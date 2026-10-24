La capital aragonesa y Francia comparten iniciativas desarrollo sostenible para jóvenes con GEAR UP!

La Fundación Familias Unidas y la Asociación Juvenil Colectivo Saharaui LEFRIG han presentado sus iniciativas de educación para la ciudadanía global en un encuentro internacional celebrado en Lille. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha participado este mes de octubre en el encuentro internacional de intercambio de experiencias del proyecto europeo GEAR UP! celebrado en Lille (Francia), una iniciativa que promueve la educación para la ciudadanía global, el desarrollo sostenible y la participación de los jóvenes.

La delegación municipal ha estado acompañada por dos entidades zaragozanas cuyas iniciativas han recibido financiación a través de este programa europeo: la Fundación Familias Unidas y la Asociación Juvenil Colectivo Saharaui LEFRIG.

El encuentro ha reunido a representantes de distintas ciudades y organizaciones europeas para compartir experiencias, metodologías y buenas prácticas que contribuyan a construir una ciudadanía más activa, inclusiva y comprometida con los desafíos globales, con especial atención a la transición ecológica y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante los talleres de intercambio de buenas prácticas, las dos entidades zaragozanas han presentado sus proyectos, mostrando cómo las iniciativas impulsadas desde el ámbito local pueden contribuir a abordar retos globales, fomentar el diálogo intercultural y reforzar la implicación de la juventud.

La Fundación Familias Unidas ha dado a conocer 'Zaragoza en Acción: Ciudadanía Global en Movimiento', una propuesta que convierte la ciudad en un tablero de juego educativo e interactivo a través de 17 localizaciones vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La iniciativa incorpora, además, el diálogo intercultural y el intercambio de experiencias con jóvenes de Estelí (Nicaragua).

Por su parte, la Asociación Juvenil Colectivo Saharaui LEFRIG ha presentado 'Pensamiento Decolonial para la Transformación Global', un proyecto orientado a visibilizar la realidad del pueblo saharaui y la problemática de la apátrida.

Para ello, desarrolla talleres formativos, cinefórums, espectáculos de humor antirracista y espacios de diálogo intercultural. La participación en este encuentro europeo permite dar visibilidad internacional al trabajo del tejido asociativo zaragozano y poner en común iniciativas que conectan la realidad local con desafíos globales como el cambio climático, la sostenibilidad, la igualdad y la justicia social.

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL

Zaragoza fue seleccionada para participar en GEAR UP!, un proyecto europeo destinado a concienciar a los jóvenes sobre la importancia del desarrollo sostenible mediante su implicación en iniciativas promovidas por las organizaciones no gubernamentales de la ciudad.

Para desarrollar este programa, el Ayuntamiento de Zaragoza ha contado con un presupuesto de 340.000 euros financiados por la Comisión Europea, destinado a apoyar proyectos de educación para la ciudadanía global impulsados por entidades locales.

La convocatoria municipal de subvenciones se diseñó para fomentar iniciativas dirigidas principalmente a jóvenes de entre 15 y 30 años, con un enfoque global y vinculadas a la sensibilización, la formación y la acción juvenil. Entre sus objetivos figuraban aumentar la sensibilidad hacia el cambio climático, el desarrollo sostenible y la igualdad, así como fortalecer la cooperación entre las administraciones públicas y las organizaciones sociales.

El programa también busca favorecer el intercambio de conocimientos y buenas prácticas y consolidar redes de colaboración que contribuyan a una transición ecológica y social justa e inclusiva. En este sentido, la experiencia compartida en Lille pone de relieve el papel de las entidades sociales como agentes fundamentales para trasladar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a iniciativas concretas y cercanas a la ciudadanía, al tiempo que refuerza el compromiso de Zaragoza con la cooperación, la educación para la ciudadanía global y el desarrollo sostenible.

La participación municipal en GEAR UP! se enmarca, así, en la apuesta por aprovechar los programas europeos para respaldar el trabajo de las organizaciones locales, impulsar la participación de la juventud y proyectar a escala internacional las iniciativas que contribuyen a construir una ciudad más inclusiva, comprometida y sostenible.