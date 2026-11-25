Las candidatas socialistas han recordado a las mujeres asesinadas por violencia machista y a todas las víctimas de la misma. - PSOE

HUESCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las candidatas al Congreso y al Senado por la provincia de Huesca, Begoña Nasarre y Tania Solans, han reivindicado el compromiso con las políticas de igualdad y la erradicación de la violencia machista, al tiempo que han advertido de que el 29 de noviembre peligra el seguir combatiéndola o dar paso a quienes la niegan.

Lo han hecho acompañadas de otras mujeres que forman las candidaturas socialistas y en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en un acto celebrado junto al monumento en recuerdo de las mujeres asesinadas situado en el parque San Martín de Huesca.

La candidata al Congreso, Begoña Nasarre, ha incidido en la necesidad de mantener la visibilización, la prevención y la protección de las mujeres durante los 365 días del año. "El próximo 29 de noviembre nos jugamos mucho, nos jugamos dos modelos: un modelo que reconoce la violencia machista e impulsa políticas públicas para prevenirla y combatirla frente a otro que niega su existencia", ha dicho Begoña Nasarre.

Nasarre ha insistido en que las próximas elecciones determinarán el rumbo de las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, situando el reconocimiento y la visibilización de esta problemática en el centro del debate político. Precisamente, la socialista ha asegurado que los símbolos que hay en Huesca en recuerdo de las víctimas de violencia de género, fueron impulsadas por gobiernos socialistas mientras lo que ha hecho el PP y Lorena Orduna ha sido suprimir los minutos de silencio por asesinatos machista que había al inicio de cada pleno, una supresión instada por el propio PP.

La candidata al Senado, Tania Solans ha dicho que "este tipo de violencia, desgraciadamente se da también en el medio rural". "Tenemos los casos decomarca por comarca, de cómo la violencia machista también se da en el medio rural y allí las mujeres están mucho más desprotegidas porque tienen mucho más lejos los servicios y tenemos también que hacer un esfuerzo importante para proteger a estas mujeres en el medio rural", ha dicho.

Ha añadido que "en un día como hoy, "tenemos que volver a denunciar los casos de violencia machista y recordar a las mujeres asesinadas en este 2026; es una cifra aberrante", ha dicho. Solans ha reivindicado la candidata que "no se puede retroceder ni un paso atrás en protección frente a la violencia machista, son víctimas, son sus familias y son sus hijos y sus hijas; desde el PSOE denunciamos y abogamos por seguir protegiendo a las víctimas de violencia de género".

"El próximo 29 de noviembre no podemos retroceder en derechos; nos jugamos la defensa de las mujeres y queremos que todos los partidos políticos se comprometan a defender a las mujeres y sobre todo a defender a las víctimas de violencia de género y que no demos un paso atrás en la protección de las víctimas", ha expuesto.

Con Nasarre y Solans han estado el resto de mujeres que conforman las candidaturas socialistas: al Congreso, Elena Casaus y Beatriz Celma;y al Senado, Lorena Cajal y Lucía Pérez.