'la Caixa' facilita la creación de 62 microempresas a emprendedores en situación de vulnerabilidad en Aragón

El fomento del emprendimiento entre los usuarios de Incorpora, el programa de inclusión sociolaboral de la Obra Social 'la Caixa', ha dado como resultado la creación de 62 microempresas en Aragón dos años después de su puesta en marcha. Este dato ha sido presentado en un encuentro este miércoles en uno de estos nuevos negocios: Miguel Mateo Luthier.

Gracias a esta línea de autoempleo, personas en riesgo de exclusión social con ideas de negocio están participando en una nueva forma de integrarse en el mercado laboral. De este modo pueden aumentar sus posibilidades de superar la situación de vulnerabilidad, determinada a menudo por no poder acceder a la financiación. Incorpora ha diseñado para estas personas itinerarios personalizados y les ha facilitado formación y acompañamiento para poder desarrollar su proyecto.

El proyecto se lleva a cabo en todo Aragón, donde hay un Punto de Autoempleo Incorpora (PAI) gestionado por Fundación El Tranvía de Zaragoza. En total, desde enero de 2016, el PAI ha atendido a 170 personas interesadas en esta oportunidad. La iniciativa ha propiciado la creación de empresas en ámbitos como los servicios (48 por ciento), el comercio (33 por ciento) y la hostelería (12 por ciento).

En cuanto al perfil de los emprendedores, hasta el momento el 58 por ciento de las empresas están constituidas por mujeres y el 42 por ciento por hombres. La edad es otro factor a tener en cuenta, dado que el 43,5 por ciento de los usuarios tienen entre 45 y 55 años y el segundo perfil que más emprende incluye a personas de entre 30 y 45 años (38,7 por ciento).

En esta iniciativa destaca una figura clave, el técnico de autoempleo, que proporciona asesoramiento y formación adaptada a cada fase del proyecto. Para ello, gestiona la elaboración del plan de empresa, la vinculación con los agentes del territorio que apoyan a los emprendedores, el análisis de necesidades y riesgos y de viabilidad de la empresa, y la búsqueda de financiación y ayudas o de un local adecuado. Para contribuir a la consolidación del negocio, los técnicos ofrecen apoyo también durante la actividad empresarial, llevando a cabo un seguimiento personalizado.

La técnica del Punto de Autoempleo de Aragón, Ana Martínez, ha señalado que "desde el PAI podemos apoyarles en la realización del plan de empresa y el análisis de viabilidad del proyecto, les podemos acompañar de forma personalizada en los requerimientos de financiación y en el inicio de actividad. También podemos ayudarles a solicitar subvenciones vinculadas al negocio y, de manera continua, a detectar y buscar soluciones a dificultades concretas del día a día".

DOS EXPERIENCIAS

Uno de los emprendedores que ha explicado su experiencia es Miguel Ángel Aznar Mateo, de 46 años, que en mayo de 2017 abrió Miguel Mateo Luthier, un negocio de construcción, reparación y restauración de instrumentos de cuerda.

"Gracias al programa Incorpora de 'la Caixa' he podido establecerme en un local y adquirir herramientas, lo que me ha dado la posibilidad de producir más y mejor calidad, he mejorado el servicio de recogida y entrega de instrumentos y el servicio de atención al cliente, he ampliado las zonas de venta, a la vez que he mejorado mi imagen como lutier", ha relatado.

El otro caso presentado este miércoles ha sido el de Almudena León Díaz, gerente de CopyColor, empresa de reprografía. León, de 38 años, ha detallado que "la comunicación con el técnico es periódica, siempre generando ideas nuevas para nuestro negocio. Cuando hemos tenido alguna dificultad, nos hemos podido reunir con ellos y buscar soluciones".

En el marco del acuerdo que mantienen la Obra Social 'la Caixa' y MicroBank para facilitar financiación a proyectos de autoempleo de personas en situación de vulnerabilidad, se han concedido microcréditos por valor de más de 150.000 euros en estos dos años desde el inicio de la iniciativa en Aragón.

MicroBank es el único banco de España dedicado exclusivamente a la financiación de proyectos a través de microcréditos. El criterio de concesión atiende fundamentalmente a la confianza en la persona y a la viabilidad de su proyecto, sin otras garantías adicionales.