia.

El objetivo del foro es avanzar hacia un modelo de gestión de emergencias más inclusivo, accesible y adaptado a las necesidades de todas las personas, garantizando que las circunstancias de vulnerabilidad o discapacidad no supongan una dificultad añadida a la hora de recibir ayuda y protección, especialmente en situaciones de especial gravedad.

La participación de Zaragoza en este encuentro europeo adquiere una relevancia especial en 2026, año en el que la ciudad ostenta la Capitalidad Europea de la Accesibilidad, un reconocimiento al compromiso de Zaragoza con la accesibilidad universal y la inclusión de las personas con discapacidad.

PREPARACIÓN ANTE FUTURAS CRISIS

El seminario de la ESN ha abordado el papel que deben desempeñar los servicios sociales en la preparación y gestión de futuras crisis, en un contexto marcado en los últimos años por situaciones tan diversas como la pandemia de covid-19, los desastres naturales, la inestabilidad geopolítica o los ciberataques.

Estas crisis han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la coordinación y la capacidad de respuesta de los servicios públicos, así como de prestar una atención específica a las personas y colectivos que pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad durante una emergencia.

En este marco, el encuentro ha permitido compartir experiencias y buenas prácticas desarrolladas en distintos países europeos y analizar cómo mejorar la preparación de los servicios sociales para responder ante diferentes tipos de crisis.

Uno de los principales contenidos del seminario ha sido la presentación del Marco Europeo de Gestión de Crisis de los Servicios Sociales, desarrollado por la ESN como documento de referencia para orientar a responsables y profesionales en la preparación y gestión de situaciones de emergencia.

La experiencia presentada por Zaragoza pone de relieve la importancia de incorporar la accesibilidad y la inclusión desde las primeras fases de la planificación de emergencias, de manera que la respuesta de los servicios públicos tenga en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad y de otros colectivos en situación de vulnerabilidad.