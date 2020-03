Briz sobre supuestas irregularidades de Cabify: "Nuestro compromiso es hacer cumplir la ley"

ZARAGOZA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Transportes del Gobierno de Aragón, Gregorio Briz, ha señalado que el compromiso del Ejecutivo autonómico es "hacer cumplir la ley y controlar el servicio". De esta forma se ha referido a los supuestos incumplimientos de la normativa por parte de la plataforma Cabify, según ha alertado la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza.

Briz ha confirmado que este martes, 10 de marzo, habrá una reunión entre técnicos del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Policía Local con los propios taxistas para continuar coordinando las acciones a seguir y "dar tranquilidad al sector del taxi". En este punto, ha subrayado que entiende "su nerviosismo".

"Lo que tiene que hacer Cabify, o cualquier otra empresa u operador que esté en Zaragoza, es cumplir la ley". Ha recordado que en el caso de las VTC hay un decreto que marca que tienen que esperar 15 minutos desde que el usuario pide el servicio hasta que lo prestan y no captar clientes en la calle, además de registrar sus servicios en la web de Fomento.

No obstante, Briz ha remarcado que no se puede actuar de oficio contra los incumplimientos de Cabify si no hay control en la calle, algo que van a hacer a través de la Policía Local e inspectores del Gobierno de Aragón. "Vamos a intentar que haya denuncias y levantamientos de actas para las sanciones pertinentes correspondientes".

En cuanto la Policía Local y los inspectores del Gobierno de Aragón tengan acceso a la web de Fomento sobre el registro de la actividad de los VTC podrán constatar en tiempo real el posible incumplimiento de Cabify. Es decir, podrán demostrar que están operando sin registrar el servicio.

"Nosotros vamos a seguir con nuestro compromiso que es hacer cumplir la ley, e inspeccionar y controlar el servicio ajustándose a la normativa. Si Cabify no lo hace tendrá que hacer frente a las sanciones".