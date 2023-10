La campaña "No es no" de las fiestas del Pilar de Zaragoza se refuerza con un nuevo Punto Violeta y amplía horarios

Campaña "No es No" del Ayuntamiento de Zaragoza.

Campaña "No es No" del Ayuntamiento de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado su campaña "No es No" para promover unas fiestas del Pilar libres de agresiones sexistas con la instalación de siete Puntos Violentas --uno más que en la edición anterior-- y la ampliación del horario en el Espacio Zity hasta las 06.00 horas.

Estos Puntos Violeta estarán distribuidos por el recinto ferial de Valdespartera y en el Espacio Zity que, junto a más de un centenar de establecimientos, se han adherido al protocolo contra las violencias sexuales impulsado por el Servicio de Igualdad del Consistorio, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales que dirige la consejera municipal, Marian Orós.

Ha destacado que en estos espacios de información y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista trabaja personal cualificado que "ofrecen información general" sobre cómo disfrutar del desarrollo de las fiestas desde "la seguridad, el respeto y el 'no es no'".

Además, la consejera municipal de Políticas Sociales ha recordado que en los Puntos Violeta también se atienden a aquellas personas que se sientan violentadas, "desde una situación de incomodidad hasta una agresión sexual". La atención a la víctima es "absolutamente profesional" y se le otorga un "espacio de seguridad" si así lo requiere, además de atención psicológica, o ayuda en caso de querer interponer una denuncia.

Así lo ha trasladado Marián Orós durante el acto de presentación de la campaña "No es no" que se ha congregado este martes en el salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza a numerosas entidades mercantiles y sociales de la capital aragonesa.

"SI TU NO QUIERES, YO TAMPOCO"

El lema elegido para la campaña "No es No" del Ayuntamiento de Zaragoza con motivo de las fiestas del Pilar ha sido "Si tu no quieres, yo tampoco", y ha contado con la participación de varios jóvenes de la ciudad seleccionados en un casting este verano.

"Hemos querido acercar la campaña todavía más a la ciudadanía y tengo que decir que la respuesta a participar en el casting ha sido muy buena, pese a que fuera en unas fechas complicadas como es el verano", ha comentado Orós.

Estos jóvenes han sido los protagonistas de tres historias en las que en distintos lugares de Zaragoza se representan escenas habituales "con las que todos nos podemos sentir identificados" y que giran en torno al lema "Si tú no quieres, yo tampoco", reflejando relaciones saludables donde "el pasarlo bien y el respeto van de la mano".

"Recibimos muchas solicitudes de chicos y chicas comprometidos que querían poner su imagen para esta campaña, porque creen en la necesidad de avanzar hacia un mundo sin violencias sexistas", ha agradecido la consejera municipal.

LOS VÍDEOS

En dos de las tres escenas se ve a un grupo de amigos disfrutando en un bar del 'tardeo' Zaragoza, donde un chico joven acepta sin reparos el 'no' de una de ellas. La misma escena se repite en una calle de la ciudad cuando los protagonistas vuelven a casa.

La tercera representación se centra en el buen uso de las pantallas, mostrando una conversación de 'chat' en la que un chico le pide a una chica una fotografía comprometida.

"Es una campaña --ha subrayado Orós-- que defiende las relaciones saludables y respetuosas, siempre desde un punto de vista positivo, porque son estas relaciones las que nos aportan, enriquecen y nos hacen felices".

La campaña municipal se desplegará en las calles de la ciudad y en los autobuses urbanos, además de en las redes sociales. Como es habitual, el vídeo se proyectará también en las pantallas antes de los conciertos. Asimismo, como material de difusión y sensibilización, se han diseñado 5.000 pulseras, 2.000 pegatinas para los móviles y otros tantos 'tattoos' o calcomanías.

Orós ha remarcado el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza en contra las agresiones sexistas y ha advertido de que no se tolerará "ninguna". "Ni los casos más graves ni los abusos o agresiones de distinta intensidad, como pueden ser la intimidación, tocamientos o la insistencia hasta llegar a incomodar" ha apuntado.

PROTOCOLO CONTRA LAS AGRESIONES SEXISTAS

Con el objetivo de garantizar un evento libre de violencias sexistas se han adherido al protocolo municipal contra las agresiones sexistas más de cien espacios y establecimientos, además de las comisiones de fiestas de los barrios.

El Festival Vive Latino se incorporó hace unas semanas y también lo han hecho el Espacio City y el recinto ferial de Valdespartera, "dos de los focos en los que va a haber muchísima gente", ha indicado Orós. "Tener este compromiso por parte de estas empresas y de los trabajadores de estos espacios con respecto a las agresiones es importante", ha apreciado Orós.

El protocolo es "muy sencillo" y recoge indicaciones para actuar tanto con la víctima como con el presunto agresor. Desde el año 2019 y hasta la fecha se han sumado un total de 141 establecimientos y espacios, entre los que se encuentran las foodtrucks de San Pablo; la plaza del Pilar; el Jardín de Invierno; el ZGamer --sala multiusos--; y la Estación del Norte en la que, junto al escenario, se instalará el nuevo Punto Violeta.

La idea ha sido incorporar a aquellos lugares donde se esperan aglomeraciones y que concentran buena parte de la programación de las fiestas para dar una "sensación de tranquilidad en caso de cualquier problema". En total, son 192 horas de atención, 40 horas más que el año pasado.

"Espero --ha concluido Marián Orós-- que en estas fiestas del Pilar todos nos lo pasemos muy bien con ese punto de responsabilidad, siendo conscientes de que la libertad de uno termina cuando empieza la del otro, de que decir no es importante, y de que entre todos podemos disfrutar en una ciudad abierta, diversa y comprometida".