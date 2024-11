La capital aragonesa recuerda a las víctimas de la siniestralidad vial y reafirma su apuesta por la seguridad

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha albergado por primera vez el acto de conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Siniestralidad Vial.

La alcaldesa Natalia Chueca ha presidido el acto en el que ha recogido un reconocimiento de la asociación STOP Accidentes al Consistorio por la puesta en marcha del Plan Urbano de Seguridad Vial.

La regidora, que ha estado acompañada por la concejal delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, y por los representantes de STOP Accidentes y Aesleme, Miguel Ángel Bernal y Francisco Ureta, ha querido recordar a las víctimas de los accidentes pues "ellas nos obligan a reflexionar sobre la violencia vial".

"El año pasado en las calles de Zaragoza murieron siete personas y 140 resultaron heridas graves, algunas de ellas a día de hoy sufren sus secuelas", ha resaltado Natalia Chueca, al tiempo que ha añadido que "detrás de estas cifras, de esta estadística, hay una vida, una historia, una familia que sufre".

Para tratar de reducir los siniestros viales, la alcaldesa de Zaragoza ha destacado el "paso firme del Ayuntamiento en el que han trabajado expertos, técnicos municipales, asociaciones como y también colectivos ciudadanos para desarrollar el Plan Urbano de Seguridad Vial. Todo para conseguir construir una ciudad más segura para todos".

Una medida que ha sido agradecida expresamente por el delegado en Aragón de la Asociación de Lesionados Medulares Aesleme, Francisco Ureta, quien ha resaltado la "valentía política" que entraña la ordenanza municipal que impone el uso del casco: "Cuando uno está en una asociación y ve que cuando a las personas le quedan toda la vida por delante y se quedan con un traumatismo crancefálico, pues el casco es el casco y ya está. Porque un patinete es un vehículo de dos ruedas y es fácil perder el control y, si lo pierdes, es fácil hacerte daño", ha compartido.

En ese sentido, Ureta ha advertido de que "si no tenemos en cuenta la causa y la culpa, no vamos a poder de verdad reducir ese número de víctimas". Y ha instado a respetar como "pilares fundamentales" el derecho a la vida y la obligación a respetar el derecho a la vida de los demás. Esos pilares se quiebran cuando se pierde la vida, ha proseguido, y esta se pierde "conduciendo un vehículo o haciendo un poquito de deporte con tu bicicleta, saliendo con tu moto a hacer una escapada o simplemente como peatones dando un paseo por nuestra ciudad". Unas situaciones que ha estimado insoportables: "Que esto pase, lo tengamos asimilado y forme parte de nuestras vidas, yo no lo puedo soportar. Por eso pido la ayuda a todos", ha concluido.

La alcaldesa Natalia Chueca ha sostenido que "como sociedad, debemos entender que la seguridad vial no es una opción, es una responsabilidad compartida", y por ello ha incidido en la importancia de la educación vial porque "queremos que cada zaragozano se conciencie de que su actitud al volante y su respeto por las normas es fundamental para evitar que más vidas se pierdan".

RECLAMACIONES PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS Durante el acto se ha leído el manifiesto de la asociación STOP Accidentes al igual que en otras tantas ciudades españolas en el que se ha resaltado la importancia de reducir al 50% la mortalidad en el tráfico en 2030 y se ha reivindicado que "se preste una atención integral a las víctimas de tráfico con una escucha activa de sus familias, que los legisladores supriman la palabra imprudente en el Código Penal y se hable de un homicidio vial, no de un homicidio imprudente".

El representante de STOP Accidentes, Miguel Ángel Bernal, ha lamentado que ese objetivo a 2030 "es un imperativo moral de los gobiernos que, por desgracia, no vamos a cumplir" y, junto al resto de reivindicacines, ha reclamado la habilitación de juzgados especailizados en tráfico y la próxima puesta en marcha de un número de teléfono que preste asistencia a las víctimas de accidentes y así como a sus familiares. "Exigimos un pacto de Estado por la seguridad vial con el amplio consenso del Parlamento de la nación para modificar leyes en beneficio de la vida", ha instado.

"Tenemos un inexcusable compromiso de trabajar juntos para lograr que nadie más tenga que sufrir el dolor de esta pandemia. Es responsabilidad de los gobiernos y de todos los actores implicados en la seguridad vial cumplir con los compromisos adquiridos a nivel mundial y transformar las palabras en actos", ha concluido Bernal.

Asimismo, y antes de un minuto de silencio, se ha recordado a las víctimas y a sus proyectos de vida truncados "porque ser víctima no se supera, solo se aprende a vivir de nuevo".